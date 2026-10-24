А Серия 8-турида голлар ёмғири: “Монца”нинг қаршилиги Туринда синдирилди

·53·Спорт
А Серия 8-турида голлар ёмғири: “Монца”нинг қаршилиги Туринда синдирилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 8-турида «Торино» ўз майдонида «Монса» клубини 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
  • Мезбонлар сафида Киян Фиц-Жим, Рафик Белгали ва Никола Влашич гол урган бўлса, меҳмонлардан Густаво Варела ҳамда Паттерсон ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди.
  • Ушбу ғалабадан сўнг 13 очкога эга бўлган «Торино» турнир жадвалида 8-ўринга кўтарилди, «Монса» эса 7 очко билан 14-поғонада қолди.

Италия А Сериясининг 8-туридан ўрин олган навбатдаги беллашувда Туриннинг «Торино» клуби ўз майдонида «Монца»ни қабул қилди. Мухлислар учун ҳақиқий голлар шоусига айланган кескин ва шиддатли баҳсда мезбонлар 3:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.

Ушбу муваффақият туринликларга мусобақа жадвалининг юқори қисмига яқинлашиш имкониятини берди.

Ўйин ривожи: Ҳисобда олдинга чиқиш ва меҳмонларнинг тезкор жавоби

Учрашув дастлаб мезбонларнинг устунлиги билан бошланди:

  • Илк гол: Баҳснинг 39-дақиқасида Киян Фитц-Жим аниқ зарба билан ҳисобни очди ва «Торино»ни олдинга олиб чиқди (1:0);

  • Иккинчи бўлимдаги тезкор мувозанат: Танаффусдан қайтган меҳмонлар 47-дақиқадаёқ жавоб қайтаришди — Густаво Варела «Торино» дарвозасини ишғол этиб, баҳсга қайта интрига бағишлади (1:1).

Ҳал қилувчи зарбалар: Белгали ва Влашич ғалабани таъминлади

Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг туринликлар яна фаолликни оширишди:

  • Иккинчи бор олдинга чиқиш: 61-дақиқада Рафик Белгали мезбонларнинг иккинчи тўпини киритиб, жамоасини яна ҳисобда пешқадамга айлантирди (2:1);

  • Влашичнинг муҳим голи: 72-дақиқада хорватиялик тажрибали яримҳимоячи Никола Влашич орадаги фарқни иккитага етказиб, мезбонларнинг ғалабасига мустаҳкам пойдевор қўйди (3:1);

  • Сўнгги дақиқалардаги интрига: Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда (90) Паттерсон «Монца»нинг иккинчи голини урди ва фарқни қисқартирди, аммо қолган вақт меҳмонларга мағлубиятдан қутулиб қолиш учун камлик қилди (3:2).

Турнир жадвалидаги ҳолат: «Торино» 8-ўринга кўтарилди

Қўлга киритилган 3 очко туринликларнинг мавқеини яхшилади:

  • «Торино»: Очколари сонини 13 тага етказиб, А Серия турнир жадвалида 8-ўринга кўтарилиб олди;

  • «Монца»: 7 очко билан мусобақа жадвалининг 14-поғонасида қолмоқда.

Ўйин қайдномаси:

А Серия. 8-тур

«Торино» — «Монца» 3:2

  • Голлар: Киян Фитц-Жим 39, Рафик Белгали 61, Никола Влашич 72 — Густаво Варела 47, Паттерсон 90.

ТориноМонцаИталия А СериясиНикола Влашич
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Торино — Монца: таркиблар ва жонли матнТорино — Монца: таркиблар ва жонли матнКеча 22:51А Сериянинг 7-тури кутилмаган натижалар билан якунландиА Сериянинг 7-тури кутилмаган натижалар билан якунланди20 октябр 07:00Монца — Кальяри: таркиблар ва жонли матнМонца — Кальяри: таркиблар ва жонли матн19 октябр 20:32Парма — Торино: таркиблар ва жонли матнПарма — Торино: таркиблар ва жонли матн19 октябр 22:49ЖЧ-2026. Хорватия Ганани мағлубиятга учратиб, плей-оффга йўл олдиЖЧ-2026. Хорватия Ганани мағлубиятга учратиб, плей-оффга йўл олди28 июн 05:35«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқаради«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқаради29 июн 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди