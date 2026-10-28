Монца — Наполи: таркиблар ва жонли матн

·0·Спорт
Монца — Наполи: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги МонцаНаполи учрашуви 29 октябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Монца бошланғич таркиби: 1. Торнквист Н., 24. Бакуне А., 19. Биринделли С., 21. Коломбо Л., 2. Гогличидзе С., 3. Луккези Л., 7. Мангас Р., 16. Нгонге С., 8. Ондоа Ф., 46. Робинсон Дж., 9. Варела Г.

Монца захирадагилари: 14. Акинсанмиро Э., 6. Антов В., 44. Карбони А., 26. Чурриа П., 28. Колпани А., 10. Кутроне П., 11. Форсон О., 60. Куадио Э., 47. Мота Д., 80. Мут М., 43. Страйнар А., 20. Тиам Д., 27. Туре И., 22. Зебаллос Э.

Монца бош мураббийи: Юрич И.

Наполи бошланғич таркиби: 32. Милинкович-Савич В., 99. Ангисса Ф., 22. Ди Лоренцо Ж., 19. Хёйлунн Р., 70. Ланг Н., 68. Лоботка С., 16. Марин Р., 8. Мактоминей С., 17. Оливера М., 21. Политано М., 13. Ррахмани А.

Наполи захирадагилари: 31. Бёкема С., 14. Контини Н., 11. Де Брюйне К., 6. Гилмор Б., 23. Жоване, 20. Лукка Л., 35. Мариануччи Л., 1. Мерет А., 26. Вергара А.

МонцаНаполиИталия А Серияси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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