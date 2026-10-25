Пётр Ян Абу-Дабида Мераб Двалишвилини мағлуб этиб, чемпионлик камарини сақлаб қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Абу-Дабида ўтказилган UFC 333 турнирида россиялик Пётр Ян грузиялик Мераб Двалишвилини мағлуб этиб, ўта енгил вазн тоифасидаги чемпионлик камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.
- Беш раунд давом этган муросасиз жанг якунида ҳакамлар бир овоздан Ян ғалабасини эътироф этди.
- Ушбу натижа орқали спортчилар ўртасидаги тарихий қарама-қаршилик ҳисоби 2:1 кўринишига келди ва россиялик жангчи ўз дивизионидаги мутлақ етакчилигини тасдиқлади.
БАА пойтахти Абу-Даби шаҳрида ўтказилган нуфузли UFC 333 турнирининг иккинчи асосий тўқнашуви (co-main event) барчанинг эътиборини тортди.
Ўта енгил вазн тоифасида амалдаги UFC чемпиони, россиялик Пётр Ян ўзининг энг ашаддий рақиби — собиқ чемпион Мераб Двалишвилига қарши октагонга кўтарилиб, чемпионлик камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.
Тарихий трилогия: Ҳисоб 2:1 кўринишига келди
Икки юлдуз ўртасидаги принципиал зиддият узоқ ва мураккаб тарихга эга:
Биринчи тўқнашув (2023 йил март): Дастлабки жангда грузиялик Мераб Двалишвили тўхтовсиз тейкдаунлар ва юқори кардио эвазига ғалаба қозонган эди;
Реванш (2025 йил декабрь): Иккинчи жангда Пётр Ян ўз хатоларидан тўғри хулоса чиқариб, ишончли реванш олган ва камарга қайта эгалик қилганди;
Ҳал қилувчи баҳс (UFC 333): Учинчи ва ҳал қилувчи баҳсда Ян устунликни ўз қўлига олди ҳамда орадаги умумий ҳисобни 2:1 кўринишига етказиб, қарама-қаршиликка узил-кесил нуқта қўйди.
Тўлиқ давом этган беллашув ва ҳакамлар қарори
Октагонда кечган 5 раундлик тўқнашув муросасиз темп ва юқори маҳорат остида ўтди:
Жанг стратегияси: Пётр Ян масофани аниқ сақлаб, Двалишвилининг курашдаги хавфли уринишларини бартараф этди ва оёқда кучли зарбалар серияси билан ташаббусни ушлаб турди;
Ғалаба: Жанг белгиланган барча раундлар давомида тўлиқ давом этди ва якунда ҳакамлар бир овоздан россиялик жангчининг ғалабасини эътироф этди.
Ушбу ғалаба орқали Пётр Ян ўзининг дивизиондаги мутлақ етакчилигини яна бир бор исботлади ва UFC тарихидаги энг ёрқин чемпионлардан бири эканини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…