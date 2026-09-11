Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...

·48·Спорт
Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...

Дунёнинг вазн тоифасидан қатъи назар энг яхши жангчиси (P4P) Ислам Махачев 24 октябрь куни Абу-Дабида бўлиб ўтадиган UFC 333 мусобақасида икки муҳим чемпионлик жангига оид кутилмаган таҳлилларини эълон қилди. Унинг диққат марказида — Мераб Двалишвили билан трилогияга киришадиган Пётр Ян ҳамда камар учун Александр Волкановски билан тўқнашадиган енгилмас Мовсар Евлоев тақдири турибди. Махачев «Матч ТВ» эфирида Пётр Яннинг оғир жароҳатлардан сўнг чўққига қайтганини ҳақиқий жасорат деб атади ва Волкановскини тўхтатишнинг ягона йўлини очиқ айтди.

Хўш, Пётр Ян Грузия вакилига қарши учинчи жангда нега устунлик қилади, унинг фаолияти якунланишига неча жанг қолди ва Махачев Евлоев ҳамда Волкановски жанги учун қандай аниқ ҳисобни башорат қилмоқда?

Триумф ва тубга қулаш: Йўқотилган камарлар ва Абу-Дабидаги ҳаёт-мамот жанглари

UFC 333 кардидаги асосий тўқнашувлар икки улкан қаҳрамонлик драмасини ўз ичига олади:

  • Пётр Яннинг триумфал қайтиши: Биринчи жангдаги оғир жароҳат ва мағлубиятдан сўнг, Пётр Ян иккинчи тўқнашувда Мераб Двалишвилидан чемпионлик камарини қайтариб олиб, фаолиятидаги энг катта камбэкни амалга оширди;

  • Двалишвили билан учинчи тўқнашув: 24 октябрь куни бўлиб ўтадиган трилогия россиялик жангчи учун бутунлай осонроқ кечиши тахмин қилинмоқда;

  • Мағлубиятсиз Мовсар синови: Фаолиятида бирор марта мағлуб бўлмаган Мовсар Евлоев ярим енгил вазнда узоқ йиллар ҳукмронлик қилган афсона — Александр Волкановскига қарши ҳаётидаги энг муҳим чемпионлик жангини ўтказади;

  • Тирик қолганлар жанги: Махачевнинг сўзларига кўра, Волкановски ҳеч қачон осон рақиб бўлмаган ва унга қарши тўлиқ 5 раундлик даҳшатли уруш кутилмоқда.

«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Синган қўллар ва мудофаасиз қолган собиқ чемпион

Бугунги чемпионлик мақомига қайтиш Пётр Ян учун осон кечгани йўқ — унинг ортида жиддий жисмоний ва руҳий синовлар ётибди:

  • Жароҳатлар исканжасидаги мағлубият: Двалишвилига қарши дастлабки баҳсда Ян жиддий жароҳат олган ва ҳатто қўли билан тўлиқ зарба бера олмаслик даражасига тушиб қолганди;

  • Ҳисобдан чиқарилган собиқ чемпион: Кўплаб танқидчилар ва мухлислар Пётрнинг чўққидан қулаганини ва энг енгил вазнда унинг даври тугаганини таъкидлаган эди;

  • Иккинчи нафаснинг очилиши: Россиялик жангчи барча шубҳа-гумонларни синдириб, реваншда ўз классини кўрсатди ва курашдан мукаммал ҳимояланган ҳолда тахтни қайтариб олди.

Синдирилмас ирода ва бурилиш нуқтаси: Камарни қайтариб олган характер

Ислам Махачев Пётр Ян билан бўлган тасодифий суҳбатини эслаб, унинг октагондаги темир матонати ва яқинлашиб келаётган кетиши ҳақида очиқ гапирди:

  • «Пётрнинг жароҳатлари жуда кўп»: Махачев ҳамкасбининг саломатлиги жиддий синовлардан ўтганини ва у фаолиятини якунлашга яқинлашаётганини, олдинда бор-йўғи бир нечтагина жанги қолганини айтди;

  • Камарни қайтариш феномени: ММА тарихида бой берилган камарни яна ўз қўлига қайтариб олиш камдан-кам спортчининг қўлидан келадиган ноёб кўрсаткичдир;

  • Тактик устунлик: Махачевнинг фикрича, учинчи жангда Ян Мерабнинг ҳар қандай тейкдаун ҳаракатини олдиндан тўсиб, рақибининг темпини узиб ташлайди.

«Биз Пётр билан суҳбатлашдик — унинг жароҳатлари жуда кўп. Ўйлайманки, у яна бир нечта жанг ўтказади ва у ҳам фаолиятини якунлашга яқинлашади. Яккакураш тарихида камдан-кам одам камарни қайтариб олган, аммо Пётр — характерли одам. Учинчи жанг унга осонроқ бўлади», — дея таъкидлади Ислам Махачев.

Тарихий кўрсаткич ва Волкановскига қарши «3-2» башорати

Мовсар Евлоев ва Александр Волкановски ўртасидаги баҳс ҳақида гапирар экан, аввал австралиялик юлдуз билан икки бор тўқнаш келган Махачев уни тўхтатишнинг мураккаблигини тан олди:

  • «Чироғини ўчириш керак»: Волкановскининг октагонда сўнгги сониягача таслим бўлмаслиги ва уни тўхтатишнинг ягона йўли соф нокаут қилиш экани алоҳида қайд этилди;

  • Мовсарнинг тугамас кучи: Евлоевнинг рақибларини тинимсиз йиқитиш, чангаллаш ва босиб туриш услуби 5 раундлик марафонда ҳал қилувчи аҳамият касб этади;

  • Аниқ ҳисоб: Махачев ушбу тўқнашувда оғир 5 раундлик жангда Евлоев ҳакамларнинг 3-2 ҳисобидаги қарори билан камарни қўлга киритишини прогноз қилди.

Сизнингча, Пётр Ян Мераб Двалишвили билан учинчи баҳсда ўз устунлигини исботлаб, карьерасининг сўнгги қисмини ғалаба билан безай оладими? Александр Волкановски ҳали ҳам ёш ва мағлубиятсиз Мовсар Евлоевга қаршилик кўрсата оладиган ҳолатдами ёки Махачев айтганидек 3-2 ҳисобида янги чемпион дунёга келадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва UFC 333 олдидан энг нуфузли чемпионнинг берган мазкур таҳлилини барча ММА мухлисларига улашинг!

UFC 333Ислам МахачевПётр ЯнМовсар ЕвлоевАлександр ВолкановскиММААбудаби
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?Бугун, 09:23Гиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркибиГиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркибиБугун, 08:11Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!Бугун, 08:00Жастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилдиЖастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилдиБугун, 07:58Синдаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасидаСиндаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасидаБугун, 07:54Жастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилдиЖастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилдиБугун, 07:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди