UFC 333 арафасида катта баёнот: Пётр Ян ва Мераб Двалишвили жангида ким устун келади?

·54·Спорт
UFC 333 арафасида катта баёнот: Пётр Ян ва Мераб Двалишвили жангида ким устун келади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Собиқ UFC чемпиони Ти Жей Диллашоу 24 октябр куни Абу-Дабида бўлиб ўтадиган UFC 333 турнирида Пётр Ян ва Мераб Двалишвили ўртасидаги жангда россиялик спортчининг ғалаба қозонишини тахмин қилди.
  • Диллашоунинг фикрича, Пётр Ян рақибининг тейкдаунларига қарши самарали ҳимояланишни ўрганган ва корпусга йўлланадиган зарбалар орқали устунликка эришиши мумкин.

Аралаш жанг санъати (MMA) оламида йилнинг энг кутилган қарама-қаршиликларидан бири яқинлашмоқда. Собиқ UFC чемпиони Ти Жей Диллашоу россиялик собиқ камар соҳиби Пётр Ян ҳамда амалдаги грузиялик юлдуз Мераб Двалишвили ўртасидаги трилогия — учинчи жанг юзасидан ўз фикрлари ва кутилмалари билан ўртоқлашди.

Америкалик собиқ чемпионнинг фикрича, иккинчи тўқнашувда Пётр Ян рақибининг тинимсиз босими ва ноёб услубига қарши идеал «калит»ни топиб улгурган.

«Яннинг тейкдаунлардан ҳимояси Мерабни ҳолдан тойдиради»

Ти Жей Диллашоу реванш баҳсида россиялик жангчи кўрсатган мудофаа тактикасига юқори баҳо берди:

  • Ҳимоядаги устунлик: Диллашоунинг таъкидлашича, иккинчи жангда Ян Мерабнинг асосий қуроли бўлган тейкдаунларга қарши мукаммал ечим топган ва унинг бу ҳимоявий ҳаракатлари америкаликни қойил қолдирган;

  • Энергия йўқотиш хавфи: Агар Двалишвили рақибини партерга олиб туша олмаса, муваффақиятсиз уринишлар ва қайтарилган ҳужумлар унинг ўзини кўпроқ жисмоний куч йўқотишга мажбур қилади.

Тактика қандай бўлиши керак? Корпусга зарбалар — ҳал қилувчи омил

Диллашоу фикрича, жанг тақдирини яна бевосита масофа ва танага йўлланадиган зарбалар ҳал қилади:

  • Яннинг ғалаба калити: Пётр тактикасини асло ўзгартирмаслиги керак — у корпусга зарбалар бериш, аниқ жеб ва чап оёқда зарба йўллашда давом этиши, шунингдек, тейкдаунлардан ишончли қочиши шарт;

  • Мерабнинг эҳтимолий ҳаракатлари: Двалишвили барибир оёққа ташланишга интилаверади. Шу сабабли Ян танага ишлашга янада кўпроқ диққат қаратиши лозим. Шу билан бирга, Мераб ҳам ўз навбатида зарбалар комбинациясини кўпайтириши талаб этилади.

Диллашоунинг якуний тахмини: Пётр Яннинг ғалабаси

Америкалик таҳлилчи ушбу оғир ва кескин кечадиган баҳсда Пётр Ян ғалаба қозонишини тахмин қилди. Унинг ҳисоблашича, сўнгги муваффақият россиялик яккакурашчига катта руҳий ишонч бағишлаган ва у Мерабнинг машҳур чидамлилигига қандай бардош беришни тўлиқ англаб етган. Аммо Диллашоу Мераб Двалишвилининг ҳеч қачон осонликча таслим бўлмайдиган характер эгаси эканини ҳам эслатиб ўтди.

Жанг қачон ва қаерда бўлиб ўтади?

  • Турнир: «UFC 333»;

  • Сана: 24 октябрь;

  • Манзил: Абу-Даби (БАА).

Пётр ЯнМераб ДвалишвилиUFC 333Ти Жей Диллашоу
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...15 сентябр 08:23Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...11 сентябр 09:17Мераб Двалишвили ашаддий рақибининг мағлубияти ҳақида шов-шувли баёнот бердиМераб Двалишвили ашаддий рақибининг мағлубияти ҳақида шов-шувли баёнот берди15 сентябр 08:10Мераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонликМераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонлик23 сентябр 19:59Абу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлдиАбу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлди16 август 10:00«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқди«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқди14 август 08:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди