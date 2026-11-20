«Навбаҳор» водий дербисида «Нефтчи»ни мағлуб этди
20 ноябрь куни Ўзбекистон Суперлигасининг 28-тур марказий учрашувида Наманганда «Навбаҳор» ва «Нефтчи» жамоалари ўзаро куч синашди. Мезбонлар бир киши кам бўлиб қолган Фарғона клубини мағлуб этди. Чемпионлик масаласи эса кейинги турга қолди.
Учрашувда ҳисобни меҳмонлар очди. 26-дақиқада Алишер Одилов «Нефтчи»ни олдинга олиб чиқди. Бироқ орадан кўп вақт ўтмай, фарғоналиклар бир футболчисидан айрилди. Владимир Йовович майдондан четлатилди ва «Нефтчи» ўйинни камчиликда давом эттиришга мажбур бўлди.
42-дақиқада Жасурбек Жалолиддинов узоқдан йўллаган зарбаси билан ҳисобни тенглаштирди. Унинг голи супергол сифатида қайд этилди.
Иккинчи бўлимда «Навбаҳор» устунликни кучайтирди. 53-дақиқада Жоэл Кожо мезбонларни олдинга олиб чиқди. Икки дақиқа ўтиб, Диёр Холматов яна бир гол уриб, фарқни иккитага етказди.
«Нефтчи» таслим бўлмади. 77-дақиқада Кофи Куао жамоасининг иккинчи голини киритди. Аммо фарғоналиклар ҳисобни тенглаштира олмади.
Шу тариқа, «Навбаҳор» ўз майдонидаги водий дербисида ғалаба қозонди. Учрашувда жами бешта гол урилди, «Нефтчи» эса баҳснинг бир қисмини 10 футболчи билан ўтказди.
Голлар:
• 26-дақиқа — Алишер Одилов («Нефтчи»).
• 42-дақиқа — Жасурбек Жалолиддинов («Навбаҳор»).
• 53-дақиқа — Жоэл Кожо («Навбаҳор»).
• 55-дақиқа — Диёр Холматов («Навбаҳор»).
• 77-дақиқа — Кофи Куао («Нефтчи»).
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…