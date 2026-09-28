Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасида сентябр ойининг энг яхши мураббийи соврини учун беш нафар номзод аниқланди, уларнинг орасида «Пахтакор» бош мураббийи Камолиддин Тожиев ва «Насаф» устози Рўзиқул Бердиев сентябр ойини мағлубияциз якунлаб, максимал натижа кўрсатди.
- Тожиев жамоаси 3 та ўйинда 3 та ғалаба қозонган бўлса, Бердиев қўл остидаги «Насаф»
- 13 та гол уриб, атиги 3 та гол ўтказиб юборди.
Ўзбекистон Суперлигасида сентябрь ойининг энг яхши мураббийи соврини учун номзодлар маълум бўлди. Ой давомида жамоаларини юқори натижаларга олиб чиққан беш нафар мутахассис ушбу номинация учун курашади.
Эътиборлиси, номзодлар орасида сентябрь ойини мағлубиятсиз ўтказган мураббийлар билан бирга, жамоаси қисқа муддатда сезиларли натижа кўрсатган мутахассислар ҳам бор.
Тожиев ва Бердиев — максимал натижа билан
«Пахтакор» бош мураббийи Камолиддин Тожиев сентябрь ойида жамоаси билан учрашувларни идеал натижа билан якунлади.
Тошкент клуби ой давомида 3 та баҳс ўтказиб, уларнинг барчасида ғалаба қозонди. «Пахтакор» бу учрашувларда рақиблар дарвозасига 8 та гол урди ва ўз дарвозасидан 2 та тўп ўтказиб юборди.
Бу натижа Тожиевни ойнинг энг яхши мураббийи соврини учун асосий номзодлардан бирига айлантирди.
Бироқ унга жиддий рақобатни «Насаф» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев тақдим этади.
Қарши клуби ҳам сентябрь ойида 3 та ўйин ўтказиб, учаласида ҳам ғалаба қозонди. Аммо «Насаф»нинг статистикаси янада таъсирли кўриниш олган: жамоа 13 та гол уриб, бор-йўғи 3 та гол ўтказиб юборди.
Демак, икки мураббийнинг натижаси ҳам 100 фоизлик ғалабаларга асосланган.
Қосимов ва Кападзе ҳам курашда
«ОКМК» бош мураббийи Миржалол Қосимов сентябрь ойида жамоаси билан 3 та учрашув ўтказди.
Олмалиқликлар бу баҳсларнинг иккитасида ғалаба қозонган бўлса, бир марта мағлубиятга учради.
«Навбаҳор» устози Тимур Кападзе эса сентябрь ойида жамоасини 2 та ғалабага олиб келди. Наманганликлар яна бир учрашувда дуранг қайд этиб, ойни мағлубиятсиз якунлади.
Шу тариқа Кападзе шогирдлари сентябрда бирор марта майдонни мағлуб ҳолда тарк этмади.
Ғофуровнинг «Сурхон»и ҳам эътибордан четда қолмади
Номзодлар орасида «Сурхон» бош мураббийи Анвар Ғофуров ҳам бор.
Термизликлар сентябрь ойида 3 та учрашув ўтказиб, уларнинг иккитасида ғалаба қозонди. Бир баҳсда эса «Сурхон» мағлубиятга учради.
Шундай қилиб, ойнинг энг яхши мураббийи соврини учун жами беш нафар мутахассис номзод сифатида кўрсатилган.
Сентябрь ойи натижалари
Мураббий
Жамоа
Ўйин
Ғалаба
Дуранг
Мағлубият
Камолиддин Тожиев
«Пахтакор»
3
3
0
0
Рўзиқул Бердиев
«Насаф»
3
3
0
0
Миржалол Қосимов
«ОКМК»
3
2
0
1
Тимур Кападзе
«Навбаҳор»
3
2
1
0
Анвар Ғофуров
«Сурхон»
3
2
0
1
Айниқса, Тожиев ва Бердиев ўртасидаги рақобат алоҳида қизиқиш уйғотади. Ҳар икки мутахассис ҳам сентябрь ойида учтадан ғалаба қайд этди. Бироқ «Насаф»нинг 13 та гол уриб, атиги 3 та гол ўтказиб юборгани Бердиев жамоасининг ҳужум ва ҳимоядаги самарадорлигини ҳам намоён этади.
Шу билан бирга, «Пахтакор»нинг 8:2 ҳисобидаги тўплар нисбати ҳам Тожиев жамоасининг барқарор ўйинини кўрсатмоқда.
Энг яхши мураббий номи кимга насиб этади?
Сентябрь ойида Суперлигада бир нечта мураббий ўз жамоаси билан муҳим натижаларга эришди. Номзодлар орасида максимал очколарни қўлга киритган икки мутахассис бор, қолган мураббийлар эса мағлубиятсиз серия ёки иккита ғалаба билан ўз номзодини асослади.
Энди якуний танловда қайси мураббийнинг натижаси юқори баҳоланиши ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Бир нарса аниқ: сентябрь ойида Суперлигада мураббийлар ўртасидаги рақобат майдондаги курашдан кам қизиқ бўлмади. Соврин кимга топширилишидан қатъи назар, ойнинг асосий қаҳрамонлари ўз жамоаларини ғалабалар сари бошлаган мутахассислар бўлди.
Изоҳлар 0
…