Тарих янгиланмоқда: Криштиану Роналду фаолиятидаги 979-голини урди!
Саудия Арабистони Пролигасида 6-тур баҳслари мухлисларга ҳақиқий футбол байрамини ва навбатдаги тарихий воқеликни тақдим этди. Ар-Риёдда «Ан Наср» клуби ўз мухлислари қаршисида «Абҳа» жамоасини қабул қилди. Анге Постекоглу бошчилигидаги майдон эгалари шиддатли ҳужумкор ўйин намойиш этиб, рақибини 2:1 ҳисобида таслим этди. Бироқ мазкур беллашувнинг энг шов-шувли нуқтаси — португалиялик афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналдунинг навбатдаги феноменал натижаси бўлди. Жаҳон футболи тарихидаги энг яхши тўпурар яна тўп киритиб, мислсиз довонга янада яқинлашди. Хўш, «Ал-Аввал Парк»даги баҳсда голларни яна кимлар урди, меҳмонлар сафидаги қайси таниқли юлдуз фарқни қисқартирди ва «Ан Наср»нинг чемпионлик йўлидаги имкониятлари қандай? Мақола охирида эса асосий интрига — 15 очко жамғарган «Ан Наср»нинг турнир жадвалидаги янги мақоми ҳамда Роналдунинг 1000 талик марра сари юриши бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
Роналдунинг 979-тўпи ва Ал Ҳамданнинг муҳим голи
Ар-Риёдда кечган беллашув Постекоглу шогирдларининг тўлиқ ҳудудий ва комбинацион устунлиги остида бошланди:
Роналдудан яна бир шедевр: Баҳснинг 22-дақиқасида Криштиану Роналду рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди (1:0); ушбу тўп португалиялик юлдузнинг профессионал фаолиятидаги 979-расмий голи сифатида тарихга муҳрланди;
Ал Ҳамдандан устунлик: Иккинчи бўлимнинг 58-дақиқасида фаол ҳаракат қилган Ал Ҳамдан ҳисобдаги фарқни иккитага ошириб, жамоасининг ғалабасини мустаҳкамлади (2:0);
Набил Фекирнинг жавоби: Меҳмонлар таслим бўлишни истамади — 75-дақиқада «Абҳа»нинг машҳур франциялик яримҳимоячиси Набил Фекир ҳисобни қисқартиришга эришди (2:1);
Ишончли якун: Қолган дақиқаларда мезбонлар мудофааси ва дарвозабон Бенто совуққон ҳаракат қилиб, учрашув охиригача ҳисобни сақлаб қолди.
«Роналду ҳар бир баҳсда юқори мотивация билан майдонга тушади. Унинг ҳар бир голи жамоамизга куч бағишлайди ва ғалабаларимизни таъминлайди», — дея эътироф этилмоқда учрашув таҳлилларида.
Жамоанинг майдонга тушган асосий таркиби ва ўзгаришлар
Анге Постекоглу ушбу муҳим 3 очко учун қуйидаги кучли таркибни сафга тортди:
«Ан Наср» таркиби: Бенто, Бушал, Моҳамед Симакан, Иньиго Мартинес, Ан Носир (Ал Нажди, 76), Анжело, Ал Ҳайбари, Саму Коста, Садио Мане, Ал Ҳамдан (Айман Яҳё, 76), Криштиану Роналду;
Тактик баланс: Марказда Саму Коста ва Ал Ҳайбари тўп назоратини ушлаб турган бўлса, ҳужум учлигида Мане, Роналду ва Ал Ҳамдан рақиб ҳимоясини доимий босимда ушлаб турди.
Саудия Пролигаси турнир жадвалидаги вазият
Кўпчилик футбол мухлисларини қизиқтирган энг муҳим масала — ушбу муваффақиятдан сўнг чемпионлик пойгасида қандай ўзгариш юз бергани ва Роналдунинг улкан мақсадига қанча қолганидир. Энг муҳим хулоса шундаки, ўз уйида қимматли ғалабага эришган «Ан Наср» очколари сонини 15 тага етказиб, мусобақа жадвалида ишончли тарзда 2-ўринда бормоқда. Мағлубиятга учраган «Абҳа» эса атиги 1 очко билан мусобақа жадвалининг энг қуйи — 18-поғонасида қолмоқда. Бошқа томондан эса, 979 та гол маррасини забт этган Криштиану Роналдунинг футбол тарихида мисли кўрилмаган 1000 талик чўққига етиши учун атиги 21 та гол қолди. Ҳужумчининг бугунги спорт формаси унинг ушбу ақлбовар қилмас тарихий натижани яқин фурсатда расмийлаштиришини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Криштиану Роналду фаолиятидаги 1000-голини айнан шу мавсумнинг ўзидаёқ ура оладими? Анге Постекоглу қўл остидаги янгиланган «Ан Наср» бу йил Саудия Пролигаси чемпионлигини қўлга киритишга қодирми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболи тарихини янгилаётган ушбу қайноқ натижа таҳлилини яқинларингиз ҳамда футбол мухлисларига улашинг!
…