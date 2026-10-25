Пётр Ян Абу-Дабида Мераб Двалишвилини мағлуб этиб, чемпионлик камарини сақлаб қолди

·55·Спорт
Пётр Ян Абу-Дабида Мераб Двалишвилини мағлуб этиб, чемпионлик камарини сақлаб қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Абу-Дабида ўтказилган UFC 333 турнирида россиялик Пётр Ян грузиялик Мераб Двалишвилини мағлуб этиб, ўта енгил вазн тоифасидаги чемпионлик камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.
  • Беш раунд давом этган муросасиз жанг якунида ҳакамлар бир овоздан Ян ғалабасини эътироф этди.
  • Ушбу натижа орқали спортчилар ўртасидаги тарихий қарама-қаршилик ҳисоби 2:1 кўринишига келди ва россиялик жангчи ўз дивизионидаги мутлақ етакчилигини тасдиқлади.

БАА пойтахти Абу-Даби шаҳрида ўтказилган нуфузли UFC 333 турнирининг иккинчи асосий тўқнашуви (co-main event) барчанинг эътиборини тортди.

Ўта енгил вазн тоифасида амалдаги UFC чемпиони, россиялик Пётр Ян ўзининг энг ашаддий рақиби — собиқ чемпион Мераб Двалишвилига қарши октагонга кўтарилиб, чемпионлик камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.

Тарихий трилогия: Ҳисоб 2:1 кўринишига келди

Икки юлдуз ўртасидаги принципиал зиддият узоқ ва мураккаб тарихга эга:

  • Биринчи тўқнашув (2023 йил март): Дастлабки жангда грузиялик Мераб Двалишвили тўхтовсиз тейкдаунлар ва юқори кардио эвазига ғалаба қозонган эди;

  • Реванш (2025 йил декабрь): Иккинчи жангда Пётр Ян ўз хатоларидан тўғри хулоса чиқариб, ишончли реванш олган ва камарга қайта эгалик қилганди;

  • Ҳал қилувчи баҳс (UFC 333): Учинчи ва ҳал қилувчи баҳсда Ян устунликни ўз қўлига олди ҳамда орадаги умумий ҳисобни 2:1 кўринишига етказиб, қарама-қаршиликка узил-кесил нуқта қўйди.

Тўлиқ давом этган беллашув ва ҳакамлар қарори

Октагонда кечган 5 раундлик тўқнашув муросасиз темп ва юқори маҳорат остида ўтди:

  • Жанг стратегияси: Пётр Ян масофани аниқ сақлаб, Двалишвилининг курашдаги хавфли уринишларини бартараф этди ва оёқда кучли зарбалар серияси билан ташаббусни ушлаб турди;

  • Ғалаба: Жанг белгиланган барча раундлар давомида тўлиқ давом этди ва якунда ҳакамлар бир овоздан россиялик жангчининг ғалабасини эътироф этди.

Ушбу ғалаба орқали Пётр Ян ўзининг дивизиондаги мутлақ етакчилигини яна бир бор исботлади ва UFC тарихидаги энг ёрқин чемпионлардан бири эканини кўрсатди.

UFC 333Пётр ЯнМераб ДвалишвилиММА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 333 арафасида катта баёнот: Пётр Ян ва Мераб Двалишвили жангида ким устун келади?UFC 333 арафасида катта баёнот: Пётр Ян ва Мераб Двалишвили жангида ким устун келади?22 октябр 22:56UFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтларUFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтларКеча 17:11Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...11 сентябр 09:17Майкл Биспинг Ян ва Двалишвили ўртасидаги трилогия учун кутилмаган прогноз бердиМайкл Биспинг Ян ва Двалишвили ўртасидаги трилогия учун кутилмаган прогноз бердиКеча 17:04Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)Бугун 08:16Рамазон Темиров британиялик Каванага қарши жангда техник нокаутга учрадиРамазон Темиров британиялик Каванага қарши жангда техник нокаутга учрадиБугун 08:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди