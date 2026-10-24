Майкл Биспинг Ян ва Двалишвили ўртасидаги трилогия учун кутилмаган прогноз берди

·7·Спорт
Майкл Биспинг Ян ва Двалишвили ўртасидаги трилогия учун кутилмаган прогноз берди

UFC Шон-шараф зали аъзоси ва собиқ чемпион Майкл Биспинг UFC 333 мусобақаси доирасида бўлиб ўтадиган энг интригали жанглардан бири — Пётр Ян ҳамда Мераб Двалишвили ўртасидаги енгил вазн тоифаси чемпионлик тўқнашуви бўйича ўз фикрлари ва батафсил прогнозини очиқлади.

Мутахассис ҳар икки спортчининг ўзига хос кучли томонлари, психологик ҳолати ва олдинги баҳслардаги тактик юришларини таҳлил қилган ҳолда ўз танловини маълум қилди.

«Биринчи тўқнашув анча олдин эди, реваншда эса Ян ақлли жанг қилди»

Биспинг жангчилар ўртасидаги аввалги қарама-қаршиликлар эволюциясига алоҳида эътибор қаратди:

  • Иккинчи баҳсдаги муносиб ғалаба: «Ўтган сафар Пётр ҳалол ва муносиб тарзда ғалаба қозонганига гувоҳ бўлдик. У жанг давомида кучини тежаб ҳаракат қилди. Мераб каби тинимсиз зарбалар ёмғирини уюштирмаган бўлса-да, ўта аниқ ишлади ва партерга ҳам кўпроқ ўтказди;

  • Тежамкор тактика: Ян кўп тейкдаун қилишга уринмади, аммо ҳаракатлари жуда тежамкор ва ҳар бир лаҳзада самарали бўлди. Шу сабабли ҳам ўша жангда ғалаба қозонди;

  • Дастлабки жанг тарихи: Тўғри, илк тўқнашувда Мераб устун келганди, аммо бу воқеа анча олдин содир бўлган», — дея таъкидлади Биспинг.

Двалишвилининг «автопилот» ҳолати ва тикланиш даври

Собиқ чемпион грузиялик камар соҳибининг сўнгги пайтлардаги жисмоний ва руҳий ҳолатини чуқур таҳлил қилди:

  • Тўрт марталик ҳимоя ва чарчоқ: Мераб чемпионга айланганидан кейин бир йил ичида тўрт марта камарини ҳимоя қилди. Бундай оғир жадвал унинг натижаларига эмас, балки портловчи тезлиги, ғалабага бўлган чанқоқлиги ва ички мотивациясига сезиларли зарба берди;

  • Янги куч билан қайтиш: «У гўё автопилотда жанг қилаётгандек таассурот қолдираётганди. Ҳозир эса Двалишвили бироз дам олиб, ушбу тўқнашувга янги куч ва тикланган ирода билан келмоқда», — дейди таҳлилчи.

«Ян — энг яхши зарба эгаси, Мераб — ажойиб курашчи»: Биспингнинг якуний танлови

Майкл Биспинг жангнинг тактик қарама-қаршилигини юқори баҳолаб, бўлажак чемпион номини тахмин қилди:

  • Стихиялар жанги: Пётр Ян мазкур жуфтликдаги энг моҳир «ударник» (аниқ ва кучли зарба эгаси) бўлса, Мераб тенгсиз кураш мактаби ва чексиз кардио (чидамлилик) имкониятларига эга;

  • Якуний ҳукм: «Мен Мерабни жуда ҳурмат қиламан ва яхши кўраман, аммо барибир кичик устунликни Пётр Янга бераман. Менимча, реваншдаги натижа яна такрорланади. Фақат бу сафарги жанг анча яқин ва шиддатли кечади, Мераб эса аввалгига қараганда кўпроқ муваффақиятли тейкдаунлар амалга оширишга эришади».

UFCПётр ЯнМераб ДвалишвилиМайкл Биспинг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 333 арафасида катта баёнот: Пётр Ян ва Мераб Двалишвили жангида ким устун келади?UFC 333 арафасида катта баёнот: Пётр Ян ва Мераб Двалишвили жангида ким устун келади?22 октябр 22:56«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқди«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқди14 август 08:16Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...15 сентябр 08:23Мераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонликМераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонлик23 сентябр 19:59Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...11 сентябр 09:17Абу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлдиАбу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлди16 август 10:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди