Фрозиноне — Торино: таркиблар ва жонли матн

·34·Спорт
Фрозиноне — Торино: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги Фрозиноне — Торино учрашуви 1 ноябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Фрозиноне бошланғич таркиби: 22. Палмисани Л., 79. Бракалья Г., 14. Кало Г., 3. Калвани Г., 7. Геджемис Ф., 17. Квернадзе Г., 73. Мазини П., 30. Монтеризи И., 9. Раймондо А., 10. Шмид Р., 90. Тчато Э.

Фрозиноне бош мураббийи: Алвини М.

Торино бошланғич таркиби: 20. Лукас Перри, 7. Абухляль З., 19. Адамс К., 45. Белгали Р., 21. Браганса Д., 23. Коко С., 15. Комуццо П., 66. Гинейтис Г., 44. Исмайли А., 18. Симеоне Дж., 10. Влашич Н.

Торино бош мураббийи: Абате И.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
16
Гиорги Квернадзе (Фрозиноне) югуришни жуда эрта бошлади ва ён ҳакам ўйиндан ташқари ҳолат учун байроқчасини кўтарди.
13
Фарес Геджемис (Фрозиноне) яхши юришдан сўнг марказга қараб ҳаракатланди ва жарима майдони ташқарисидан дарвозани нишонга олди. Аммо зарба жуда баланд чиқиб кетди ва тўп трибунанинг энг юқори қаторига бориб тушди.
12
Фрозиноне бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлди, аммо тўп ҳимоячи томонидан узоқлаштирилди.
12
Антонио Раймондо (Фрозиноне) рақиб ўйинчисини алдаб ўтмоқчи бўлганидан сўнг тўп узоқлаштирилди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Фрозиноне бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади.
11
Ҳимоячи томонидан амалга оширилган яхши қайтариш туфайли Торино учун бурчак зарбасидан наф чиқмади.
11
Гвидас Гинейтис (Торино) узоқ масофадан тўпни узатди, аммо у шерикларига етиб бориши учун куч етишмади ва ҳимоячилардан бири тўпни илиб олди. Торино бурчак зарбасига эга бўлди. Бош ҳакам ва унинг ёрдамчиларидан бири бурчак байроқчасини кўрсатишмоқда.
9
Романо Шмид (Фрозиноне) жарима майдончаси ичига баландлатиб тўп узатди. Афсуски, рақиб ҳимоячилари унинг узатмасини осонлик билан бартараф этишди ва тўпни эгаллаб олишди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Торино дарвозасидан зарба билан ўйин давом этади.
8
Торино ўйинчиси ҳужумда қоидабузарлик содир этди. Ҳакам ҳуштагини чалди.
4
Никола Влашич (Торино) ажойиб пас қабул қилиб олди, ҳимоячини алдаб ўтди ва жарима майдончаси ташқарисидан йўллаган зарбаси чап устун ёнидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Фрозиноне дарвозасидан дарвоза зарбаси белгиланди.
1
Ҳимоячидан ажойиб блок, шу сабабли Фрозиноне томонидан амалга оширилган бурчак зарбасидан наф чиқмади.
1
Бошладик, бугунги ўйин айни дамда старт олди.
19:05
Ўйинни Торино бошлаб беради.
19:00
Бугунги учрашув бош ҳаками Жузеппе Мучера бўлади.
19:00
Биз энди бошланғич таркибларни билиб олдик. Уларни ушбу ўйиннинг тафсилотларида топишингиз мумкин.
19:00
Салом, жонли матнли шарҳларимизга хуш келибсиз. Сиз ўйиннинг барча қизиқарли вазиятларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўтириб олинг ва ўйиндан завқланинг.
ФрозинонеТориноИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фрозиноне — Лечче: таркиблар ва жонли матнФрозиноне — Лечче: таркиблар ва жонли матн29 октябр 21:28Аталанта — Фрозиноне: таркиблар ва жонли матнАталанта — Фрозиноне: таркиблар ва жонли матн25 октябр 18:04Фрозиноне — Сассуоло: таркиблар ва жонли матнФрозиноне — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн16 октябр 22:51Торино — Комо: таркиблар ва жонли матнТорино — Комо: таркиблар ва жонли матн28 октябр 00:03А Серия 8-турида голлар ёмғири: “Монца”нинг қаршилиги Туринда синдирилдиА Серия 8-турида голлар ёмғири: “Монца”нинг қаршилиги Туринда синдирилди24 октябр 07:14Торино — Монца: таркиблар ва жонли матнТорино — Монца: таркиблар ва жонли матн23 октябр 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози