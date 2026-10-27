Маҳмуд Мурадов ва Муроджон Аҳмадалиев мағлубиятга учраган Рамазон Темировга далда берди

·1·Спорт
Маҳмуд Мурадов ва Муроджон Аҳмадалиев мағлубиятга учраган Рамазон Темировга далда берди

24 октябрь куни Абу-Даби шаҳрида ташкил этилган нуфузли UFC 333 турнирида октагонга кўтарилган ўзбекистонлик иқтидорли жангчи Рамазон Темиров англиялик Лоне Каванага қарши кечган муросасиз баҳснинг илк раундидаёқ техник нокаутга учраб, имкониятни бой берган эди. Ушбу кутилмаган омадсизлик ортидан ўзбек спортининг таниқли вакиллари ҳамкасбини ёлғиз қолдирмасдан, унга очиқ далда ва кучли руҳий мадад билдиришмоқда.

Хусусан, UFC'даги собиқ жангчи, машҳур ММА устаси Маҳмуд Мурадов ҳамда профессионал бокс бўйича собиқ жаҳон чемпиони Муроджон Аҳмадалиев Рамазон Темировга мурожаат қилиб, мағлубият катта ғалабалар сари ташланган қадам эканини таъкидлади.

«Мен сенга ишонаман»: Маҳмуд Мурадовдан самимий сўзлар

Маҳаллий ММА юлдузи Маҳмуд Мурадов ёш спортчининг салоҳиятига шубҳа қилмаслигини билдириб, унга иродани бўшатмасликни уқтирди:

  • Матонатга чорлов: «Укам, бошингни баланд тут. Насибангда бор бўлган нарса сендан ҳеч қаерга кетмайди. Менинг сенга ишончим комил. Сен ҳали, албатта, чемпион бўласан!», — дея спортчини руҳлантирди Мурадов;

  • Спортдаги ҳақиқат: Мурадов ўз тажрибасидан келиб чиқиб, юқори даражадаги аралаш жанг санъатида биргина хато ёки шошилиш натижани ҳал қилиб қўйиши мумкинлигини, аммо бу мағлубият карьера якуни эмаслигини англатди.

«Кучли бўлиб қайтасиз»: Муроджон Аҳмадалиевнинг муносабати

Катта рингларда кўплаб оғир жангларни бошдан кечирган маҳоратли чарм қўлқоп устаси Муроджон Аҳмадалиев ҳам Рамазонга ўз ҳурмати ва илиқ тилакларини йўллади:

  • Синовни сабр билан қарши олиш: «Мағлубият ҳам, ғалаба ҳам Аллоҳдан. Иншааллоҳ, янада кучли бўлиб қайтасиз», — деб ёзди боксчи ижтимоий тармоқдаги саҳифасида;

  • Маънавий бирдамлик: Бундай мурожаатлар ўзбек яккакураш оламида спортчилар ўртасидаги дўстона ришта ва ўзаро мададнинг юқори даражада эканини кўрсатмоқда.

UFC 333 турниридаги илк раунддаёқ юз берган техник нокаут Рамазон Темиров учун фаолиятидаги жиддий сабоқлардан бири бўлди. Спорт жамоатчилиги ва миллионлаб мухлисларнинг бирдамлиги эса ёш атлетга келгуси жангларда октагонга анча совуққон, тактик жиҳатдан мукаммал ва янада кучли спортчи сифатида қайтишига замин яратади.

Рамазон ТемировМаҳмуд МурадовМуроджон АҳмадалиевUFC 333
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)25 октябр 08:16Рамазон Темиров британиялик Каванага қарши жангда техник нокаутга учрадиРамазон Темиров британиялик Каванага қарши жангда техник нокаутга учради25 октябр 08:05UFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтларUFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтлар24 октябр 17:11UFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирдиUFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирди23 октябр 09:37Волкановски кейинги нишонини эълон қилди: Топурия билан ҳисоб-китоб вақти етдими?Волкановски кейинги нишонини эълон қилди: Топурия билан ҳисоб-китоб вақти етдими?Бугун 17:25Пётр Ян Абу-Дабида Мераб Двалишвилини мағлуб этиб, чемпионлик камарини сақлаб қолдиПётр Ян Абу-Дабида Мераб Двалишвилини мағлуб этиб, чемпионлик камарини сақлаб қолди25 октябр 08:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди