«Нефтчи» бугун Ўзбекистон чемпионига айланиши мумкин
Бугун, 28 ноябрь куни Ўзбекистон Суперлигасининг 29-туридан ўрин олган икки муҳим учрашув бўлиб ўтади. Уларнинг натижасига кўра, мамлакат чемпиони номи бугуннинг ўзида аниқланиши мумкин.
Куннинг марказий баҳси Фарғонада кечади. Унда «Нефтчи» ўз майдонида Самарқанднинг «Динамо» жамоасини қабул қилади. Агар мезбонлар ғалаба қозонса ёки дуранг ўйнаса, чемпионликни муддатидан олдин расмийлаштиради.
Параллел равишда Навоийда «Қизилқум» Тошкентнинг «Пахтакор» клубига қарши майдонга тушади. Ҳар икки учрашув соат 16:15 да бошланиши белгиланган.
Чемпионлик учун кураш қандай кечмоқда?
Айни вақтда Суперлига турнир жадвалида «Нефтчи» 64 очко билан биринчи ўринда бормоқда. «Пахтакор» 59 очко билан иккинчи, «Навбаҳор» эса 58 очко билан учинчи ўринни эгаллаган.
«Нефтчи» бугун камида бир очко қўлга киритса, чемпионлик кубоги Фарғонада қолади. Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси ҳам ушбу ҳолатда учрашувдан кейин «Нефтчи»ни тақдирлаш маросимини ўтказишни режалаштирган.
Агар фарғоналиклар «Динамо»га мағлуб бўлса, чемпионлик масаласи сўнгги турга қолади. Бундай вазиятда нафақат «Нефтчи» ва «Пахтакор», балки «Навбаҳор»нинг ҳам олтин медаллар учун имконияти сақланиб қолади.
Шу тариқа, бугунги учрашувлар нафақат чемпионлик тақдирини ҳал қилиши, балки мавсумнинг сўнгги тури олдидан курашни янада қизиқарли тусга киритиши мумкин.
Маълумот учун, «Нефтчи» сўнгги марта 2025 йилги мавсумда Ўзбекистон чемпиони бўлган. Жамоа бунга 24 йиллик танаффусдан кейин эришган эди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…