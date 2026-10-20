А Сериянинг 7-тури кутилмаган натижалар билан якунланди

·44·Спорт
А Сериянинг 7-тури кутилмаган натижалар билан якунланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 7-турида «Торино» сафарда «Парма»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди, Симеоне эса дубл қайд этди.
  • «Монса» ўз уйида «Каляри»ни 4:0 ҳисобида сенсацион тарзда йирик ҳисобда енгди, Варела ҳам дубл муаллифи бўлди.
  • Ушбу ғалабадан сўнг «Торино»
  • 13-ўринга, «Монса» эса 14-ўринга кўтарилди.

Италия А Сериясининг 7-туридан ўрин олган сўнгги икки учрашув мухлисларга сермаҳсул ва ёрқин ўйинларни тақдим этди.

Туриннинг «Торино» жамоаси сафарда «Парма» устидан йирик 3:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришган бўлса, «Монца» ўз майдонида кучли рақиб саналган «Кальяри» дарвозасига жавобсиз 4 та тўп киритиб, ҳақиқий сенсация қайд этди.

«Парма» – «Торино» (0:3): Симеонедан бенефис

Сафарда ҳаракат қилган туринликлар учрашув тақдирини биринчи дақиқалардан ўз назоратларига олишди:

  • Симеоненинг дубли: Учрашув қаҳрамонига айланган Жованни Симеоне 4 ҳамда 69-дақиқаларда рақиб дарвозасини ишғол қилиб, дублни расмийлаштирди;

  • Адамсдан иккинчи тўп: 24-дақиқада Че Адамс ҳисобни 2:0 кўринишига келтириб, меҳмонлар устунлигини мустаҳкамлади;

  • Турнир жадвалидаги кўтарилиш: Ушбу муҳим сафар ғалабасидан сўнг «Торино» ўз очколари сонини 7 тага етказиб, 13-ўринга кўтарилди. 4 очкоси бор «Парма» эса 16-поғонада қолди.

«Монца» – «Кальяри» (4:0): Вареланинг порлаши ва йирик тор-мор

Куннинг яна бир марказий тўқнашувида «Монца» мухлислари ҳақиқий голлар байрамини нишонлади:

  • Куадио ҳисобни очди: 39-дақиқада Куадио мезбонларни олдинга олиб чиқди — 1:0;

  • Вареладан дубль: Иккинчи бўлимда тўлиқ фаоллашган Варела 47 ва 79-дақиқаларда икки бор рақиб посбонини ранжитиб, йирик ҳисобни таъминлади;

  • Робинсондан нуқта: 66-дақиқада Робинсон ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйди — 4:0;

  • Вазиятнинг ўзгариши: Жавобсиз 4 та тўп киритган «Монца» очколарини 7 тага етказиб, 14-ўринга кўтарилди. 13 очко билан 7-ўринда бораётган «Кальяри» эса кутилмаган тарзда йирик мағлубиятга учради.

А Серия. 7-тур ўйинлари қайдномаси

«Парма» — «Торино» 0:3

Голлар: Симеоне (4, 69), Адамс (24).

  • «Торино»: Перри, Исмайли, Коко, Комуццо, Мандрагора (Гинейтис, 63), Белгали (Закария, 73), Влашич (Чезаре, 73), Браганса, Каччамани, Симеоне (Сапата, 83), Че Адамс (Куленович, 63).

«Монца» — «Кальяри» 4:0

Голлар: Куадио (39), Варела (47, 79), Робинсон (66).

  • «Монца»: Тернквист, Куадио (Бакун, 81), Гогличидзе, Карбони, Мангаш, Акинсанмиро (Фолоруншо, 81), Биринделли, Фое (Колпани, 64), Варела (Кутроне, 81), Робинсон (Форсон, 87).

ТориноПармаМонцаКальяри
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Монца — Кальяри: таркиблар ва жонли матнМонца — Кальяри: таркиблар ва жонли матнКеча 20:32Парма — Торино: таркиблар ва жонли матнПарма — Торино: таркиблар ва жонли матнКеча 22:49«Интер» «Парма»ни тор-мор этиб, А Серия пешқадамига айланди«Интер» «Парма»ни тор-мор этиб, А Серия пешқадамига айланди11 октябр 08:58«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқаради«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқаради29 июн 21:58«3 дақиқалик ўғирлик» фош бўлди: Италияда бебаҳо асарлар қандай топилди?«3 дақиқалик ўғирлик» фош бўлди: Италияда бебаҳо асарлар қандай топилди?15 август 09:28Парма Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олмоқда ва Пеллегринони қўйиб юборишга тайёрПарма Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олмоқда ва Пеллегринони қўйиб юборишга тайёр7 август 02:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия