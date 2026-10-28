Мераб Двалишвили Пётр Яндан учралган мағлубиятдан сўнг мухлисларига мурожаат қилди

·3·Спорт
Мераб Двалишвили Пётр Яндан учралган мағлубиятдан сўнг мухлисларига мурожаат қилди

UFC’нинг енгил вазн тоифасидаги собиқ чемпиони, 35 ёшли грузиялик жангчи Мераб Двалишвили 24 октябрь куни Абу-Дабида бўлиб ўтган трилогия жангида россиялик ашаддий рақиби Пётр Яндан қабул қилинган мағлубиятдан сўнг илк бор омма олдида чиқиш қилди.

Ушбу тўқнашувдаги мағлубият Мерабга чемпионлик камарини қайтариб олиш имконини бермади. Шунга қарамай, собиқ чемпион тушкунликка тушмасдан, ўз жамоаси, яқинлари ва миллионлаб мухлисларига миннатдорчилик билдирган ҳолда, яқин орада янада кучлироқ бўлиб қайтишини маълум қилди.

«Бизнинг меҳнатимиз бесамар кетмади»: Мурожаатнинг асосий нуқталари

Двалишвили ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари орқали ўзини қўллаб-қувватлаган барча инсонларга дил сўзларини етказди:

  • Шукроналик ва имон: «Аввало, Худога берган неъматлари учун раҳмат айтмоқчиман ва миннатдорман», — дея сўз бошлади жангчи;

  • Жамоадошларга ташаккур: Мераб ўз бурчагидаги мураббийларига, шунингдек, уни доимо ривожланишга ундаган Лас-Вегас ва Нью-Йоркдаги спарринг-шериклари ҳамда Лонг-Айленддаги дўстларига чексиз садоқатлари учун миннатдорлик билдирди;

  • Мухлислар мадори: Спортчи оиласи ва мухлисларидан келаётган илиқ сўзлар унга куч бераётганини алоҳида эътироф этди: «Сизнинг қўллаб-қувватлашингиз ва севгингиз мен учун энг муҳими. Энг кўп севган ишимни қилиш учун октагонга қайтишни интиқлик билан кутаман».

Ян ва Двалишвили қарама-қаршилиги: Тарихий трилогия хроникаси

Икки элита жангчиси ўртасидаги рақобат UFC тарихидаги энг шиддатли қарама-қаршиликлардан бирига айланди:

  • 2023 йил март (биринчи тўқнашув): Двалишвили ўшанда ўзининг машҳур чексиз темпи ва тейкдаунлари билан Пётр Янни ишончли тарзда мағлуб этиб, фаолиятининг чўққиси сари йўл олган эди;

  • Ўтган йилнинг декабрь ойи (реванш): Иккинчи тўқнашувда Пётр Ян ажойиб тактика қўллаб, Мерабдан чемпионлик камарини тортиб олди;

  • Абу-Дабидаги ҳал қилувчи баҳс: 24 октябрда кечган учинчи жанг ҳам тўлиқ беш раунд давом этиб, мислсиз жанг сифатида яна «Кечанинг энг яхши жанги» (Fight of the Night) бонусига сазовор бўлди;

  • Тезкор қайтиш ваъдаси: Двалишвили учинчи жангнинг техник тафсилотларига тўхталмади, аммо ўзини жуда яхши ҳис қилаётганини ва «Бу машина ҳеч қачон бузилмайди» шиори остида октагонга қайтишини таъкидлади.

Эндиликда енгил вазн тоифасида камар учун кураш янги босқичга чиқмоқда, Мераб Двалишвили эса мағлубиятга қарамай дивизионнинг энг хавфли ва томошабоп юлдузларидан бири бўлиб қолмоқда.

Мераб ДвалишвилиПётр ЯнUFC
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Биспинг Ян ва Двалишвили ўртасидаги трилогия учун кутилмаган прогноз бердиМайкл Биспинг Ян ва Двалишвили ўртасидаги трилогия учун кутилмаган прогноз берди24 октябр 17:04Пётр Ян Абу-Дабида Мераб Двалишвилини мағлуб этиб, чемпионлик камарини сақлаб қолдиПётр Ян Абу-Дабида Мераб Двалишвилини мағлуб этиб, чемпионлик камарини сақлаб қолди25 октябр 08:11UFC 333 арафасида катта баёнот: Пётр Ян ва Мераб Двалишвили жангида ким устун келади?UFC 333 арафасида катта баёнот: Пётр Ян ва Мераб Двалишвили жангида ким устун келади?22 октябр 22:56UFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтларUFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтлар24 октябр 17:11«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқди«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқди14 август 08:16Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...15 сентябр 08:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди