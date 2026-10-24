«Пахтакор» устидан қозонилган ғалабадан сўнг Ислом Исмоилов нималар деди?

·97·Спорт
«Пахтакор» устидан қозонилган ғалабадан сўнг Ислом Исмоилов нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Суперлиганинг 25-турида «Нефтчи» клуби «Пахтакор» устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, таъқибчилари билан орадаги фарқни 5 очкогача етказди.
  • Бош мураббий Ислом Исмоилов ўйиндаги тактик ўзгаришлар, хусусан, 3-4-3 схемасидан 4-3-3 тактикасига ўтиш ғалабада муҳим рол ўйнаганини таъкидлади.
  • Мутахассис жамоанинг 1-ўринда туриши руҳий босимни ошираётганини қайд этиб, ҳали чемпионлик масаласи ҳал бўлмаганини билдирди.

Суперлиганинг 25-тури марказий баҳсида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби сафарда «Пахтакор» устидан 3:1 ҳисобида муҳим ва иродавий ғалабага эришди. Натижада фарғоналиклар энг яқин таъқибчиси билан орадаги фарқни 5 очкогача ошириб олди.

Учрашувдан сўнг «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов матбуот анжуманида иштирок этиб, тактик ўзгаришлар, футболчиларнинг руҳий ҳолати ҳамда жароҳатлар борасидаги саволларга батафсил жавоб қайтарди.

«Болалар характер кўрсатишди»: Биринчи бўлимдаги эҳтиёткорлик ва тактик бурилиш

Мураббий жамоасининг биринчи бўлимдаги ҳаракатлари ва танаффусдаги ўзгаришларга қуйидагича тўхталди:

  • Натижа биринчи ўринда: «Биз биринчи бўлимда кўпроқ эҳтиёткор футбол намойиш этишга уриндик. Сабаби — бундай баҳсларда натижа ҳар доим биринчи ўринга чиқади. Лобановский таъкидлаганидек: ўйин унутилади, натижа тарихда қолади. Ҳужумкор ўйнаб ҳимояда гол ўтказиб юборсак, танқидлар бўлиши табиий;

  • Схемаларнинг алмашиши: Ўйинни 3-4-3 схемасида бошлаган эдик, аммо ўтказиб юборилган пеналтидан сўнг 4-3-3 тактикасига қайтдик;

  • Режадаги кучайтириш: «Пахтакор» одатда 60-дақиқалардан кейин фаоллашишини билган ҳолда, иккинчи бўлимда Алишер Одилов ва Аброр Исмоиловни майдонга тушириб қанотларни кучайтирдик. Ўйлайманки, иккинчи бўлимда рақибга деярли ҳеч қандай имконият қолдирмадик», — деди мутахассис.

Руҳий босим: «1-ўринда туриб ўйнашнинг юки бошқача»

Исмоилов жамоанинг кейинги пайтлардаги ҳимоядаги хатоларини футболчиларнинг руҳияти билан боғлади:

  • Йўқотадиган нарсаси бор жамоа: «Жадвалда 3-ўринда юрганингизда йўқотадиган ҳеч нарсангиз бўлмайди, фақат олдинга интиласиз. Аммо 1-ўринда турганингизда биттагина хато сизни пастга тушириб юбориши мумкинлигини биласиз. Кўпроқ қўрқув пайдо бўляпти ва шу боис қарорлар шошма-шошарлик билан қабул қилиняпти;

  • Ҳотиржамликка ҳаққимиз йўқ: 5 очколик фарққа қарамай, ҳали чемпионлик ҳал бўлгани йўқ. Олдинда 5 та тур бор ва барча учрашувларда ғалаба учун майдонга тушишимиз шарт».

Жароҳатлар ва «Манчестер Сити»даги Родри омили

ОЧЛ учрашуви олдидан етакчиларнинг ҳолати ҳақида сўралганда, мураббий жиддий муаммоларни очиқлади:

  • Зоран Марушичнинг ҳолати: «Кўп футболчиларимиз 30 ёшдан ошган. Ўйин темпи жуда юқори бўлгани туфайли орқа сон мушакларида тортишиш кузатилди. Икки кундан кейин «Ал-Иттиҳод»га қарши ўйин кутиб тургани боис уларни тезроқ тиклашимиз зарур;

  • Жокичнинг ўрни: Бу худди «Манчестер Сити»да Родри жароҳат олганидан сўнг юзага келган бўшлиққа ўхшайди. Замонавий футболда таянч ярим ҳимоячиси атрофига ўйин қурилади ва Жокичнинг сафдан чиқиши бизга катта таъсир қилди. Шунга қарамай, қолган ўйинчиларимиз ўзларининг максимал кучини беришмоқда», — дея хулоса қилди Ислом Исмоилов.

СуперлигаНефтчиПахтакорИслом Исмоилов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Камолиддин Тожиев “Нефтчи”га қарши драматик мағлубиятдан сўнг кутилмаган изоҳ бердиКамолиддин Тожиев “Нефтчи”га қарши драматик мағлубиятдан сўнг кутилмаган изоҳ бердиБугун 06:52Ислом Исмоилов «Нефтчи»нинг Элит ОЧЛ 1-туридаги драматик ғалабаси ҳақида очиқ гапирдиИслом Исмоилов «Нефтчи»нинг Элит ОЧЛ 1-туридаги драматик ғалабаси ҳақида очиқ гапирди15 сентябр 06:24«Сурхон» билан кечаги драмадан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди«Сурхон» билан кечаги драмадан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди10 сентябр 06:51«Нефтчи» сафарда «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чемпионлик сари улкан қадам ташлади«Нефтчи» сафарда «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чемпионлик сари улкан қадам ташладиКеча 21:52“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?12 октябр 11:21«Нефтчи» Бухорода тор-мор этилгач, Ислом Исмоилов нималарни ошкор қилди?«Нефтчи» Бухорода тор-мор этилгач, Ислом Исмоилов нималарни ошкор қилди?19 август 06:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди