Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?

·26·Спорт
Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Суперлигасида сентябр ойининг энг яхши мураббийи соврини учун беш нафар номзод аниқланди, уларнинг орасида «Пахтакор» бош мураббийи Камолиддин Тожиев ва «Насаф» устози Рўзиқул Бердиев сентябр ойини мағлубияциз якунлаб, максимал натижа кўрсатди.
  • Тожиев жамоаси 3 та ўйинда 3 та ғалаба қозонган бўлса, Бердиев қўл остидаги «Насаф»
  • 13 та гол уриб, атиги 3 та гол ўтказиб юборди.

Ўзбекистон Суперлигасида сентябрь ойининг энг яхши мураббийи соврини учун номзодлар маълум бўлди. Ой давомида жамоаларини юқори натижаларга олиб чиққан беш нафар мутахассис ушбу номинация учун курашади.

Эътиборлиси, номзодлар орасида сентябрь ойини мағлубиятсиз ўтказган мураббийлар билан бирга, жамоаси қисқа муддатда сезиларли натижа кўрсатган мутахассислар ҳам бор.

Тожиев ва Бердиев — максимал натижа билан

«Пахтакор» бош мураббийи Камолиддин Тожиев сентябрь ойида жамоаси билан учрашувларни идеал натижа билан якунлади.

Тошкент клуби ой давомида 3 та баҳс ўтказиб, уларнинг барчасида ғалаба қозонди. «Пахтакор» бу учрашувларда рақиблар дарвозасига 8 та гол урди ва ўз дарвозасидан 2 та тўп ўтказиб юборди.

Бу натижа Тожиевни ойнинг энг яхши мураббийи соврини учун асосий номзодлардан бирига айлантирди.

Бироқ унга жиддий рақобатни «Насаф» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев тақдим этади.

Қарши клуби ҳам сентябрь ойида 3 та ўйин ўтказиб, учаласида ҳам ғалаба қозонди. Аммо «Насаф»нинг статистикаси янада таъсирли кўриниш олган: жамоа 13 та гол уриб, бор-йўғи 3 та гол ўтказиб юборди.

Демак, икки мураббийнинг натижаси ҳам 100 фоизлик ғалабаларга асосланган.

Қосимов ва Кападзе ҳам курашда

«ОКМК» бош мураббийи Миржалол Қосимов сентябрь ойида жамоаси билан 3 та учрашув ўтказди.

Олмалиқликлар бу баҳсларнинг иккитасида ғалаба қозонган бўлса, бир марта мағлубиятга учради.

«Навбаҳор» устози Тимур Кападзе эса сентябрь ойида жамоасини 2 та ғалабага олиб келди. Наманганликлар яна бир учрашувда дуранг қайд этиб, ойни мағлубиятсиз якунлади.

Шу тариқа Кападзе шогирдлари сентябрда бирор марта майдонни мағлуб ҳолда тарк этмади.

Ғофуровнинг «Сурхон»и ҳам эътибордан четда қолмади

Номзодлар орасида «Сурхон» бош мураббийи Анвар Ғофуров ҳам бор.

Термизликлар сентябрь ойида 3 та учрашув ўтказиб, уларнинг иккитасида ғалаба қозонди. Бир баҳсда эса «Сурхон» мағлубиятга учради.

Шундай қилиб, ойнинг энг яхши мураббийи соврини учун жами беш нафар мутахассис номзод сифатида кўрсатилган.

Сентябрь ойи натижалари

Мураббий

Жамоа

Ўйин

Ғалаба

Дуранг

Мағлубият

Камолиддин Тожиев

«Пахтакор»

3

3

0

0

Рўзиқул Бердиев

«Насаф»

3

3

0

0

Миржалол Қосимов

«ОКМК»

3

2

0

1

Тимур Кападзе

«Навбаҳор»

3

2

1

0

Анвар Ғофуров

«Сурхон»

3

2

0

1

Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?

Айниқса, Тожиев ва Бердиев ўртасидаги рақобат алоҳида қизиқиш уйғотади. Ҳар икки мутахассис ҳам сентябрь ойида учтадан ғалаба қайд этди. Бироқ «Насаф»нинг 13 та гол уриб, атиги 3 та гол ўтказиб юборгани Бердиев жамоасининг ҳужум ва ҳимоядаги самарадорлигини ҳам намоён этади.

Шу билан бирга, «Пахтакор»нинг 8:2 ҳисобидаги тўплар нисбати ҳам Тожиев жамоасининг барқарор ўйинини кўрсатмоқда.

Энг яхши мураббий номи кимга насиб этади?

Сентябрь ойида Суперлигада бир нечта мураббий ўз жамоаси билан муҳим натижаларга эришди. Номзодлар орасида максимал очколарни қўлга киритган икки мутахассис бор, қолган мураббийлар эса мағлубиятсиз серия ёки иккита ғалаба билан ўз номзодини асослади.

Энди якуний танловда қайси мураббийнинг натижаси юқори баҳоланиши ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Бир нарса аниқ: сентябрь ойида Суперлигада мураббийлар ўртасидаги рақобат майдондаги курашдан кам қизиқ бўлмади. Соврин кимга топширилишидан қатъи назар, ойнинг асосий қаҳрамонлари ўз жамоаларини ғалабалар сари бошлаган мутахассислар бўлди.

Камолиддин ТожиевРўзиқул БердиевПахтакорНасаф
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ла Лига сентябрь ойининг энг яхши мураббийи номзодларини эълон қилди: Ким энг ҳақли?Ла Лига сентябрь ойининг энг яхши мураббийи номзодларини эълон қилди: Ким энг ҳақли?24 сентябр 07:06Шомуродов Трабзон синовида: Сиз билишингиз керак бўлган 10 та факт...Шомуродов Трабзон синовида: Сиз билишингиз керак бўлган 10 та факт...23 август 17:17Ла Лига сентябр ойининг энг яхши футболчиси номинациясини эълон қилди: Ким энг ҳақли?Ла Лига сентябр ойининг энг яхши футболчиси номинациясини эълон қилди: Ким энг ҳақли?24 сентябр 07:02“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқда“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқда17 сентябр 13:17«Машъал» илк ғалабадан сўнг янги трансферни эълон қилди«Машъал» илк ғалабадан сўнг янги трансферни эълон қилди18 июл 21:22Сергей Лушан «Машъал»даги оғир инқироз ва маошсиз ярим йил ҳақида гапирдиСергей Лушан «Машъал»даги оғир инқироз ва маошсиз ярим йил ҳақида гапирди20 август 06:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди