Камолиддин Тожиев “Нефтчи”га қарши драматик мағлубиятдан сўнг кутилмаган изоҳ берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Суперлиганинг 25-турида «Пахтакор» ўз майдонида «Нефтчи»га 1:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, пешқадамдан 5 очкога ортда қолди.
- Бош мураббий Камолиддин Тожиев жамоанинг иккинчи бўлимдаги суст ўйинини танқид қилиб, ҳакамлар қароридан норозилигини билдирди.
- Учрашув давомида жароҳат олган Заид Таҳсин тез тиббий ёрдам машинасида шифохонага олиб кетилди.
Суперлиганинг 25-тури марказий тўқнашувида Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси ўз майдонида чемпионлик пойгасидаги асосий рақиби — Фарғонанинг «Нефтчи» клубига 1:3 ҳисобида аламли тарзда имкониятни бой берди. Ушбу мағлубият пойтахт жамоасини пешқадамдан 5 очколик фарқ билан ортда қолдирди.
Учрашув якунлангач, «шерлар» бош мураббийи Камолиддин Тожиев матбуот анжуманида иштирок этди ва жамоанинг иккинчи бўлимдаги таниб бўлмас ўйини, баҳсли пеналти ҳамда жароҳатлар борасидаги саволларга очиқ жавоб қайтарди.
«Биринчи таймда 3 та гол уришимиз керак эди»: Мураббийнинг ҳайрати
Тожиев баҳснинг икки бўлими бир-биридан кескин фарқ қилганига урғу берди:
Илк бўлимдаги тўлиқ ташаббус: «Ўйинни жуда яхши бошладик ва биринчи таймни тўлиқ назоратимиз остида ўтказдик. Яратилган 3 та 100 фоизли вазиятдан унумли фойдаланиб, камида 3 та тўп киритишимиз мумкин эди;
Иккинчи таймдаги кутилмаган қулаш: Иккинчи бўлимда нима содир бўлганини очиғи ўзим ҳам билмай қолдим. Майдонга умуман бошқа жамоа тушгандек кўринди. Футболчилар баҳсни “ютдик” деб ўйлаб, хотиржамликка берилишдими, билмадим. Эртага барчасини кўриб чиқиб, жиддий таҳлил қиламиз», — деди бош мураббий.
Пеналти баҳси ва Заид Таҳсиннинг оғир ҳолати
Матбуот анжуманида ҳакамлик қарорлари ва таркибдаги йўқотишлар бўйича муҳим тафсилотлар айтиб ўтилди:
89-дақиқадаги пеналтига муносабат: «Биз фойдасига берилган пеналтини қайта кўрмадим, аммо дарвозамизга белгиланган охирги пеналти вазиятини кўриб чиқдим. У ерда рақибни у қадар тортиб олиш ёки итариб юбориш ҳолати йўқ эди. Уни ҳакамлар қандай баҳолашади, билмайман;
Тез тиббий ёрдамда кетган футболчи: Заид Таҳсиннинг ҳолати қандай эканини ҳозирча билмайман. У стадиондан тўғридан-тўғри тез тиббий ёрдам машинасида олиб кетилди, шифокорлар аниқ ташхисни ҳали маълум қилишмади».
Чемпионлик тақдири: «Ҳали имконият йўқотилгани йўқ»
Мусобақа жадвалидаги 5 очколик фарққа қарамай, «Пахтакор» устози таслим бўлиш ниятида эмаслигини таъкидлади:
Олдинда 5 та тур: Мавсум якунланишига ҳали 5 та тур бор. Футболда олдиндан ким кимни ютишини ҳеч ким 100 фоиз аниқлик билан башорат қила олмайди;
Кураш давом этади: «Имкониятимиз бироз пасайган бўлиши мумкин, бироқ у бутунлай йўқолгани йўқ. Биз чемпион бўлиш учун охиригача курашамиз», — дея фикрини якунлади Камолиддин Тожиев.
Изоҳлар 0
…