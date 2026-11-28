Бугун Ўзбекистон Суперлигасида чемпион аниқланиши мумкин: «Нефтчи»га дуранг ҳам кифоя
Бугун, 28 ноябрь куни Ўзбекистон Суперлигасининг 29-туридан ўрин олган иккита марказий учрашув бўлиб ўтади. Ушбу баҳслар якунига етгач, мамлакат чемпионлиги масаласи расман ҳал бўлиши мумкин.
Чемпионлик пойгаси ва Фарғонадаги кубок
Турнир жадвалида 64 очко билан пешқадамлик қилаётган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз майдонида Самарқанднинг «Динамо» жамоасини қабул қилади. 59 очко билан иккинчи ўринда бораётган «Пахтакор» эса сафарда Навоийнинг «Қизилқум» клуби меҳмони бўлади. Иккала беллашув ҳам параллел равишда соат 16:15 да бошланади.
ЎзПФЛ расмий маълумотига кўра, «Нефтчи»ни чемпионлик унвонидан атиги 1 очко ажратиб турибди. Яъни «Пахтакор»нинг сафарда қайд этадиган натижасидан қатъи назар, фарғоналикларга «Динамо» билан дуранг ўйнаш ҳам чемпионликни расмийлаштириш учун етарли бўлади. Шу муносабат билан Суперлига чемпионлик кубоги Фарғонадаги «Истиқлол» стадионига олиб борилади.
Суперлига. 29-тур (28 ноябрь)
Вақт
Учрашув
Стадион ва чемпионлик интригаси
16:15
«Нефтчи» — «Динамо»
«Истиқлол» стадиони («Нефтчи» дуранг ёки ғалаба билан чемпион бўлади)
16:15
«Қизилқум» — «Пахтакор»
«Пахтакор» фақат ўз ғалабаси ва «Нефтчи»нинг мағлубиятини кутади
Сизнингча, «Нефтчи» бугун «Истиқлол» стадионида мухлислари кўз ўнгида чемпионликни расмийлаштира оладими ёки чемпионлик интригаси сўнгги тургача сақланиб қоладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ҳамда Суперлигадаги энг муҳим ўйинларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…