Абу-Дабида даҳанаки жанг: Мераб Двалишвили ва Усмон Нурмагомедов муштлашиб кетди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Абу-Даби шаҳридаги меҳмонхонада UFC собиқ чемпиони Мераб Двалишвили ҳамда ПФЛ чемпиони Усмон Нурмагомедов ва унинг жамоа аъзолари ўртасида муштлашув юз берди.
- Можарода Умар Нурмагомедов ҳамда Двалишвилининг 21 ёшли дўсти ҳам иштирок этган.
- Двалишвилининг сўзларига кўра, қўриқчилар уни ушлаб турган вақтда рақиб жамоа аъзолари уларни тепиб, уришган.
Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламида яна бир катта ва шов-шувли можаро юз берди. UFC собиқ чемпиони, грузиялик спортчи Мераб Двалишвили Абу-Даби шаҳрида PFL ташкилотининг енгил вазндаги амалдаги чемпиони россиялик Усмон Нурмагомедов ва унинг жамоа аъзолари билан меҳмонхонада ўзаро муштлашиб кетди. Мазкур воқеадан сўнг Двалишвили ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали ўзи ва дўстининг аҳволи ҳақида расмий маълумот берди.
«Қўриқчилар мени ушлаб туришганида, улар тепиб кетишди»
Маълум бўлишича, можаро вақтида Мераб Двалишвилининг ёнида 21 ёшли ёш грузиялик курашчи ҳам бўлган. Двалишвилининг сўзларига кўра, унинг ёш дўсти Усмон ва Умар Нурмагомедовларга қарши мардонавор равишда тенг кураш олиб борган.
«Мен билан бирга 21 ёшли ёш дўстим — грузиялик курашчи ҳам бор эди. У Усмон ва Умар Нурмагомедов билан бирдек жанг қилди. У ҳатто: «Агар мендан фақат икки киши устун кела олса, демак, ММАга ўтаман», деди. Шундан кейин у бошқа йигитлар билан ҳам муштлашди. Худойим! Қўриқчилар мени ушлаб туришганида, улар бизни оёқ ва муштлари билан тепиб, уришди. Бу нима дегани ўзи? Ҳаёт гўзал, йигитлар! Ҳаммаси яхши», — деди Двалишвили.
Муштлашув ва воқеа тафсилотлари
Маълумотлар
Воқеа содир бўлган жой
Абу-Даби шаҳридаги меҳмонхона
Иштирокчилар
Мераб Двалишвили, Усмон Нурмагомедов ва уларнинг жамоа аъзолари
Қатнашган бошқа спортчилар
Умар Нурмагомедов ҳамда Двалишвилининг 21 ёшли дўсти
Жамоаларнинг позицияси
Томонлар ўртасидаги келишмовчилик қаттиқ муштлашувга айланиб кетган
Ҳозирги ҳолат
Спортчиларнинг аҳволи яхшилиги ва уларнинг мурожаатлари
«ММА оламидаги бу каби кутилмаган тўқнашувлар ва шахсий қарама-қаршиликлар кўпинча спортчиларнинг кейинги жангларига бўлган қизиқишни янада ошириб юборади».
Воқеанинг келиб чиқиш сабаблари ва кейинги қадамлар
Ҳозирча томонларнинг расмий вакиллари томонидан можаронинг аниқ сабаблари тўлиқ очиқланмаган бўлса-да, ижтимоий тармоқларда мухлислар ўртасида қизғин муҳокамалар бошланиб улгурди. Усмон ва Умар Нурмагомедовларнинг жамоаси ҳамда Мераб Двалишвили ўртасидаги бундай кескин вазият келгусида уларнинг октагондаги эҳтимолий жангларини янада принципиал ва кутилмаган шоуга айлантириши мумкин.
Сизнингча, Мераб Двалишвили ва Нурмагомедовлар жамоаси ўртасидаги бундай тўқнашувлар келажакда уларнинг ўзаро расмий жанг қилишига сабаб бўла оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…