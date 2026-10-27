Маҳмуд Мурадов ва Муроджон Аҳмадалиев мағлубиятга учраган Рамазон Темировга далда берди
24 октябрь куни Абу-Даби шаҳрида ташкил этилган нуфузли UFC 333 турнирида октагонга кўтарилган ўзбекистонлик иқтидорли жангчи Рамазон Темиров англиялик Лоне Каванага қарши кечган муросасиз баҳснинг илк раундидаёқ техник нокаутга учраб, имкониятни бой берган эди. Ушбу кутилмаган омадсизлик ортидан ўзбек спортининг таниқли вакиллари ҳамкасбини ёлғиз қолдирмасдан, унга очиқ далда ва кучли руҳий мадад билдиришмоқда.
Хусусан, UFC'даги собиқ жангчи, машҳур ММА устаси Маҳмуд Мурадов ҳамда профессионал бокс бўйича собиқ жаҳон чемпиони Муроджон Аҳмадалиев Рамазон Темировга мурожаат қилиб, мағлубият катта ғалабалар сари ташланган қадам эканини таъкидлади.
«Мен сенга ишонаман»: Маҳмуд Мурадовдан самимий сўзлар
Маҳаллий ММА юлдузи Маҳмуд Мурадов ёш спортчининг салоҳиятига шубҳа қилмаслигини билдириб, унга иродани бўшатмасликни уқтирди:
Матонатга чорлов: «Укам, бошингни баланд тут. Насибангда бор бўлган нарса сендан ҳеч қаерга кетмайди. Менинг сенга ишончим комил. Сен ҳали, албатта, чемпион бўласан!», — дея спортчини руҳлантирди Мурадов;
Спортдаги ҳақиқат: Мурадов ўз тажрибасидан келиб чиқиб, юқори даражадаги аралаш жанг санъатида биргина хато ёки шошилиш натижани ҳал қилиб қўйиши мумкинлигини, аммо бу мағлубият карьера якуни эмаслигини англатди.
«Кучли бўлиб қайтасиз»: Муроджон Аҳмадалиевнинг муносабати
Катта рингларда кўплаб оғир жангларни бошдан кечирган маҳоратли чарм қўлқоп устаси Муроджон Аҳмадалиев ҳам Рамазонга ўз ҳурмати ва илиқ тилакларини йўллади:
Синовни сабр билан қарши олиш: «Мағлубият ҳам, ғалаба ҳам Аллоҳдан. Иншааллоҳ, янада кучли бўлиб қайтасиз», — деб ёзди боксчи ижтимоий тармоқдаги саҳифасида;
Маънавий бирдамлик: Бундай мурожаатлар ўзбек яккакураш оламида спортчилар ўртасидаги дўстона ришта ва ўзаро мададнинг юқори даражада эканини кўрсатмоқда.
UFC 333 турниридаги илк раунддаёқ юз берган техник нокаут Рамазон Темиров учун фаолиятидаги жиддий сабоқлардан бири бўлди. Спорт жамоатчилиги ва миллионлаб мухлисларнинг бирдамлиги эса ёш атлетга келгуси жангларда октагонга анча совуққон, тактик жиҳатдан мукаммал ва янада кучли спортчи сифатида қайтишига замин яратади.
Изоҳлар 0
…