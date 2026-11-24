«Ал Қодисия» рақибини 5:1 ҳисобида мағлуб этди: Кинонес ва Рейндерсдан дубль
Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг 5-турида «Ал Қодисия» ўзининг кучли ҳужумкор салоҳиятини яна бир бор намойиш этди. Саудия Арабистони клуби Дубайда «Шабоб Ал Аҳли» меҳмони бўлиб, рақибини 5:1 ҳисобида мағлуб этди. Хулиан Кинонес ва Тиани Рейндерс иккитадан гол уриб, йирик ғалабанинг асосий қаҳрамонларига айланди.
Кинонес биринчи бўлимнинг ўзида дубль қайд этди
Учрашувда ҳисоб жуда эрта очилди. Хулиан Кинонес 3-дақиқада «Ал Қодисия»ни олдинга олиб чиқди. Орадан ўн дақиқа ўтиб, 13-дақиқада мексикалик ҳужумчи яна бир бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, дубл муаллифига айланди.
Танаффусга жамоалар 2:0 ҳисобида йўл олди. Иккинчи бўлимда эса саудияликлар устунлигини янада оширди.
Рейндерс ҳам икки марта гол урди
61-дақиқада Тиани Рейндерс ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди. Бироқ мезбонлар 71-дақиқада Матеусао орқали битта гол билан жавоб қайтарди.
«Шабоб Ал Аҳли»нинг бу голи учрашувдаги интригани қайта тиклай олмади. 77-дақиқада Рейндерс яна бир бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ўз номига иккинчи голни ёздирди. 86-дақиқада эса Салим якуний ҳисобни белгилади — 5:1.
Шу тариқа, Кинонес ва Рейндерсдан дубль, Салимдан эса битта гол «Ал Қодисия»га сафарда йирик ғалаба келтирди.
«Ал Қодисия» иккинчи ўринга кўтарилди
Ушбу ғалабадан кейин «Ал Қодисия» очколари сонини 11 тага етказиб, турнир жадвалида иккинчи ўринга кўтарилди. Жамоа бешта учрашувда ҳали мағлубиятга учрамади.
«Шабоб Ал Аҳли» эса 9 очко билан бешинчи поғонада қолди. Демак, Дубайдаги мағлубият мезбонлар учун нафақат йирик ҳисобдаги омадсизлик, балки турнир жадвалидаги муҳим имкониятни бой бериш ҳам бўлди.
Учрашув тафсилотлари
Элит Осиё Чемпионлар Лигаси. 5-тур
«Шабоб Ал Аҳли» — «Ал Қодисия» — 1:5
Голлар: Матеусао, 71 — Хулиан Кинонес, 3, 13; Тиани Рейндерс, 61, 77; Салим, 86.
«Ал Қодисия»нинг асосий таркиби: Кастелс, Шаҳроний, Начо Фернандес, Алварес, Ал Шамат, Рейндерс, Вайгл, Ал Жувайр, Сани, Сангаре, Кинонес.
Захирадан майдонга тушганлар: Ал Аммар (65), Салим (75), Ал Қаҳтоний (90+1).
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…