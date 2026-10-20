А Сериянинг 7-тури кутилмаган натижалар билан якунланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 7-турида «Торино» сафарда «Парма»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди, Симеоне эса дубл қайд этди.
- «Монса» ўз уйида «Каляри»ни 4:0 ҳисобида сенсацион тарзда йирик ҳисобда енгди, Варела ҳам дубл муаллифи бўлди.
- Ушбу ғалабадан сўнг «Торино»
- 13-ўринга, «Монса» эса 14-ўринга кўтарилди.
Италия А Сериясининг 7-туридан ўрин олган сўнгги икки учрашув мухлисларга сермаҳсул ва ёрқин ўйинларни тақдим этди.
Туриннинг «Торино» жамоаси сафарда «Парма» устидан йирик 3:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришган бўлса, «Монца» ўз майдонида кучли рақиб саналган «Кальяри» дарвозасига жавобсиз 4 та тўп киритиб, ҳақиқий сенсация қайд этди.
«Парма» – «Торино» (0:3): Симеонедан бенефис
Сафарда ҳаракат қилган туринликлар учрашув тақдирини биринчи дақиқалардан ўз назоратларига олишди:
Симеоненинг дубли: Учрашув қаҳрамонига айланган Жованни Симеоне 4 ҳамда 69-дақиқаларда рақиб дарвозасини ишғол қилиб, дублни расмийлаштирди;
Адамсдан иккинчи тўп: 24-дақиқада Че Адамс ҳисобни 2:0 кўринишига келтириб, меҳмонлар устунлигини мустаҳкамлади;
Турнир жадвалидаги кўтарилиш: Ушбу муҳим сафар ғалабасидан сўнг «Торино» ўз очколари сонини 7 тага етказиб, 13-ўринга кўтарилди. 4 очкоси бор «Парма» эса 16-поғонада қолди.
«Монца» – «Кальяри» (4:0): Вареланинг порлаши ва йирик тор-мор
Куннинг яна бир марказий тўқнашувида «Монца» мухлислари ҳақиқий голлар байрамини нишонлади:
Куадио ҳисобни очди: 39-дақиқада Куадио мезбонларни олдинга олиб чиқди — 1:0;
Вареладан дубль: Иккинчи бўлимда тўлиқ фаоллашган Варела 47 ва 79-дақиқаларда икки бор рақиб посбонини ранжитиб, йирик ҳисобни таъминлади;
Робинсондан нуқта: 66-дақиқада Робинсон ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйди — 4:0;
Вазиятнинг ўзгариши: Жавобсиз 4 та тўп киритган «Монца» очколарини 7 тага етказиб, 14-ўринга кўтарилди. 13 очко билан 7-ўринда бораётган «Кальяри» эса кутилмаган тарзда йирик мағлубиятга учради.
А Серия. 7-тур ўйинлари қайдномаси
«Парма» — «Торино» 0:3
Голлар: Симеоне (4, 69), Адамс (24).
«Торино»: Перри, Исмайли, Коко, Комуццо, Мандрагора (Гинейтис, 63), Белгали (Закария, 73), Влашич (Чезаре, 73), Браганса, Каччамани, Симеоне (Сапата, 83), Че Адамс (Куленович, 63).
«Монца» — «Кальяри» 4:0
Голлар: Куадио (39), Варела (47, 79), Робинсон (66).
«Монца»: Тернквист, Куадио (Бакун, 81), Гогличидзе, Карбони, Мангаш, Акинсанмиро (Фолоруншо, 81), Биринделли, Фое (Колпани, 64), Варела (Кутроне, 81), Робинсон (Форсон, 87).
Изоҳлар 0
…