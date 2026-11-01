Фрозиноне — Торино: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Фрозиноне — Торино учрашуви 1 ноябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Фрозиноне бошланғич таркиби: 22. Палмисани Л., 79. Бракалья Г., 14. Кало Г., 3. Калвани Г., 7. Геджемис Ф., 17. Квернадзе Г., 73. Мазини П., 30. Монтеризи И., 9. Раймондо А., 10. Шмид Р., 90. Тчато Э.
Фрозиноне бош мураббийи: Алвини М.
Торино бошланғич таркиби: 20. Лукас Перри, 7. Абухляль З., 19. Адамс К., 45. Белгали Р., 21. Браганса Д., 23. Коко С., 15. Комуццо П., 66. Гинейтис Г., 44. Исмайли А., 18. Симеоне Дж., 10. Влашич Н.
Торино бош мураббийи: Абате И.
Жонли репортаж ЖОНЛИ
16
Гиорги Квернадзе (Фрозиноне) югуришни жуда эрта бошлади ва ён ҳакам ўйиндан ташқари ҳолат учун байроқчасини кўтарди.
13
Фарес Геджемис (Фрозиноне) яхши юришдан сўнг марказга қараб ҳаракатланди ва жарима майдони ташқарисидан дарвозани нишонга олди. Аммо зарба жуда баланд чиқиб кетди ва тўп трибунанинг энг юқори қаторига бориб тушди.
12
Фрозиноне бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлди, аммо тўп ҳимоячи томонидан узоқлаштирилди.
12
Антонио Раймондо (Фрозиноне) рақиб ўйинчисини алдаб ўтмоқчи бўлганидан сўнг тўп узоқлаштирилди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Фрозиноне бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади.
11
Ҳимоячи томонидан амалга оширилган яхши қайтариш туфайли Торино учун бурчак зарбасидан наф чиқмади.
11
Гвидас Гинейтис (Торино) узоқ масофадан тўпни узатди, аммо у шерикларига етиб бориши учун куч етишмади ва ҳимоячилардан бири тўпни илиб олди. Торино бурчак зарбасига эга бўлди. Бош ҳакам ва унинг ёрдамчиларидан бири бурчак байроқчасини кўрсатишмоқда.
9
Романо Шмид (Фрозиноне) жарима майдончаси ичига баландлатиб тўп узатди. Афсуски, рақиб ҳимоячилари унинг узатмасини осонлик билан бартараф этишди ва тўпни эгаллаб олишди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Торино дарвозасидан зарба билан ўйин давом этади.
8
Торино ўйинчиси ҳужумда қоидабузарлик содир этди. Ҳакам ҳуштагини чалди.
4
Никола Влашич (Торино) ажойиб пас қабул қилиб олди, ҳимоячини алдаб ўтди ва жарима майдончаси ташқарисидан йўллаган зарбаси чап устун ёнидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Фрозиноне дарвозасидан дарвоза зарбаси белгиланди.
1
Ҳимоячидан ажойиб блок, шу сабабли Фрозиноне томонидан амалга оширилган бурчак зарбасидан наф чиқмади.
1
Бошладик, бугунги ўйин айни дамда старт олди.
19:05
Ўйинни Торино бошлаб беради.
19:00
Бугунги учрашув бош ҳаками Жузеппе Мучера бўлади.
19:00
Биз энди бошланғич таркибларни билиб олдик. Уларни ушбу ўйиннинг тафсилотларида топишингиз мумкин.
19:00
Салом, жонли матнли шарҳларимизга хуш келибсиз. Сиз ўйиннинг барча қизиқарли вазиятларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўтириб олинг ва ўйиндан завқланинг.
Изоҳлар 0
…