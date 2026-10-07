Суперлиганинг 23-турида бир нечта муҳим баҳслар бўлиб ўтади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 23-тури 7-11 октябр кунлари бўлиб ўтади ва унда чемпионлик учун курашаётган жамоалар ўзаро баҳс олиб боради.
- Турнинг марказий учрашувларидан бири 7 октябр куни «Нефтчи» ва «Хоразм» ўртасида бўлиб, унда пешқадам «Нефтчи» ўз устунлигини сақлаб қолишга ҳаракат қилади.
Ўзбекистон Суперлигасида чемпионлик ва юқори ўринлар учун кураш тобора қизғин тус олмоқда. Бугун, 7 октябрь куни 23-тур баҳсларига старт берилади. Илк учрашувда чемпионликка асосий даъвогарлардан бири «Нефтчи» ўз майдонида «Хоразм»ни қабул қилади. Турнинг кейинги кунларида эса «Пахтакор» — «Бунёдкор» дербиси, «Насаф» — «Динамо» тўқнашуви ва ОКМК — «Навбаҳор» учрашуви мухлислар эътиборида бўлади.
«Нефтчи» пешқадамликни мустаҳкамлайдими?
23-турнинг очилиш учрашуви 7 октябрь куни соат 19:00 да Фарғонадаги «Истиқлол» стадионида ўтказилади. «Нефтчи» ўз майдонида «Хоразм»ни қабул қилади.
Фарғона клуби 22 турдан кейин 51 очко билан чемпионат пешқадами бўлиб турибди. Жамоа ҳисобида 16 та ғалаба бор, тўплар нисбати эса 50:17. Энг яқин таъқибчиси «Пахтакор» 49 очко тўплаган.
Шунинг учун «Нефтчи» учун «Хоразм»га қарши баҳс оддий навбатдаги ўйин эмас. Ғалаба чемпионлик пойгасидаги позицияни янада мустаҳкамлайди.
«Хоразм» эса 22 турдан кейин 21 очко билан 14-ўринда бормоқда. Демак, турнир жадвалидаги фарқ катта бўлса-да, меҳмонлар учун ҳар бир очко муҳим.
Тошкент дербисида «Пахтакор» — «Бунёдкор»
9 октябрь куни соат 19:00 да Тошкентнинг икки номдор клуби — «Пахтакор» ва «Бунёдкор» майдонга тушади.
«Пахтакор» айни пайтда 49 очко билан иккинчи ўринда. Демак, «Нефтчи»нинг ҳар бир очкоси пойтахт клуби учун ҳам катта аҳамиятга эга.
«Бунёдкор» эса 22 очко билан 13-поғонада. Шу боис дербида жамоаларнинг турнирдаги мақсади бир-биридан кескин фарқ қилади: «Пахтакор» юқори ўринлар ва чемпионлик учун курашаётган бўлса, «Бунёдкор» пастки қисмдан юқорилаш учун очколарга муҳтож.
Дерби мақоми эса бу учрашувни турнинг энг қизиқарли баҳсларидан бирига айлантиради.
«Насаф» — «Динамо»: очколар учун муҳим тўқнашув
9 октябрь куни яна бир эътиборли баҳс Қаршида бўлиб ўтади. Соат 19:30 да «Насаф» «Динамо»ни қабул қилади.
«Насаф» 22 турдан кейин 34 очко билан олтинчи ўринда. «Динамо» эса 30 очко билан тўққизинчи поғонада.
Оралиқдаги фарқ катта эмас. Шу сабабли бу учрашувдаги ғалаба жамоаларнинг турнир жадвалидаги ўрнига сезиларли таъсир қилиши мумкин.
Айниқса, мавсумнинг ҳал қилувчи қисмига яқинлашиб борилаётган бир пайтда юқори ўринлар учун ҳар бир очконинг қиймати ортиб бормоқда.
«Навбаҳор» Олмалиқда жиддий синовдан ўтади
23-турнинг яна бир марказий учрашуви 11 октябрь куни соат 16:00 да бўлиб ўтади. ОКМК ўз майдонида «Навбаҳор»ни қабул қилади.
«Навбаҳор» 44 очко билан учинчи ўринда ва юқоридаги икки жамоани таъқиб қилмоқда. «Олмалиқ» клуби эса 35 очко билан тўртинчи поғонада.
Шунинг учун бу баҳс ҳам турнир жадвали юқори қисми учун муҳим. «Навбаҳор» ғалаба қозонса, чемпионлик пойгасидаги босимни сақлаб қолади. ОКМК учун эса уч очко учинчи ўриндаги рақибга яқинлашиш имконини беради.
23-турнинг тўлиқ тақвими
Суперлиганинг 23-тур баҳслари 7–11 октябрь кунлари ўтказилади. Расмий календарда барча саккизта учрашувнинг санаси ва бошланиш вақти кўрсатилган.
Сана
Вақт
Учрашув
7 октябрь
19:00
«Нефтчи» — «Хоразм»
9 октябрь
18:30
«Қўқон-1912» — «Машъал»
9 октябрь
19:00
«Пахтакор» — «Бунёдкор»
9 октябрь
19:00
«Бухоро» — «Андижон»
9 октябрь
19:30
«Насаф» — «Динамо»
10 октябрь
18:00
«Қизилқум» — «Сурхон»
11 октябрь
16:00
ОКМК — «Навбаҳор»
11 октябрь
16:00
«Сўғдиёна» — «Локомотив»
Чемпионлик пойгасида ҳар бир очко муҳим
22-турдан кейинги вазият 23-тур олдидан чемпионлик пойгаси қанчалик қизғин эканини кўрсатмоқда: «Нефтчи» — 51 очко, «Пахтакор» — 49 очко, «Навбаҳор» — 44 очко. Уларнинг ортидан ОКМК ва «Локомотив» 35 очкодан жамғарган.
Демак, янги турда юқори учликнинг натижалари нафақат ўша жамоаларнинг ўз позициясига, балки чемпионлик учун умумий курашга ҳам таъсир қилиши мумкин.
Аввал «Нефтчи» майдонга тушади. Кейин эса навбат «Пахтакор» ва «Навбаҳор»га келади. 23-тур якунида чемпионлик пойгасидаги масофа қисқарадими ёки пешқадамлар яна узилиб кетадими — асосий савол шу.
Изоҳлар 0
…