Юлдузлараро кометалар Сомон йўли массасининг ярмини ташкил қилиши мумкин
Халқаро тадқиқотчилар гуруҳи Сомон йўлининг "етишмаётган массаси"нинг салмоқли қисми қоронғу материя билан эмас, балки юлдузлараро фазода эркин ҳаракатланувчи обектлар — комета ва астероидлар билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги ҳақидаги гипотезани илгари сурди. арХив порталида эълон қилинган ушбу тадқиқот анъанавий қоронғу материя назариясига муқобил ёндашувни таклиф этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Одатда, Галактикадаги қоронғу материянинг мавжудлиги юлдузларнинг айланиш тезлиги таҳлилидан келиб чиқиб хулоса қилинади. Кузатишлар шуни кўрсатадики, Галактика чеккасидаги юлдузлар кўринадиган масса (юлдузлар ва газ) асосида кутилганидан тезроқ айланади. Бу тафовут электромагнит нурланиш билан ўзаро таъсирга киришмайдиган, аммо гравитация орқали намоён бўладиган кўринмас масса билан тушунтирилади.
Янги ишда юлдузлараро обектларнинг (интерстеллар обжектс, ИСО) умумий ҳиссаси кўриб чиқилди. Бунга аввалроқ қайд этилган 1И/'Оумуамуа, 2И/Борисов ва 3И/ATLAS каби бошқа юлдуз тизимларидан келган ноёб меҳмонлар мисол бўлади. Тадқиқотчиларнинг фикрича, ҳар бир обектнинг массаси кичик бўлса-да, уларнинг Галактикадаги умумий сони тасаввур қилиб бўлмас даражада кўп бўлиши мумкин.
Пуассон тақсимотига асосланган статистик моделдан фойдаланган ҳолда ўтказилган ҳисоб-китоблар шуни кўрсатдики, юлдузлараро обектларнинг умумий массаси қоронғу материяга тегишли деб ҳисобланадиган "етишмаётган масса"нинг 13 фоизидан 45 фоизигача бўлган қисмини тушунтириши мумкин. Бу эса бундай обектларнинг гравитацион динамикадаги роли сезиларли бўлиши мумкинлигини англатади.
Бироқ, муаллифлар ушбу ҳисоб-китоблар жуда кичик танланма (асосан 3И/ATLAS обекти) асосида амалга оширилганини таъкидлашмоқда. Келгуси йилларда янги осмон шарҳи лойиҳалари кўпроқ юлдузлараро обектларни аниқлаши кутилмоқда. Бу маълумотлар кометаларнинг ҳақиқатан ҳам Галактика массаси муаммосини ҳал қила олиши ёки уларнинг роли иккинчи даражали эканлигини аниқлашга ёрдам беради.
…