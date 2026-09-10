Тарих янгиланмоқда: Криштиану Роналду фаолиятидаги 979-голини урди!

·13·Спорт
Тарих янгиланмоқда: Криштиану Роналду фаолиятидаги 979-голини урди!

Саудия Арабистони Пролигасида 6-тур баҳслари мухлисларга ҳақиқий футбол байрамини ва навбатдаги тарихий воқеликни тақдим этди. Ар-Риёдда «Ан Наср» клуби ўз мухлислари қаршисида «Абҳа» жамоасини қабул қилди. Анге Постекоглу бошчилигидаги майдон эгалари шиддатли ҳужумкор ўйин намойиш этиб, рақибини 2:1 ҳисобида таслим этди. Бироқ мазкур беллашувнинг энг шов-шувли нуқтаси — португалиялик афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналдунинг навбатдаги феноменал натижаси бўлди. Жаҳон футболи тарихидаги энг яхши тўпурар яна тўп киритиб, мислсиз довонга янада яқинлашди. Хўш, «Ал-Аввал Парк»даги баҳсда голларни яна кимлар урди, меҳмонлар сафидаги қайси таниқли юлдуз фарқни қисқартирди ва «Ан Наср»нинг чемпионлик йўлидаги имкониятлари қандай? Мақола охирида эса асосий интрига — 15 очко жамғарган «Ан Наср»нинг турнир жадвалидаги янги мақоми ҳамда Роналдунинг 1000 талик марра сари юриши бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

Роналдунинг 979-тўпи ва Ал Ҳамданнинг муҳим голи

Ар-Риёдда кечган беллашув Постекоглу шогирдларининг тўлиқ ҳудудий ва комбинацион устунлиги остида бошланди:

  • Роналдудан яна бир шедевр: Баҳснинг 22-дақиқасида Криштиану Роналду рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди (1:0); ушбу тўп португалиялик юлдузнинг профессионал фаолиятидаги 979-расмий голи сифатида тарихга муҳрланди;

  • Ал Ҳамдандан устунлик: Иккинчи бўлимнинг 58-дақиқасида фаол ҳаракат қилган Ал Ҳамдан ҳисобдаги фарқни иккитага ошириб, жамоасининг ғалабасини мустаҳкамлади (2:0);

  • Набил Фекирнинг жавоби: Меҳмонлар таслим бўлишни истамади — 75-дақиқада «Абҳа»нинг машҳур франциялик яримҳимоячиси Набил Фекир ҳисобни қисқартиришга эришди (2:1);

  • Ишончли якун: Қолган дақиқаларда мезбонлар мудофааси ва дарвозабон Бенто совуққон ҳаракат қилиб, учрашув охиригача ҳисобни сақлаб қолди.

«Роналду ҳар бир баҳсда юқори мотивация билан майдонга тушади. Унинг ҳар бир голи жамоамизга куч бағишлайди ва ғалабаларимизни таъминлайди», — дея эътироф этилмоқда учрашув таҳлилларида.

Жамоанинг майдонга тушган асосий таркиби ва ўзгаришлар

Анге Постекоглу ушбу муҳим 3 очко учун қуйидаги кучли таркибни сафга тортди:

  • «Ан Наср» таркиби: Бенто, Бушал, Моҳамед Симакан, Иньиго Мартинес, Ан Носир (Ал Нажди, 76), Анжело, Ал Ҳайбари, Саму Коста, Садио Мане, Ал Ҳамдан (Айман Яҳё, 76), Криштиану Роналду;

  • Тактик баланс: Марказда Саму Коста ва Ал Ҳайбари тўп назоратини ушлаб турган бўлса, ҳужум учлигида Мане, Роналду ва Ал Ҳамдан рақиб ҳимоясини доимий босимда ушлаб турди.

Саудия Пролигаси турнир жадвалидаги вазият

Кўпчилик футбол мухлисларини қизиқтирган энг муҳим масала — ушбу муваффақиятдан сўнг чемпионлик пойгасида қандай ўзгариш юз бергани ва Роналдунинг улкан мақсадига қанча қолганидир. Энг муҳим хулоса шундаки, ўз уйида қимматли ғалабага эришган «Ан Наср» очколари сонини 15 тага етказиб, мусобақа жадвалида ишончли тарзда 2-ўринда бормоқда. Мағлубиятга учраган «Абҳа» эса атиги 1 очко билан мусобақа жадвалининг энг қуйи — 18-поғонасида қолмоқда. Бошқа томондан эса, 979 та гол маррасини забт этган Криштиану Роналдунинг футбол тарихида мисли кўрилмаган 1000 талик чўққига етиши учун атиги 21 та гол қолди. Ҳужумчининг бугунги спорт формаси унинг ушбу ақлбовар қилмас тарихий натижани яқин фурсатда расмийлаштиришини кўрсатмоқда.

Сизнингча, Криштиану Роналду фаолиятидаги 1000-голини айнан шу мавсумнинг ўзидаёқ ура оладими? Анге Постекоглу қўл остидаги янгиланган «Ан Наср» бу йил Саудия Пролигаси чемпионлигини қўлга киритишга қодирми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболи тарихини янгилаётган ушбу қайноқ натижа таҳлилини яқинларингиз ҳамда футбол мухлисларига улашинг!

Саудия ПролигасиАн НасрКриштиану РоналдуАл-Аҳли1000 голФутболТурнир жадвали
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сурхон» билан кечаги драмадан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди«Сурхон» билан кечаги драмадан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирдиБугун, 06:51Кечаги мағлубиятдан сўнг Миржалол Қосимов: «ВАР чизиғини орқадан чизишди, жуда уятли!»Кечаги мағлубиятдан сўнг Миржалол Қосимов: «ВАР чизиғини орқадан чизишди, жуда уятли!»Бугун, 06:49«Бунёдкор»нинг кечаги мағлубиятидан сўнг Иван Бошкович бор ҳақиқатни очди«Бунёдкор»нинг кечаги мағлубиятидан сўнг Иван Бошкович бор ҳақиқатни очдиБугун, 06:43«Бунёдкор» тор-мор этилгач, Рўзиқул Бердиев муҳим баёнотлар берди«Бунёдкор» тор-мор этилгач, Рўзиқул Бердиев муҳим баёнотлар бердиБугун, 06:39ЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозондиЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозондиБугун, 06:34Ламине Ямал Чемпионлар лигасида тарих ёзди ва Барселона Feyenoordни тор-мор этдиЛамине Ямал Чемпионлар лигасида тарих ёзди ва Барселона Feyenoordни тор-мор этдиКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди