Торино — Комо: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Торино — Комо учрашуви 28 октябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Торино бошланғич таркиби: 20. Лукас Перри, 23. Коко С., 44. Исмайли А., 15. Комуццо П., 45. Белгали Р., 28. Фитц-Джим К., 21. Браганса Д., 10. Влашич Н. (капитан), 77. Каччамани А., 18. Симеоне Дж., 19. Адамс К.
Торино захирадагилари: 7. Абухляль З., 3. Бираги К., 22. Казадеи К., 5. Комерт Э., 66. Гинейтис Г., 6. Илхан Э., 17. Куленович С., 26. Маскарди Д., 11. Ористанио Г., 2. Паттерсон Н., 9. Пеллегри П., 76. Сивьеро Л., 91. Сапата Д.
Торино бош мураббийи: Абате И.
Комо бошланғич таркиби: 97. Санчес Р., 27. Коуту Я., 4. Рамон Ж., 2. Кемпф М. О., 3. Валье А., 5. Перроне М., 6. Милья Л., 7. Да Кунья Л. (капитан), 10. Пас Н., 8. Какере М., 9. Дувикас А.
Комо захирадагилари: 42. Аддаи Дж., 20. Батурина М., 1. Бюте Ж., 13. Доссена А., 18. Гольданига Э., 16. Кайки, 53. Камбвала У., 15. Лахдо А., 54. Папаччоли М., 21. Риччи С., 22. Вигорито М.
Комо бош мураббийи: Фабрегас С.
Изоҳлар 0
…