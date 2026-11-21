Мераб Двалишвили Усмон Нурмагомедовнинг зарбасига баҳо берди: «10 баллдан 1 балл»
UFC собиқ чемпиони Мераб Двалишвили Усмон Нурмагомедов билан боғлиқ можаро ҳақида илк бор батафсилроқ фикр билдирди. Грузиялик жангчи рақибининг зарбасини деярли сезмаганини айтиб, унга 10 баллик тизимда атиги 1 балл қўйди.
ММА оламида муҳокамаларга сабаб бўлган Мераб Двалишвили ва Усмон Нурмагомедов ўртасидаги можаро яна кун тартибига қайтди. Бу сафар грузиялик жангчи воқеа ҳақидаги таассуротлари билан ўртоқлашиб, Усмоннинг зарбаси унга жиддий таъсир кўрсатмаганини таъкидлади.
Двалишвили бу ҳақда «Power Slap» турнири жонли эфирида блогер Нина Драманинг саволига жавоб берар экан, можаро пайтидаги ҳолатни ўз нуқтаи назаридан тасвирлаб берди.
«У мени ҳатто урмади ҳам»
Нина Драма Мерабдан Усмон Нурмагомедовнинг унга туширган шапалоғини 10 баллик тизимда баҳолашни сўради. Двалишвили эса жавобида зарбани деярли ҳис қилмаганини билдирди.
«Ростини айтсам, ҳеч нарсани ҳис қилмадим. У мени ҳатто урмади ҳам. У фақат оёқларимдан ушлаб олишга уринди. Улар жуда кўпчилик эди, мен эса қўлларимни силтаб, иложи борича ҳаммасига етишга ҳаракат қилардим», — деди грузиялик жангчи.
Унинг айтишича, воқеа давомида бошқа иштирокчилар ҳам аралашган. Двалишвили Уланбеков томон югурган пайтида унинг ҳаракатларини ҳам эслади.
«Кейин Уланбеков томон югурганимда, у жуда қўрққанини кўрдим. У ҳам мени уриш ўрнига оёқларимдан ушлашга ҳаракат қилди», — дея қўшимча қилди Мераб.
«Видеога тушмаган жойида тепишди»
Двалишвили можаронинг видеода акс этмаган қисми ҳақида ҳам гапирди. Унинг таъкидлашича, иштирокчилар йиқитилганидан кейин оёқ билан тепиш ҳолатлари кузатилган.
Бироқ грузиялик жангчи тик турган ҳолатда унга берилган зарбаларни жиддий қабул қилмаганини айтди.
«Улар бизни йиқитганидан кейин, видеога тушмаган қисмида оёқ билан тепишди, ўшанда ўзларини қаҳрамондек тутди. Лекин тик турган ҳолатда уларнинг зарбаларини умуман сезмадим. Улар қизлардек урди», — деди у.
Усмоннинг зарбасига атиги 1 балл
Суҳбатнинг энг диққатга сазовор нуқтаси эса Двалишвилининг Усмон Нурмагомедов зарбасига берган баҳоси бўлди.
«Шунинг учун, саволингга жавоб берсам, Усмоннинг зарбасига 10 баллдан 1 балл бераман», — дея жавоб берди Мераб.
Албатта, бу — Двалишвилининг можаро ҳақидаги шахсий баёноти ва воқеага ўз нуқтаи назаридан берган баҳоси. Унинг сўзлари Усмон Нурмагомедовнинг зарбаси ҳақиқатан қандай кучда бўлганини мустақил равишда тасдиқламайди.
Шунга қарамай, UFC собиқ чемпионининг бу гаплари икки жангчи атрофидаги муҳокамаларни янада қизитиши мумкин. Айниқса, Мерабнинг рақиб зарбасини 10 баллдан атиги 1 баллга баҳолагани ММА мухлислари эътиборини тортди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…