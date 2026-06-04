ФирстКлуб стартапи тўққиз ой ичида ўз қийматини 255 миллион долларга етказди

·67·Техно
ФирстКлуб стартапи тўққиз ой ичида ўз қийматини 255 миллион долларга етказди
Аудио версияси

Тезкор тижорат (қуикк-коммерсе) бозорида тезлик асосий омил бўлиб қолаётган бир пайтда, Ҳиндистоннинг ФирстКлуб стартапи инвесторларни маҳсулот сифатига эътибор қаратиш орқали муваффақият қозониш мумкинлигига ишонтира олди. Бенгалуру шаҳрида жойлашган ушбу компания Пеак ХВ Партнерс ва Софина бошчилигидаги Б серияли инвестиция раундида 55 миллион доллар жалб қилди. Натижада стартапнинг бозор қиймати 255 миллион долларга баҳоланди, бу ўтган йилнинг сентябрь ойидаги кўрсаткичдан (120 миллион доллар) икки баравар кўпдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ФирстКлуб платформаси 2024-йилда Флипкарт собиқ раҳбари Айяппан Р томонидан ташкил этилган бўлиб, у рақобатчиларидан фарқли ўлароқ, кенг ассортимент эмас, балки сараланган маҳсулотларга урғу беради. Платформада тахминан 4 000 турдаги маҳсулот мавжуд бўлиб, бу бошқа йирик сервислар таклифининг учдан бир қисмини ташкил этади. Компания янги маҳсулотларни лаборатория синовларидан ўтказади ва эксклюзив брендлар билан ҳамкорлик қилиб, ўзини тезкор етказиб берувчи эмас, балки ишончли озиқ-овқат дўкони сифатида намоён этмоқда.

Ҳозирда стартапнинг йиллик ялпи савдо ҳажми (GMВ) 50 миллион долларга етган. Мижозлар ойига ўртача тўртдан кўп буюртма беришади ва ҳар бир хариднинг ўртача қиймати 13 долларни ташкил қилади. Қизиғи шундаки, платформада энг кўп сотиладиган маҳсулотлар қаторида анъанавий сабзавотлар эмас, балки авокадо, хурмо ва Моди олмалари каби премиум маҳсулотлар жой олган. Бу эса Ҳиндистонда сифатли ва соғлом озиқ-овқат учун кўпроқ пул тўлашга тайёр қатлам шаклланаётганидан далолат беради.

Янги жалб қилинган маблағлар стартапнинг Бенгалуру ташқарисига чиқиши ва Ҳайдаробод каби йирик шаҳарларда ўз ўрнини мустаҳкамлашига йўналтирилади. Шунингдек, ФирстКлуб ўз фаолиятини уй ва ошхона буюмлари, совғалар ва бошқа кундалик эҳтиёж моллари тоифасига ҳам кенгайтиришни режалаштирмоқда. Пеак ХВ бошқарувчи директори ГВ Равишанкар сўзларига кўра, ихтисослашган озиқ-овқат платформалари учун бозорда катта имкониятлар мавжуд.

ФирстКлубСтартапИнвестицияҚуикк-коммерсеҲиндистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23Elon Muskнинг Grok Буилд воситаси битта сўров билан пойга ўйинини яратдиБугун, 05:28АҚШ суди атмосферани тадқиқ қилиш марказининг ёпилишини тўхтатиб қолдиБугун, 04:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади