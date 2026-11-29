АС Рома — Монца: жонли матнли трансляция (Италия А Серияси)
Италия А Серияси доирасидаги АС Рома — Монца учрашуви 29 ноябр, 22:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
АС Рома бошланғич таркиби: 99. Свилар М., 26. Балерди Л., 4. Кристанте Б., 22. Эрмосо М., 17. Коне М., 77. Лулли Э., 14. Мален Д., 86. Мора Р., 5. Ндика Э., 18. Суле М., 43. Уэсли Франса.
АС Рома захирадагилари: 9. Кастро С., 70. Де Марци Дж., 15. Де Рон М., 21. Дибала П., 87. Гиларди Д., 95. Голлини П., 3. Кульеракис К., 23. Манчини Дж., 20. Молина Н., 61. Пизилли Н.
АС Рома бош мураббийи: Гасперини Дж.
Монца бошланғич таркиби: 20. Тиам Д., 19. Биринделли С., 44. Карбони А., 21. Коломбо Л., 2. Гогличидзе С., 60. Куадио Э., 7. Мангас Р., 47. Мота Д., 32. Пессина М., 46. Робинсон Дж., 9. Варела Г.
Монца захирадагилари: 14. Акинсанмиро Э., 6. Антов В., 24. Бакуне А., 28. Колпани А., 10. Кутроне П., 3. Луккези Л., 80. Мут М., 8. Ондоа Ф., 43. Страйнар А., 1. Торнквист Н., 27. Туре И., 22. Зебаллос Э., 4. Зиолковски Ж.
Монца бош мураббийи: Юрич И.
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