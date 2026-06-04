Луис Суарес фаолиятини «Фенербаҳче»да давом эттиришга яқин турибди

·178·Спорт
Луис Суарес фаолиятини «Фенербаҳче»да давом эттиришга яқин турибди
Аудио версияси

Туркия ва Европа футболи оламида трансфер бозори қизигандан қизимоқда. Лиссабоннинг «Спортинг» клуби ҳужумчиси Луис Суарес тез орада Истанбул гранди — «Фенербаҳче» аъзосига айланиши мумкин. Ушбу кутилаётган йирик трансфер ҳақида дунёга машҳур ва ишончли инсайдер Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали хабар тарқатди.

Колумбиялик маҳоратли тўпурар иқтидори ва сермаҳсуллиги билан кўплаб грандлар эътиборини тортиб келмоқда.

Шахсий келишув тайёр, аммо сўнгги сўз раҳбариятда

28 ёшли тажрибали колумбиялик форвард «сариқ канарейкалар» вакиллари билан учрашиб, бўлажак меҳнат шартномасининг барча шахсий бандларини батафсил келишиб олган. Шундай бўлса-да, ушбу ўтишнинг якуний нуқтаси ҳали қўйилгани йўқ. Трансфернинг муваффақиятли якунланиши Истанбул клубида бўлиб ўтадиган ички президентлик сайловлари натижасига ҳамда клублар ўртасидаги трансфер баҳоси бўйича якуний молиявий тўхтамга бевосита боғлиқ бўлиб турибди.

Суареснинг якунланган мавсумдаги феноменал статистикаси

Луис Суарес ортда қолган футбол йилида «Спортинг» сафида ҳақиқий сермаҳсуллик шов-шувини кўрсатди. Унинг қайд этган кўрсаткичлари ҳар қандай гранд жамоани ҳайратга солади:

Мусобақалардаги иштироки

Кўрсаткич сони

Жами ўтказилган ўйинлар

53 та баҳс

Урилган голлар

38 та гол

Голли узатмалар (ассист)

9 та самарали пас

Юқори мақсадлар сари: Туркия Суперлигасининг ортда қолган мавсумини иккинчи ўринда якунлаган «Фенербаҳче» клуби келаси мавсумда нуфузли ЕВРОПА Чемпионлар лигасининг саралаш босқичида иштирок этади. Айнан мана шундай нуфузли мусобақа олдидан Суаресдек даҳшатли тўпурарнинг таркибга келиб қўшилиши, жамоанинг Еврокубоклардаги зафарли юришига катта ёрдам бериши шубҳасиз.

Туркия Суперлигаси, Европанинг энг қайноқ трансфер бомбалари ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид энг тезкор, ишончли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтмоқдами? Флорентино Перезнинг шов-шувли видеосиБугун, 06:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Луис Суарес фаолиятини «Фенербаҳче»да давом эттиришга яқин турибди – Zamin.uz, 04.06.2026