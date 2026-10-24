А Серия 8-турида голлар ёмғири: “Монца”нинг қаршилиги Туринда синдирилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 8-турида «Торино» ўз майдонида «Монса» клубини 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
- Мезбонлар сафида Киян Фиц-Жим, Рафик Белгали ва Никола Влашич гол урган бўлса, меҳмонлардан Густаво Варела ҳамда Паттерсон ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди.
- Ушбу ғалабадан сўнг 13 очкога эга бўлган «Торино» турнир жадвалида 8-ўринга кўтарилди, «Монса» эса 7 очко билан 14-поғонада қолди.
Италия А Сериясининг 8-туридан ўрин олган навбатдаги беллашувда Туриннинг «Торино» клуби ўз майдонида «Монца»ни қабул қилди. Мухлислар учун ҳақиқий голлар шоусига айланган кескин ва шиддатли баҳсда мезбонлар 3:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
Ушбу муваффақият туринликларга мусобақа жадвалининг юқори қисмига яқинлашиш имкониятини берди.
Ўйин ривожи: Ҳисобда олдинга чиқиш ва меҳмонларнинг тезкор жавоби
Учрашув дастлаб мезбонларнинг устунлиги билан бошланди:
Илк гол: Баҳснинг 39-дақиқасида Киян Фитц-Жим аниқ зарба билан ҳисобни очди ва «Торино»ни олдинга олиб чиқди (1:0);
Иккинчи бўлимдаги тезкор мувозанат: Танаффусдан қайтган меҳмонлар 47-дақиқадаёқ жавоб қайтаришди — Густаво Варела «Торино» дарвозасини ишғол этиб, баҳсга қайта интрига бағишлади (1:1).
Ҳал қилувчи зарбалар: Белгали ва Влашич ғалабани таъминлади
Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг туринликлар яна фаолликни оширишди:
Иккинчи бор олдинга чиқиш: 61-дақиқада Рафик Белгали мезбонларнинг иккинчи тўпини киритиб, жамоасини яна ҳисобда пешқадамга айлантирди (2:1);
Влашичнинг муҳим голи: 72-дақиқада хорватиялик тажрибали яримҳимоячи Никола Влашич орадаги фарқни иккитага етказиб, мезбонларнинг ғалабасига мустаҳкам пойдевор қўйди (3:1);
Сўнгги дақиқалардаги интрига: Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда (90) Паттерсон «Монца»нинг иккинчи голини урди ва фарқни қисқартирди, аммо қолган вақт меҳмонларга мағлубиятдан қутулиб қолиш учун камлик қилди (3:2).
Турнир жадвалидаги ҳолат: «Торино» 8-ўринга кўтарилди
Қўлга киритилган 3 очко туринликларнинг мавқеини яхшилади:
«Торино»: Очколари сонини 13 тага етказиб, А Серия турнир жадвалида 8-ўринга кўтарилиб олди;
«Монца»: 7 очко билан мусобақа жадвалининг 14-поғонасида қолмоқда.
Ўйин қайдномаси:
А Серия. 8-тур
«Торино» — «Монца» 3:2
Голлар: Киян Фитц-Жим 39, Рафик Белгали 61, Никола Влашич 72 — Густаво Варела 47, Паттерсон 90.
Изоҳлар 0
…