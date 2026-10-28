Мераб Двалишвили Пётр Яндан учралган мағлубиятдан сўнг мухлисларига мурожаат қилди
UFC’нинг енгил вазн тоифасидаги собиқ чемпиони, 35 ёшли грузиялик жангчи Мераб Двалишвили 24 октябрь куни Абу-Дабида бўлиб ўтган трилогия жангида россиялик ашаддий рақиби Пётр Яндан қабул қилинган мағлубиятдан сўнг илк бор омма олдида чиқиш қилди.
Ушбу тўқнашувдаги мағлубият Мерабга чемпионлик камарини қайтариб олиш имконини бермади. Шунга қарамай, собиқ чемпион тушкунликка тушмасдан, ўз жамоаси, яқинлари ва миллионлаб мухлисларига миннатдорчилик билдирган ҳолда, яқин орада янада кучлироқ бўлиб қайтишини маълум қилди.
«Бизнинг меҳнатимиз бесамар кетмади»: Мурожаатнинг асосий нуқталари
Двалишвили ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари орқали ўзини қўллаб-қувватлаган барча инсонларга дил сўзларини етказди:
Шукроналик ва имон: «Аввало, Худога берган неъматлари учун раҳмат айтмоқчиман ва миннатдорман», — дея сўз бошлади жангчи;
Жамоадошларга ташаккур: Мераб ўз бурчагидаги мураббийларига, шунингдек, уни доимо ривожланишга ундаган Лас-Вегас ва Нью-Йоркдаги спарринг-шериклари ҳамда Лонг-Айленддаги дўстларига чексиз садоқатлари учун миннатдорлик билдирди;
Мухлислар мадори: Спортчи оиласи ва мухлисларидан келаётган илиқ сўзлар унга куч бераётганини алоҳида эътироф этди: «Сизнинг қўллаб-қувватлашингиз ва севгингиз мен учун энг муҳими. Энг кўп севган ишимни қилиш учун октагонга қайтишни интиқлик билан кутаман».
Ян ва Двалишвили қарама-қаршилиги: Тарихий трилогия хроникаси
Икки элита жангчиси ўртасидаги рақобат UFC тарихидаги энг шиддатли қарама-қаршиликлардан бирига айланди:
2023 йил март (биринчи тўқнашув): Двалишвили ўшанда ўзининг машҳур чексиз темпи ва тейкдаунлари билан Пётр Янни ишончли тарзда мағлуб этиб, фаолиятининг чўққиси сари йўл олган эди;
Ўтган йилнинг декабрь ойи (реванш): Иккинчи тўқнашувда Пётр Ян ажойиб тактика қўллаб, Мерабдан чемпионлик камарини тортиб олди;
Абу-Дабидаги ҳал қилувчи баҳс: 24 октябрда кечган учинчи жанг ҳам тўлиқ беш раунд давом этиб, мислсиз жанг сифатида яна «Кечанинг энг яхши жанги» (Fight of the Night) бонусига сазовор бўлди;
Тезкор қайтиш ваъдаси: Двалишвили учинчи жангнинг техник тафсилотларига тўхталмади, аммо ўзини жуда яхши ҳис қилаётганини ва «Бу машина ҳеч қачон бузилмайди» шиори остида октагонга қайтишини таъкидлади.
Эндиликда енгил вазн тоифасида камар учун кураш янги босқичга чиқмоқда, Мераб Двалишвили эса мағлубиятга қарамай дивизионнинг энг хавфли ва томошабоп юлдузларидан бири бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…