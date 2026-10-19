Монца — Кальяри: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Монца — Кальяри учрашуви 19 октябр, 21:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Монца бошланғич таркиби: 1. Торнквист Н., 14. Акинсанмиро Э., 19. Биринделли С., 44. Карбони А., 2. Гогличидзе С., 60. Куадио Э., 7. Мангас Р., 47. Мота Д., 8. Ондоа Ф., 46. Робинсон Дж., 9. Варела Г.
Монца захирадагилари: 6. Антов В., 24. Бакуне А., 26. Чурриа П., 21. Коломбо Л., 28. Колпани А., 10. Кутроне П., 90. Фолоруншо М., 11. Форсон О., 80. Мут М., 16. Нгонге С., 43. Страйнар А., 20. Тиам Д.
Монца бош мураббийи: Юрич И.
Кальяри бошланғич таркиби: 1. Каприле Э., 8. Адопо М., 70. Мальдини Д., 31. Менди П., 26. Мина Й., 18. Нзола М., 33. Оберт А., 2. Педро Ж., 15. Родригес Х., 4. Романо А., 6. Уинкс Х.
Кальяри захирадагилари: 24. Аурелио Г., 20. Черво Р., 14. Дейола А., 39. Фадера А., 10. Фаззини Дж., 21. Гальярдини Р., 9. Кевин, 22. Кофлер Р., 27. Литета Ж., 79. Массолин Й., 23. Радунович Б., 12. Шерри А., 28. Сугавара Й., 32. Сулев И.
Кальяри бош мураббийи: Писакане Ф.
Изоҳлар 0
…