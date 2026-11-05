Суперлигада 27-тур: “Нефтчи” – ОКМК баҳси, водий дербилари ва тўлиқ ўйинлар жадвали

·14·Спорт
Суперлигада 27-тур: “Нефтчи” – ОКМК баҳси, водий дербилари ва тўлиқ ўйинлар жадвали
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Суперлигасининг 27-тур учрашувлари 5 ноябр кунидан бошланиб, тўрт кун давомида давом этади.
  • Турнинг марказий баҳсида совринли ўринлар учун курашаётган «Нефтчи» ва ОКМК жамоалари Фарғонада ўзаро куч синашади.
  • Шунингдек, тур доирасида «Андижон» – «Локомотив», «Пахтакор» – «Қўқон-1912» ҳамда «Бухоро» – «NASAф» каби қизиқарли қарама-қаршиликлар ўтказилиши режалаштирилган.

Ўзбекистон Суперлигасида мусобақа жадвалининг энг юқори нуқталари ва совринли ўринлар тақдири ҳал бўлаётган паллада 27-тур учрашувларига старт берилмоқда. Бугун, 5 ноябрь куни бошланадиган ушбу тур баҳслари 4 кун давом этиб, футбол ихлосмандларига бир қатор муросасиз қарама-қаршиликларни тақдим этади.

Турнинг шубҳасиз марказий ва энг шиддатли учрашуви якшанба куни Фарғонада бўлиб ўтади — совринлар учун даъвогарлик қилаётган «Нефтчи» клуби ўз майдонида Олмалиқнинг ОКМК жамоасини қабул қилади.

Ҳафтанинг шиддатли тўқнашувлари: Водийдаги жанглар ва пойтахт имтиҳонлари

27-турда мухлисларни кутиб турган энг қайноқ воқеалар:

  • Фарғонадаги финалга тенг баҳс: «Нефтчи» ҳамда ОКМК жамоалари ўртасидаги баҳс турнинг бош воқеаси бўлиши кутилмоқда. Иккала жамоа учун ҳам ҳар бир очко олтинга тенг;

  • «Андижон» – «Локомотив» қарама-қаршилиги: Шанба куни «Бобур Арена»да андижонликлар пойтахт «темирйўлчилари»ни синовдан ўтказади;

  • Тошкентда «Пахтакор» мезбонлиги: Пойтахтнинг «Пахтакор» клуби турнинг сўнгги учрашувида «Қўқон-1912» жамоасига қарши баҳс олиб боради. Шунингдек, Қаршининг «Насаф» жамоаси Бухоро сафарига йўл олади.

Суперлига, 27-тур тўлиқ тақвими:

5 ноябрь (пайшанба):

  • 18:30. «Бунёдкор» — «Хоразм»

6 ноябрь (жума):

  • 18:30. «Сўғдиёна» — «Динамо»

7 ноябрь (шанба):

  • 16:00. «Андижон» — «Локомотив»

  • 16:15. «Машъал» — «Сурхон»

  • 18:30. «Қизилқум» — «Навбаҳор»

8 ноябрь (якшанба):

  • 16:00. «Нефтчи» — ОКМК (Турнинг марказий учрашуви)

  • 16:00. «Бухоро» — «Насаф»

  • 18:15. «Пахтакор» — «Қўқон-1912»

Суперлигада мавсумнинг кульминацион палласи яқинлашмоқда ва ҳар бир ўйиндаги натижа якуний жадвал поғоналарини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин.

Ўзбекистон СуперлигасиНефтчиОКМКПахтакор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи» сафарда «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чемпионлик сари улкан қадам ташлади«Нефтчи» сафарда «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чемпионлик сари улкан қадам ташлади23 октябр 21:52“Нефтчи” бош мураббийи ишқибозларга мурожаат қилиб, олтин медалларни ваъда қилди“Нефтчи” бош мураббийи ишқибозларга мурожаат қилиб, олтин медалларни ваъда қилдиКеча 23:3290+1-дақиқадаги драма: ОКМК сўнгги сонияларда “Локомотив”дан ғалабани илиб кетди90+1-дақиқадаги драма: ОКМК сўнгги сонияларда “Локомотив”дан ғалабани илиб кетди1 ноябр 18:10Кубок учун чемпионат қурбон қилинадими? Миржалол Қосимов ҳақиқатларни очиқладиКубок учун чемпионат қурбон қилинадими? Миржалол Қосимов ҳақиқатларни очиқлади26 октябр 07:2590+2-дақиқадаги драма: ОКМК ўз майдонида “Қўқон-1912”ни енгиб, 4-ўринга кўтарилди90+2-дақиқадаги драма: ОКМК ўз майдонида “Қўқон-1912”ни енгиб, 4-ўринга кўтарилди25 октябр 18:07Элит ОЧЛ 3-тури: Ўзбекистон клубларининг бугунги ўйинлари қачон ва қаерда бўлиб ўтади?Элит ОЧЛ 3-тури: Ўзбекистон клубларининг бугунги ўйинлари қачон ва қаерда бўлиб ўтади?26 октябр 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози