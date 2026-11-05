Суперлигада 27-тур: “Нефтчи” – ОКМК баҳси, водий дербилари ва тўлиқ ўйинлар жадвали
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 27-тур учрашувлари 5 ноябр кунидан бошланиб, тўрт кун давомида давом этади.
- Турнинг марказий баҳсида совринли ўринлар учун курашаётган «Нефтчи» ва ОКМК жамоалари Фарғонада ўзаро куч синашади.
- Шунингдек, тур доирасида «Андижон» – «Локомотив», «Пахтакор» – «Қўқон-1912» ҳамда «Бухоро» – «NASAф» каби қизиқарли қарама-қаршиликлар ўтказилиши режалаштирилган.
Ўзбекистон Суперлигасида мусобақа жадвалининг энг юқори нуқталари ва совринли ўринлар тақдири ҳал бўлаётган паллада 27-тур учрашувларига старт берилмоқда. Бугун, 5 ноябрь куни бошланадиган ушбу тур баҳслари 4 кун давом этиб, футбол ихлосмандларига бир қатор муросасиз қарама-қаршиликларни тақдим этади.
Турнинг шубҳасиз марказий ва энг шиддатли учрашуви якшанба куни Фарғонада бўлиб ўтади — совринлар учун даъвогарлик қилаётган «Нефтчи» клуби ўз майдонида Олмалиқнинг ОКМК жамоасини қабул қилади.
Ҳафтанинг шиддатли тўқнашувлари: Водийдаги жанглар ва пойтахт имтиҳонлари
27-турда мухлисларни кутиб турган энг қайноқ воқеалар:
Фарғонадаги финалга тенг баҳс: «Нефтчи» ҳамда ОКМК жамоалари ўртасидаги баҳс турнинг бош воқеаси бўлиши кутилмоқда. Иккала жамоа учун ҳам ҳар бир очко олтинга тенг;
«Андижон» – «Локомотив» қарама-қаршилиги: Шанба куни «Бобур Арена»да андижонликлар пойтахт «темирйўлчилари»ни синовдан ўтказади;
Тошкентда «Пахтакор» мезбонлиги: Пойтахтнинг «Пахтакор» клуби турнинг сўнгги учрашувида «Қўқон-1912» жамоасига қарши баҳс олиб боради. Шунингдек, Қаршининг «Насаф» жамоаси Бухоро сафарига йўл олади.
Суперлига, 27-тур тўлиқ тақвими:
5 ноябрь (пайшанба):
18:30. «Бунёдкор» — «Хоразм»
6 ноябрь (жума):
18:30. «Сўғдиёна» — «Динамо»
7 ноябрь (шанба):
16:00. «Андижон» — «Локомотив»
16:15. «Машъал» — «Сурхон»
18:30. «Қизилқум» — «Навбаҳор»
8 ноябрь (якшанба):
16:00. «Нефтчи» — ОКМК (Турнинг марказий учрашуви)
16:00. «Бухоро» — «Насаф»
18:15. «Пахтакор» — «Қўқон-1912»
Суперлигада мавсумнинг кульминацион палласи яқинлашмоқда ва ҳар бир ўйиндаги натижа якуний жадвал поғоналарини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин.
Изоҳлар 0
…