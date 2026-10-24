Майкл Биспинг Ян ва Двалишвили ўртасидаги трилогия учун кутилмаган прогноз берди
UFC Шон-шараф зали аъзоси ва собиқ чемпион Майкл Биспинг UFC 333 мусобақаси доирасида бўлиб ўтадиган энг интригали жанглардан бири — Пётр Ян ҳамда Мераб Двалишвили ўртасидаги енгил вазн тоифаси чемпионлик тўқнашуви бўйича ўз фикрлари ва батафсил прогнозини очиқлади.
Мутахассис ҳар икки спортчининг ўзига хос кучли томонлари, психологик ҳолати ва олдинги баҳслардаги тактик юришларини таҳлил қилган ҳолда ўз танловини маълум қилди.
«Биринчи тўқнашув анча олдин эди, реваншда эса Ян ақлли жанг қилди»
Биспинг жангчилар ўртасидаги аввалги қарама-қаршиликлар эволюциясига алоҳида эътибор қаратди:
Иккинчи баҳсдаги муносиб ғалаба: «Ўтган сафар Пётр ҳалол ва муносиб тарзда ғалаба қозонганига гувоҳ бўлдик. У жанг давомида кучини тежаб ҳаракат қилди. Мераб каби тинимсиз зарбалар ёмғирини уюштирмаган бўлса-да, ўта аниқ ишлади ва партерга ҳам кўпроқ ўтказди;
Тежамкор тактика: Ян кўп тейкдаун қилишга уринмади, аммо ҳаракатлари жуда тежамкор ва ҳар бир лаҳзада самарали бўлди. Шу сабабли ҳам ўша жангда ғалаба қозонди;
Дастлабки жанг тарихи: Тўғри, илк тўқнашувда Мераб устун келганди, аммо бу воқеа анча олдин содир бўлган», — дея таъкидлади Биспинг.
Двалишвилининг «автопилот» ҳолати ва тикланиш даври
Собиқ чемпион грузиялик камар соҳибининг сўнгги пайтлардаги жисмоний ва руҳий ҳолатини чуқур таҳлил қилди:
Тўрт марталик ҳимоя ва чарчоқ: Мераб чемпионга айланганидан кейин бир йил ичида тўрт марта камарини ҳимоя қилди. Бундай оғир жадвал унинг натижаларига эмас, балки портловчи тезлиги, ғалабага бўлган чанқоқлиги ва ички мотивациясига сезиларли зарба берди;
Янги куч билан қайтиш: «У гўё автопилотда жанг қилаётгандек таассурот қолдираётганди. Ҳозир эса Двалишвили бироз дам олиб, ушбу тўқнашувга янги куч ва тикланган ирода билан келмоқда», — дейди таҳлилчи.
«Ян — энг яхши зарба эгаси, Мераб — ажойиб курашчи»: Биспингнинг якуний танлови
Майкл Биспинг жангнинг тактик қарама-қаршилигини юқори баҳолаб, бўлажак чемпион номини тахмин қилди:
Стихиялар жанги: Пётр Ян мазкур жуфтликдаги энг моҳир «ударник» (аниқ ва кучли зарба эгаси) бўлса, Мераб тенгсиз кураш мактаби ва чексиз кардио (чидамлилик) имкониятларига эга;
Якуний ҳукм: «Мен Мерабни жуда ҳурмат қиламан ва яхши кўраман, аммо барибир кичик устунликни Пётр Янга бераман. Менимча, реваншдаги натижа яна такрорланади. Фақат бу сафарги жанг анча яқин ва шиддатли кечади, Мераб эса аввалгига қараганда кўпроқ муваффақиятли тейкдаунлар амалга оширишга эришади».
Изоҳлар 0
…