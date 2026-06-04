Юлдузлараро кометалар Сомон йўли массасининг ярмини ташкил қилиши мумкин

·58·Техно
Юлдузлараро кометалар Сомон йўли массасининг ярмини ташкил қилиши мумкин
Аудио версияси

Халқаро тадқиқотчилар гуруҳи Сомон йўлининг "етишмаётган массаси"нинг салмоқли қисми қоронғу материя билан эмас, балки юлдузлараро фазода эркин ҳаракатланувчи обектлар — комета ва астероидлар билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги ҳақидаги гипотезани илгари сурди. арХив порталида эълон қилинган ушбу тадқиқот анъанавий қоронғу материя назариясига муқобил ёндашувни таклиф этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Одатда, Галактикадаги қоронғу материянинг мавжудлиги юлдузларнинг айланиш тезлиги таҳлилидан келиб чиқиб хулоса қилинади. Кузатишлар шуни кўрсатадики, Галактика чеккасидаги юлдузлар кўринадиган масса (юлдузлар ва газ) асосида кутилганидан тезроқ айланади. Бу тафовут электромагнит нурланиш билан ўзаро таъсирга киришмайдиган, аммо гравитация орқали намоён бўладиган кўринмас масса билан тушунтирилади.

Янги ишда юлдузлараро обектларнинг (интерстеллар обжектс, ИСО) умумий ҳиссаси кўриб чиқилди. Бунга аввалроқ қайд этилган 1И/'Оумуамуа, 2И/Борисов ва 3И/ATLAS каби бошқа юлдуз тизимларидан келган ноёб меҳмонлар мисол бўлади. Тадқиқотчиларнинг фикрича, ҳар бир обектнинг массаси кичик бўлса-да, уларнинг Галактикадаги умумий сони тасаввур қилиб бўлмас даражада кўп бўлиши мумкин.

Пуассон тақсимотига асосланган статистик моделдан фойдаланган ҳолда ўтказилган ҳисоб-китоблар шуни кўрсатдики, юлдузлараро обектларнинг умумий массаси қоронғу материяга тегишли деб ҳисобланадиган "етишмаётган масса"нинг 13 фоизидан 45 фоизигача бўлган қисмини тушунтириши мумкин. Бу эса бундай обектларнинг гравитацион динамикадаги роли сезиларли бўлиши мумкинлигини англатади.

Бироқ, муаллифлар ушбу ҳисоб-китоблар жуда кичик танланма (асосан 3И/ATLAS обекти) асосида амалга оширилганини таъкидлашмоқда. Келгуси йилларда янги осмон шарҳи лойиҳалари кўпроқ юлдузлараро обектларни аниқлаши кутилмоқда. Бу маълумотлар кометаларнинг ҳақиқатан ҳам Галактика массаси муаммосини ҳал қила олиши ёки уларнинг роли иккинчи даражали эканлигини аниқлашга ёрдам беради.

Сомон ЙўлиҚоронғу МатерияАстрономияКометаКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади