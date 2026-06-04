Луис Суарес фаолиятини «Фенербаҳче»да давом эттиришга яқин турибди
Туркия ва Европа футболи оламида трансфер бозори қизигандан қизимоқда. Лиссабоннинг «Спортинг» клуби ҳужумчиси Луис Суарес тез орада Истанбул гранди — «Фенербаҳче» аъзосига айланиши мумкин. Ушбу кутилаётган йирик трансфер ҳақида дунёга машҳур ва ишончли инсайдер Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали хабар тарқатди.
Колумбиялик маҳоратли тўпурар иқтидори ва сермаҳсуллиги билан кўплаб грандлар эътиборини тортиб келмоқда.
Шахсий келишув тайёр, аммо сўнгги сўз раҳбариятда
28 ёшли тажрибали колумбиялик форвард «сариқ канарейкалар» вакиллари билан учрашиб, бўлажак меҳнат шартномасининг барча шахсий бандларини батафсил келишиб олган. Шундай бўлса-да, ушбу ўтишнинг якуний нуқтаси ҳали қўйилгани йўқ. Трансфернинг муваффақиятли якунланиши Истанбул клубида бўлиб ўтадиган ички президентлик сайловлари натижасига ҳамда клублар ўртасидаги трансфер баҳоси бўйича якуний молиявий тўхтамга бевосита боғлиқ бўлиб турибди.
Суареснинг якунланган мавсумдаги феноменал статистикаси
Луис Суарес ортда қолган футбол йилида «Спортинг» сафида ҳақиқий сермаҳсуллик шов-шувини кўрсатди. Унинг қайд этган кўрсаткичлари ҳар қандай гранд жамоани ҳайратга солади:
Мусобақалардаги иштироки
Кўрсаткич сони
Жами ўтказилган ўйинлар
53 та баҳс
Урилган голлар
38 та гол
Голли узатмалар (ассист)
9 та самарали пас
Юқори мақсадлар сари: Туркия Суперлигасининг ортда қолган мавсумини иккинчи ўринда якунлаган «Фенербаҳче» клуби келаси мавсумда нуфузли ЕВРОПА Чемпионлар лигасининг саралаш босқичида иштирок этади. Айнан мана шундай нуфузли мусобақа олдидан Суаресдек даҳшатли тўпурарнинг таркибга келиб қўшилиши, жамоанинг Еврокубоклардаги зафарли юришига катта ёрдам бериши шубҳасиз.
Туркия Суперлигаси, Европанинг энг қайноқ трансфер бомбалари ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид энг тезкор, ишончли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…