Торино — Монца: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Торино — Монца учрашуви 23 октябр, 23:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Торино бошланғич таркиби: 20. Лукас Перри, 19. Адамс К., 45. Белгали Р., 77. Каччамани А., 23. Коко С., 15. Комуццо П., 28. Фитц-Джим К., 44. Исмайли А., 8. Мандрагора Р., 18. Симеоне Дж., 10. Влашич Н. (капитан).
Торино захирадагилари: 7. Абухляль З., 3. Бираги К., 21. Браганса Д., 22. Казадеи К., 5. Комерт Э., 66. Гинейтис Г., 17. Куленович С., 26. Маскарди Д., 11. Ористанио Г., 2. Паттерсон Н., 9. Пеллегри П., 76. Сивьеро Л., 91. Сапата Д.
Торино бош мураббийи: Абате И.
Монца бошланғич таркиби: 1. Торнквист Н., 14. Акинсанмиро Э., 19. Биринделли С., 44. Карбони А., 2. Гогличидзе С., 3. Луккези Л., 7. Мангас Р., 47. Мота Д., 8. Ондоа Ф., 46. Робинсон Дж., 9. Варела Г.
Монца бош мураббийи: Юрич И.
Изоҳлар 0
…