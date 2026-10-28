Торино — Комо: таркиблар ва жонли матн

·19·Спорт
Торино — Комо: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги ТориноКомо учрашуви 28 октябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Торино бошланғич таркиби: 20. Лукас Перри, 23. Коко С., 44. Исмайли А., 15. Комуццо П., 45. Белгали Р., 28. Фитц-Джим К., 21. Браганса Д., 10. Влашич Н. (капитан), 77. Каччамани А., 18. Симеоне Дж., 19. Адамс К.

Торино захирадагилари: 7. Абухляль З., 3. Бираги К., 22. Казадеи К., 5. Комерт Э., 66. Гинейтис Г., 6. Илхан Э., 17. Куленович С., 26. Маскарди Д., 11. Ористанио Г., 2. Паттерсон Н., 9. Пеллегри П., 76. Сивьеро Л., 91. Сапата Д.

Торино бош мураббийи: Абате И.

Комо бошланғич таркиби: 97. Санчес Р., 27. Коуту Я., 4. Рамон Ж., 2. Кемпф М. О., 3. Валье А., 5. Перроне М., 6. Милья Л., 7. Да Кунья Л. (капитан), 10. Пас Н., 8. Какере М., 9. Дувикас А.

Комо захирадагилари: 42. Аддаи Дж., 20. Батурина М., 1. Бюте Ж., 13. Доссена А., 18. Гольданига Э., 16. Кайки, 53. Камбвала У., 15. Лахдо А., 54. Папаччоли М., 21. Риччи С., 22. Вигорито М.

Комо бош мураббийи: Фабрегас С.

ТориноКомоИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

А Серия 8-турида голлар ёмғири: “Монца”нинг қаршилиги Туринда синдирилдиА Серия 8-турида голлар ёмғири: “Монца”нинг қаршилиги Туринда синдирилди24 октябр 07:14Комо — Сассуоло: таркиблар ва жонли матнКомо — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн24 октябр 17:04Торино — Монца: таркиблар ва жонли матнТорино — Монца: таркиблар ва жонли матн23 октябр 22:51Парма — Торино: таркиблар ва жонли матнПарма — Торино: таркиблар ва жонли матн19 октябр 22:49Фиорентина — Комо: таркиблар ва жонли матнФиорентина — Комо: таркиблар ва жонли матн18 октябр 17:10Комо — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнКомо — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матн21 октябр 20:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди