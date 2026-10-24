Камолиддин Тожиев “Нефтчи”га қарши драматик мағлубиятдан сўнг кутилмаган изоҳ берди

·112·Спорт
Камолиддин Тожиев “Нефтчи”га қарши драматик мағлубиятдан сўнг кутилмаган изоҳ берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Суперлиганинг 25-турида «Пахтакор» ўз майдонида «Нефтчи»га 1:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, пешқадамдан 5 очкога ортда қолди.
  • Бош мураббий Камолиддин Тожиев жамоанинг иккинчи бўлимдаги суст ўйинини танқид қилиб, ҳакамлар қароридан норозилигини билдирди.
  • Учрашув давомида жароҳат олган Заид Таҳсин тез тиббий ёрдам машинасида шифохонага олиб кетилди.

Суперлиганинг 25-тури марказий тўқнашувида Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси ўз майдонида чемпионлик пойгасидаги асосий рақиби — Фарғонанинг «Нефтчи» клубига 1:3 ҳисобида аламли тарзда имкониятни бой берди. Ушбу мағлубият пойтахт жамоасини пешқадамдан 5 очколик фарқ билан ортда қолдирди.

Учрашув якунлангач, «шерлар» бош мураббийи Камолиддин Тожиев матбуот анжуманида иштирок этди ва жамоанинг иккинчи бўлимдаги таниб бўлмас ўйини, баҳсли пеналти ҳамда жароҳатлар борасидаги саволларга очиқ жавоб қайтарди.

«Биринчи таймда 3 та гол уришимиз керак эди»: Мураббийнинг ҳайрати

Тожиев баҳснинг икки бўлими бир-биридан кескин фарқ қилганига урғу берди:

  • Илк бўлимдаги тўлиқ ташаббус: «Ўйинни жуда яхши бошладик ва биринчи таймни тўлиқ назоратимиз остида ўтказдик. Яратилган 3 та 100 фоизли вазиятдан унумли фойдаланиб, камида 3 та тўп киритишимиз мумкин эди;

  • Иккинчи таймдаги кутилмаган қулаш: Иккинчи бўлимда нима содир бўлганини очиғи ўзим ҳам билмай қолдим. Майдонга умуман бошқа жамоа тушгандек кўринди. Футболчилар баҳсни “ютдик” деб ўйлаб, хотиржамликка берилишдими, билмадим. Эртага барчасини кўриб чиқиб, жиддий таҳлил қиламиз», — деди бош мураббий.

Пеналти баҳси ва Заид Таҳсиннинг оғир ҳолати

Матбуот анжуманида ҳакамлик қарорлари ва таркибдаги йўқотишлар бўйича муҳим тафсилотлар айтиб ўтилди:

  • 89-дақиқадаги пеналтига муносабат: «Биз фойдасига берилган пеналтини қайта кўрмадим, аммо дарвозамизга белгиланган охирги пеналти вазиятини кўриб чиқдим. У ерда рақибни у қадар тортиб олиш ёки итариб юбориш ҳолати йўқ эди. Уни ҳакамлар қандай баҳолашади, билмайман;

  • Тез тиббий ёрдамда кетган футболчи: Заид Таҳсиннинг ҳолати қандай эканини ҳозирча билмайман. У стадиондан тўғридан-тўғри тез тиббий ёрдам машинасида олиб кетилди, шифокорлар аниқ ташхисни ҳали маълум қилишмади».

Чемпионлик тақдири: «Ҳали имконият йўқотилгани йўқ»

Мусобақа жадвалидаги 5 очколик фарққа қарамай, «Пахтакор» устози таслим бўлиш ниятида эмаслигини таъкидлади:

  • Олдинда 5 та тур: Мавсум якунланишига ҳали 5 та тур бор. Футболда олдиндан ким кимни ютишини ҳеч ким 100 фоиз аниқлик билан башорат қила олмайди;

  • Кураш давом этади: «Имкониятимиз бироз пасайган бўлиши мумкин, бироқ у бутунлай йўқолгани йўқ. Биз чемпион бўлиш учун охиригача курашамиз», — дея фикрини якунлади Камолиддин Тожиев.

ПахтакорНефтчиСуперлигаКамолиддин Тожиев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Пахтакор» устидан қозонилган ғалабадан сўнг Ислом Исмоилов нималар деди?«Пахтакор» устидан қозонилган ғалабадан сўнг Ислом Исмоилов нималар деди?Бугун 06:49Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?28 сентябр 17:33«Нефтчи» сафарда «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чемпионлик сари улкан қадам ташлади«Нефтчи» сафарда «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чемпионлик сари улкан қадам ташладиКеча 21:5210 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг10 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг20 сентябр 08:53“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?12 октябр 11:21Суперлиганинг 23-турида бир нечта муҳим баҳслар бўлиб ўтадиСуперлиганинг 23-турида бир нечта муҳим баҳслар бўлиб ўтади7 октябр 06:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди