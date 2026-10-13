Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)

·110·Спорт
Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 2-турида "Нефтчи" сафарда "Ан Наср"га қарши ўйинда 3:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Криштиану Роналду ўйинда ўзининг 981-голини уриб, жамоасининг ғалабасига ҳисса қўшди.
  • "Нефтчи"дан Алишер Одилов гол урган бўлса-да, Икром Алибоевнинг майдондан четлатилиши ва Анвар Ғофуровнинг автоголи жамоага қимматга тушди.
  • Ушбу мағлубиятдан сўнг "Нефтчи" турнир жадвалида 7-ўринни эгаллади.

ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси Ғарб минтақаси 2-тури доирасида Ўзбекистон чемпиони Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Саудия Арабистони пойтахти Риёд шаҳридаги «Ал Аввал Парк» стадионида юлдузларга тўла «Ан Наср» жамоаси меҳмони бўлди. Муросасиз кечган баҳсда мезбонлар 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

Учрашув жаҳон футболи юлдузи Криштиану Роналдунинг навбатдаги юбилей сари қадами ҳамда фарғоналикларнинг иккинчи бўлимдаги кескин қаршилиги билан ёдда қолди.

Роналдудан 981-гол ва биринчи бўлим босими

Саудия клуби дастлабки бўлимданоқ ташаббусни ўз қўлига олишга интилди:

  • Ҳисобнинг очилиши: 33-дақиқада «Ан Наср»нинг бразилиялик яримҳимоячиси Ангело мезбонларни олдинга олиб чиқди;

  • Роналдунинг тарихий натижаси: 42-дақиқада Криштиану Роналду фарғоналиклар дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди — бу португалиялик юлдузнинг расмий ўйинлардаги фаолияти давомида урган 981-голи бўлди.

«Нефтчи»нинг жавоб голи ва майдондан четлатиш

Иккинчи бўлимда Фарғона клуби мураббийлар штаби амалга оширган ўзгаришлар ўзини тезда оқлади:

  • Алишер Одиловнинг умид бағишлаган голи: Иккинчи бўлим бошида майдонга тушган Алишер Одилов 51-дақиқада Бенто қўриқлаётган дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни қисқартирди (2:1);

  • Қизил карточка ва бир киши кам бўлиб қолиш: «Нефтчи» босимни ошираётган бир пайтда, 65-дақиқада Икром Алибоев ҳакам томонидан тўғридан-тўғри майдондан четлатилди ва жамоа 10 киши бўлиб қолди;

  • Автогол нуқта қўйди: 78-дақиқада Анвар Ғофуровнинг кутилмаган автоголи баҳс тақдирини узил-кесил ҳал қилди — якуний ҳисоб 3:1.

Турнир жадвалидаги ҳолат

Ушбу учрашувдан кейин ҳар икки жамоа ҳисобида 3 тадан очко мавжуд:

  • «Нефтчи»: Дастлабки турдаги очколари ҳисобига тўплар нисбати бўйича 7-ўринда қолди;

  • «Ан Наср»: Илк ғалабасини қўлга киритиб, 3 очко билан 8-поғонага кўтарилди.

Ўзбекистон чемпиони қитъанинг энг кучли клубларидан бирига қарши сафарда мардонавор ўйин кўрсатган бўлса-да, кутилмаган четлатиш ва хатолар якунда мағлубиятга сабаб бўлди.

НефтчиАн НасрКриштиану РоналдуЭлит Осиё Чемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?Кеча 11:04«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирди«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирди14 сентябр 20:47«Пахтакор» - «Ал Қодисия» ўйинида киритилган голларни томоша қилинг«Пахтакор» - «Ал Қодисия» ўйинида киритилган голларни томоша қилингБугун 00:14Легионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этдиЛегионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди15 сентябр 06:31Роналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълумРоналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълум6 октябр 06:37Роналду «Нефтчи» устидан қозонилган муваффақият ва 981-голи ҳақида фикр билдирдиРоналду «Нефтчи» устидан қозонилган муваффақият ва 981-голи ҳақида фикр билдирдиБугун 07:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди