Душан Влаҳович яқин кунларда «Ювентус» клубини расман тарк этади
Италия футболининг энг кўҳна грандларидан бири ҳисобланган Туриннинг «Ювентус» клуби мухлислари учун трансфер бозоридаги навбатдаги йирик янгилик маълум бўлди. Жамоанинг афсонавий ҳимоячиси, айни дамда эса Турин суперклуби директори сифатида фаолият юритаётган Жоржо Кьеллини маҳоратли сербиялик ҳужумчи Душан Влаҳовичнинг яқин орада жамоадан кетишини расман тасдиқлади.
ОАВда тарқалган хабарларга кўра, 26 ёшли иқтидорли форвард клуб билан жорий йилнинг 30 июнь куни якунига етадиган амалдаги меҳнат битимини узайтиришдан қатъиян бош тортган.
«У юқори маош хоҳлаяпти, Италияда қолмайди»
Клуб раҳбарияти вакили Кьеллини мазкур кутилмаган ва мухлислар учун бироз маҳзун хабар юзасидан ўз муносабатини билдириб, футболчининг кетиш сабабларини очиқлаб ўтди:
«Бу вазият шахсан мен учун жуда афсусланарли ҳолатдир. Биз Душаннинг Туринда қолишини ва жамоамизнинг порлоқ келажагига ҳисса қўшишини жуда ҳам истаган эдик. Чунки у чин дилдан „Ювентус“ клубига, унинг тақдирига бефарқ бўлмаган футболчилардан бири. Бироқ у янги шартномада анча юқори маош талаб қилмоқда. Жорий молиявий шартлар ва Италия чемпионатидаги маошлар тизимини ҳисобга олсак, у катта эҳтимол билан фаолиятини А Серияда давом эттирмайди», — деди Жоржо Кьеллини.
Влаҳовичнинг «Ювентус»даги фаолияти ва статистикаси
Эслатиб ўтамиз, сербиялик тўпурар Турин гранди сафига 2022 йилнинг қишки трансфер ойнаси вақтида келиб қўшилган эди. У ортда қолган давр мобайнида жамоанинг асосий ҳужум қуролларидан бирига айланди. Унинг А Сериядаги кўрсаткичлари қуйидагича кўриниш олган:
Мусобақадаги иштироки
Кўрсаткич сони
Италия А Сериясидаги ўйинлари
19 та баҳс
Урилган голлар сони
7 та гол
Шартнома якунланиш санаси
30 июнь
Айни пайтда Европанинг бир қатор бошқа топ-клублари эркин агентга айланаётган маҳоратли ҳужумчини ўз таркибига қўшиб олиш учун жиддий кураш бошлашган. Тез орада Влаҳовичнинг янги жамоаси номи маълум бўлиши кутилмоқда.
Италия А Серияси, Европадаги энг шов-шувли трансферлар ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид энг тезкор, ишончли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…