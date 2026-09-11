Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...
Дунёнинг вазн тоифасидан қатъи назар энг яхши жангчиси (P4P) Ислам Махачев 24 октябрь куни Абу-Дабида бўлиб ўтадиган UFC 333 мусобақасида икки муҳим чемпионлик жангига оид кутилмаган таҳлилларини эълон қилди. Унинг диққат марказида — Мераб Двалишвили билан трилогияга киришадиган Пётр Ян ҳамда камар учун Александр Волкановски билан тўқнашадиган енгилмас Мовсар Евлоев тақдири турибди. Махачев «Матч ТВ» эфирида Пётр Яннинг оғир жароҳатлардан сўнг чўққига қайтганини ҳақиқий жасорат деб атади ва Волкановскини тўхтатишнинг ягона йўлини очиқ айтди.
Хўш, Пётр Ян Грузия вакилига қарши учинчи жангда нега устунлик қилади, унинг фаолияти якунланишига неча жанг қолди ва Махачев Евлоев ҳамда Волкановски жанги учун қандай аниқ ҳисобни башорат қилмоқда?
Триумф ва тубга қулаш: Йўқотилган камарлар ва Абу-Дабидаги ҳаёт-мамот жанглари
UFC 333 кардидаги асосий тўқнашувлар икки улкан қаҳрамонлик драмасини ўз ичига олади:
Пётр Яннинг триумфал қайтиши: Биринчи жангдаги оғир жароҳат ва мағлубиятдан сўнг, Пётр Ян иккинчи тўқнашувда Мераб Двалишвилидан чемпионлик камарини қайтариб олиб, фаолиятидаги энг катта камбэкни амалга оширди;
Двалишвили билан учинчи тўқнашув: 24 октябрь куни бўлиб ўтадиган трилогия россиялик жангчи учун бутунлай осонроқ кечиши тахмин қилинмоқда;
Мағлубиятсиз Мовсар синови: Фаолиятида бирор марта мағлуб бўлмаган Мовсар Евлоев ярим енгил вазнда узоқ йиллар ҳукмронлик қилган афсона — Александр Волкановскига қарши ҳаётидаги энг муҳим чемпионлик жангини ўтказади;
Тирик қолганлар жанги: Махачевнинг сўзларига кўра, Волкановски ҳеч қачон осон рақиб бўлмаган ва унга қарши тўлиқ 5 раундлик даҳшатли уруш кутилмоқда.
«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Синган қўллар ва мудофаасиз қолган собиқ чемпион
Бугунги чемпионлик мақомига қайтиш Пётр Ян учун осон кечгани йўқ — унинг ортида жиддий жисмоний ва руҳий синовлар ётибди:
Жароҳатлар исканжасидаги мағлубият: Двалишвилига қарши дастлабки баҳсда Ян жиддий жароҳат олган ва ҳатто қўли билан тўлиқ зарба бера олмаслик даражасига тушиб қолганди;
Ҳисобдан чиқарилган собиқ чемпион: Кўплаб танқидчилар ва мухлислар Пётрнинг чўққидан қулаганини ва энг енгил вазнда унинг даври тугаганини таъкидлаган эди;
Иккинчи нафаснинг очилиши: Россиялик жангчи барча шубҳа-гумонларни синдириб, реваншда ўз классини кўрсатди ва курашдан мукаммал ҳимояланган ҳолда тахтни қайтариб олди.
Синдирилмас ирода ва бурилиш нуқтаси: Камарни қайтариб олган характер
Ислам Махачев Пётр Ян билан бўлган тасодифий суҳбатини эслаб, унинг октагондаги темир матонати ва яқинлашиб келаётган кетиши ҳақида очиқ гапирди:
«Пётрнинг жароҳатлари жуда кўп»: Махачев ҳамкасбининг саломатлиги жиддий синовлардан ўтганини ва у фаолиятини якунлашга яқинлашаётганини, олдинда бор-йўғи бир нечтагина жанги қолганини айтди;
Камарни қайтариш феномени: ММА тарихида бой берилган камарни яна ўз қўлига қайтариб олиш камдан-кам спортчининг қўлидан келадиган ноёб кўрсаткичдир;
Тактик устунлик: Махачевнинг фикрича, учинчи жангда Ян Мерабнинг ҳар қандай тейкдаун ҳаракатини олдиндан тўсиб, рақибининг темпини узиб ташлайди.
«Биз Пётр билан суҳбатлашдик — унинг жароҳатлари жуда кўп. Ўйлайманки, у яна бир нечта жанг ўтказади ва у ҳам фаолиятини якунлашга яқинлашади. Яккакураш тарихида камдан-кам одам камарни қайтариб олган, аммо Пётр — характерли одам. Учинчи жанг унга осонроқ бўлади», — дея таъкидлади Ислам Махачев.
Тарихий кўрсаткич ва Волкановскига қарши «3-2» башорати
Мовсар Евлоев ва Александр Волкановски ўртасидаги баҳс ҳақида гапирар экан, аввал австралиялик юлдуз билан икки бор тўқнаш келган Махачев уни тўхтатишнинг мураккаблигини тан олди:
«Чироғини ўчириш керак»: Волкановскининг октагонда сўнгги сониягача таслим бўлмаслиги ва уни тўхтатишнинг ягона йўли соф нокаут қилиш экани алоҳида қайд этилди;
Мовсарнинг тугамас кучи: Евлоевнинг рақибларини тинимсиз йиқитиш, чангаллаш ва босиб туриш услуби 5 раундлик марафонда ҳал қилувчи аҳамият касб этади;
Аниқ ҳисоб: Махачев ушбу тўқнашувда оғир 5 раундлик жангда Евлоев ҳакамларнинг 3-2 ҳисобидаги қарори билан камарни қўлга киритишини прогноз қилди.
Сизнингча, Пётр Ян Мераб Двалишвили билан учинчи баҳсда ўз устунлигини исботлаб, карьерасининг сўнгги қисмини ғалаба билан безай оладими? Александр Волкановски ҳали ҳам ёш ва мағлубиятсиз Мовсар Евлоевга қаршилик кўрсата оладиган ҳолатдами ёки Махачев айтганидек 3-2 ҳисобида янги чемпион дунёга келадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва UFC 333 олдидан энг нуфузли чемпионнинг берган мазкур таҳлилини барча ММА мухлисларига улашинг!
…