UFC 333 арафасида катта баёнот: Пётр Ян ва Мераб Двалишвили жангида ким устун келади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Собиқ UFC чемпиони Ти Жей Диллашоу 24 октябр куни Абу-Дабида бўлиб ўтадиган UFC 333 турнирида Пётр Ян ва Мераб Двалишвили ўртасидаги жангда россиялик спортчининг ғалаба қозонишини тахмин қилди.
- Диллашоунинг фикрича, Пётр Ян рақибининг тейкдаунларига қарши самарали ҳимояланишни ўрганган ва корпусга йўлланадиган зарбалар орқали устунликка эришиши мумкин.
Аралаш жанг санъати (MMA) оламида йилнинг энг кутилган қарама-қаршиликларидан бири яқинлашмоқда. Собиқ UFC чемпиони Ти Жей Диллашоу россиялик собиқ камар соҳиби Пётр Ян ҳамда амалдаги грузиялик юлдуз Мераб Двалишвили ўртасидаги трилогия — учинчи жанг юзасидан ўз фикрлари ва кутилмалари билан ўртоқлашди.
Америкалик собиқ чемпионнинг фикрича, иккинчи тўқнашувда Пётр Ян рақибининг тинимсиз босими ва ноёб услубига қарши идеал «калит»ни топиб улгурган.
«Яннинг тейкдаунлардан ҳимояси Мерабни ҳолдан тойдиради»
Ти Жей Диллашоу реванш баҳсида россиялик жангчи кўрсатган мудофаа тактикасига юқори баҳо берди:
Ҳимоядаги устунлик: Диллашоунинг таъкидлашича, иккинчи жангда Ян Мерабнинг асосий қуроли бўлган тейкдаунларга қарши мукаммал ечим топган ва унинг бу ҳимоявий ҳаракатлари америкаликни қойил қолдирган;
Энергия йўқотиш хавфи: Агар Двалишвили рақибини партерга олиб туша олмаса, муваффақиятсиз уринишлар ва қайтарилган ҳужумлар унинг ўзини кўпроқ жисмоний куч йўқотишга мажбур қилади.
Тактика қандай бўлиши керак? Корпусга зарбалар — ҳал қилувчи омил
Диллашоу фикрича, жанг тақдирини яна бевосита масофа ва танага йўлланадиган зарбалар ҳал қилади:
Яннинг ғалаба калити: Пётр тактикасини асло ўзгартирмаслиги керак — у корпусга зарбалар бериш, аниқ жеб ва чап оёқда зарба йўллашда давом этиши, шунингдек, тейкдаунлардан ишончли қочиши шарт;
Мерабнинг эҳтимолий ҳаракатлари: Двалишвили барибир оёққа ташланишга интилаверади. Шу сабабли Ян танага ишлашга янада кўпроқ диққат қаратиши лозим. Шу билан бирга, Мераб ҳам ўз навбатида зарбалар комбинациясини кўпайтириши талаб этилади.
Диллашоунинг якуний тахмини: Пётр Яннинг ғалабаси
Америкалик таҳлилчи ушбу оғир ва кескин кечадиган баҳсда Пётр Ян ғалаба қозонишини тахмин қилди. Унинг ҳисоблашича, сўнгги муваффақият россиялик яккакурашчига катта руҳий ишонч бағишлаган ва у Мерабнинг машҳур чидамлилигига қандай бардош беришни тўлиқ англаб етган. Аммо Диллашоу Мераб Двалишвилининг ҳеч қачон осонликча таслим бўлмайдиган характер эгаси эканини ҳам эслатиб ўтди.
Жанг қачон ва қаерда бўлиб ўтади?
Турнир: «UFC 333»;
Сана: 24 октябрь;
Манзил: Абу-Даби (БАА).
Изоҳлар 0
…