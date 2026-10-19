Монца — Кальяри: таркиблар ва жонли матн

·10·Спорт
Монца — Кальяри: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги МонцаКальяри учрашуви 19 октябр, 21:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Монца бошланғич таркиби: 1. Торнквист Н., 14. Акинсанмиро Э., 19. Биринделли С., 44. Карбони А., 2. Гогличидзе С., 60. Куадио Э., 7. Мангас Р., 47. Мота Д., 8. Ондоа Ф., 46. Робинсон Дж., 9. Варела Г.

Монца захирадагилари: 6. Антов В., 24. Бакуне А., 26. Чурриа П., 21. Коломбо Л., 28. Колпани А., 10. Кутроне П., 90. Фолоруншо М., 11. Форсон О., 80. Мут М., 16. Нгонге С., 43. Страйнар А., 20. Тиам Д.

Монца бош мураббийи: Юрич И.

Кальяри бошланғич таркиби: 1. Каприле Э., 8. Адопо М., 70. Мальдини Д., 31. Менди П., 26. Мина Й., 18. Нзола М., 33. Оберт А., 2. Педро Ж., 15. Родригес Х., 4. Романо А., 6. Уинкс Х.

Кальяри захирадагилари: 24. Аурелио Г., 20. Черво Р., 14. Дейола А., 39. Фадера А., 10. Фаззини Дж., 21. Гальярдини Р., 9. Кевин, 22. Кофлер Р., 27. Литета Ж., 79. Массолин Й., 23. Радунович Б., 12. Шерри А., 28. Сугавара Й., 32. Сулев И.

Кальяри бош мураббийи: Писакане Ф.

МонцаКальяриИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқаради«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқаради29 июн 21:5819-ўриндан шоҳсупа чўққисига: 20 ёшли Антонелли Монцада мўъжиза кўрсатди19-ўриндан шоҳсупа чўққисига: 20 ёшли Антонелли Монцада мўъжиза кўрсатди7 сентябр 20:23«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлари«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлари31 август 05:40Реал Мадрид — Севилья: таркиблар ва жонли матнРеал Мадрид — Севилья: таркиблар ва жонли матнКеча 23:54Ювентус — Лацио: таркиблар ва жонли матнЮвентус — Лацио: таркиблар ва жонли матнКеча 23:51Лион — Найс: таркиблар ва жонли матнЛион — Найс: таркиблар ва жонли матнКеча 23:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия