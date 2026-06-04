Душан Влаҳович яқин кунларда «Ювентус» клубини расман тарк этади

·139·Спорт
Душан Влаҳович яқин кунларда «Ювентус» клубини расман тарк этади
Аудио версияси

Италия футболининг энг кўҳна грандларидан бири ҳисобланган Туриннинг «Ювентус» клуби мухлислари учун трансфер бозоридаги навбатдаги йирик янгилик маълум бўлди. Жамоанинг афсонавий ҳимоячиси, айни дамда эса Турин суперклуби директори сифатида фаолият юритаётган Жоржо Кьеллини маҳоратли сербиялик ҳужумчи Душан Влаҳовичнинг яқин орада жамоадан кетишини расман тасдиқлади.

ОАВда тарқалган хабарларга кўра, 26 ёшли иқтидорли форвард клуб билан жорий йилнинг 30 июнь куни якунига етадиган амалдаги меҳнат битимини узайтиришдан қатъиян бош тортган.

«У юқори маош хоҳлаяпти, Италияда қолмайди»

Клуб раҳбарияти вакили Кьеллини мазкур кутилмаган ва мухлислар учун бироз маҳзун хабар юзасидан ўз муносабатини билдириб, футболчининг кетиш сабабларини очиқлаб ўтди:

«Бу вазият шахсан мен учун жуда афсусланарли ҳолатдир. Биз Душаннинг Туринда қолишини ва жамоамизнинг порлоқ келажагига ҳисса қўшишини жуда ҳам истаган эдик. Чунки у чин дилдан „Ювентус“ клубига, унинг тақдирига бефарқ бўлмаган футболчилардан бири. Бироқ у янги шартномада анча юқори маош талаб қилмоқда. Жорий молиявий шартлар ва Италия чемпионатидаги маошлар тизимини ҳисобга олсак, у катта эҳтимол билан фаолиятини А Серияда давом эттирмайди», — деди Жоржо Кьеллини.

Влаҳовичнинг «Ювентус»даги фаолияти ва статистикаси

Эслатиб ўтамиз, сербиялик тўпурар Турин гранди сафига 2022 йилнинг қишки трансфер ойнаси вақтида келиб қўшилган эди. У ортда қолган давр мобайнида жамоанинг асосий ҳужум қуролларидан бирига айланди. Унинг А Сериядаги кўрсаткичлари қуйидагича кўриниш олган:

Мусобақадаги иштироки

Кўрсаткич сони

Италия А Сериясидаги ўйинлари

19 та баҳс

Урилган голлар сони

7 та гол

Шартнома якунланиш санаси

30 июнь

Айни пайтда Европанинг бир қатор бошқа топ-клублари эркин агентга айланаётган маҳоратли ҳужумчини ўз таркибига қўшиб олиш учун жиддий кураш бошлашган. Тез орада Влаҳовичнинг янги жамоаси номи маълум бўлиши кутилмоқда.

Италия А Серияси, Европадаги энг шов-шувли трансферлар ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид энг тезкор, ишончли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтмоқдами? Флорентино Перезнинг шов-шувли видеосиБугун, 06:59Энрике Рикельме сайловда ғалаба қозонса, Эрлинг Холандни олиб келадиБугун, 06:58Флорентино Перес сайловда ғалаба қозонса, Жоау Невешни сотиб олмоқчиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Душан Влаҳович яқин кунларда «Ювентус» клубини расман тарк этади – Zamin.uz, 04.06.2026