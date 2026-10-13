Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 2-турида "Нефтчи" сафарда "Ан Наср"га қарши ўйинда 3:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Криштиану Роналду ўйинда ўзининг 981-голини уриб, жамоасининг ғалабасига ҳисса қўшди.
- "Нефтчи"дан Алишер Одилов гол урган бўлса-да, Икром Алибоевнинг майдондан четлатилиши ва Анвар Ғофуровнинг автоголи жамоага қимматга тушди.
- Ушбу мағлубиятдан сўнг "Нефтчи" турнир жадвалида 7-ўринни эгаллади.
ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси Ғарб минтақаси 2-тури доирасида Ўзбекистон чемпиони Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Саудия Арабистони пойтахти Риёд шаҳридаги «Ал Аввал Парк» стадионида юлдузларга тўла «Ан Наср» жамоаси меҳмони бўлди. Муросасиз кечган баҳсда мезбонлар 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Учрашув жаҳон футболи юлдузи Криштиану Роналдунинг навбатдаги юбилей сари қадами ҳамда фарғоналикларнинг иккинчи бўлимдаги кескин қаршилиги билан ёдда қолди.
Роналдудан 981-гол ва биринчи бўлим босими
Саудия клуби дастлабки бўлимданоқ ташаббусни ўз қўлига олишга интилди:
Ҳисобнинг очилиши: 33-дақиқада «Ан Наср»нинг бразилиялик яримҳимоячиси Ангело мезбонларни олдинга олиб чиқди;
Роналдунинг тарихий натижаси: 42-дақиқада Криштиану Роналду фарғоналиклар дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди — бу португалиялик юлдузнинг расмий ўйинлардаги фаолияти давомида урган 981-голи бўлди.
«Нефтчи»нинг жавоб голи ва майдондан четлатиш
Иккинчи бўлимда Фарғона клуби мураббийлар штаби амалга оширган ўзгаришлар ўзини тезда оқлади:
Алишер Одиловнинг умид бағишлаган голи: Иккинчи бўлим бошида майдонга тушган Алишер Одилов 51-дақиқада Бенто қўриқлаётган дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни қисқартирди (2:1);
Қизил карточка ва бир киши кам бўлиб қолиш: «Нефтчи» босимни ошираётган бир пайтда, 65-дақиқада Икром Алибоев ҳакам томонидан тўғридан-тўғри майдондан четлатилди ва жамоа 10 киши бўлиб қолди;
Автогол нуқта қўйди: 78-дақиқада Анвар Ғофуровнинг кутилмаган автоголи баҳс тақдирини узил-кесил ҳал қилди — якуний ҳисоб 3:1.
Турнир жадвалидаги ҳолат
Ушбу учрашувдан кейин ҳар икки жамоа ҳисобида 3 тадан очко мавжуд:
«Нефтчи»: Дастлабки турдаги очколари ҳисобига тўплар нисбати бўйича 7-ўринда қолди;
«Ан Наср»: Илк ғалабасини қўлга киритиб, 3 очко билан 8-поғонага кўтарилди.
Ўзбекистон чемпиони қитъанинг энг кучли клубларидан бирига қарши сафарда мардонавор ўйин кўрсатган бўлса-да, кутилмаган четлатиш ва хатолар якунда мағлубиятга сабаб бўлди.
Изоҳлар 0
…