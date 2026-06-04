«Бавария» клуби УЕФАнинг янгиланган рейтингида биринчи ўринни эгаллади

·176·Спорт
«Бавария» клуби УЕФАнинг янгиланган рейтингида биринчи ўринни эгаллади
Аудио версияси

Европа яшил майдонларида кучли клублар ўртасидаги шиддатли баҳслар ва мавсум якунлари сарҳисоб қилиниши давом этмоқда. Футбол оламининг бош бошқарув органи ҳисобланган УЕФА ташкилоти Европа қитъасининг энг кучли клублари янгиланган расмий рейтингини эълон қилди. Унга кўра, Мюнхеннинг «Бавария» клуби барча рақибларини ортда қолдирган ҳолда, бўлажак 2026/2027 йилги янги мавсум олдидан қитъанинг энг кучли жамоаси сифатида рўйхат етакчисига айланди.

Нуфузли рўйхатнинг иккинчи поғонасини Испания гранди Мадриднинг «Реал» клуби банд этган бўлса, кучли учликни Франция чемпиони «ПСЖ» жамоаси якунлаб берди.

Мюнхенликларнинг барқарор муваффақияти сири нимада?

Мазкур рейтинг шунчаки бир йиллик натижа эмас, балки клубларнинг 2021/2022 йилги футбол мавсумидан бошлаб Европа майдонларида кўрсатган умумий ўйинлари асосида шакллантирилган. «Бавария»нинг ушбу юксак чўққини банд этишига уларнинг Еврокубоклардаги ҳайратланарли барқарорлиги сабаб бўлди:

  • Немис машинаси сўнгги беш мавсумнинг ҳар бирида нуфузли Европа Чемпионлар Лигасининг (ЕЧЛ) чорак финал босқичигача етиб боришни уддалади.

  • Ушбу давр ичида жамоа икки маротаба ярим финалнинг шиддатли баҳсларида ҳам иштирок этди. Айни мана шу юқори ва барқарор натижалар Мюнхен клубига катта очколар тақдим этди.

«Арсенал»нинг шиддати ва «Астон Вилла»дан улкан сакраш

Ортда қолган 2025/2026 йилги футбол мавсумида қитъада энг кўп очко жамғаришга муваффақ бўлган Лондоннинг «Арсенал» клуби умумий беш йиллик ҳисоб-китобларга кўра рейтингда 7-ўринни банд этди.

Мавсум сенсацияси: Рейтингда энг ҳайратланарли ва улкан юксалишни Англиянинг бошқа бир вакили — «Астон Вилла» жамоаси амалга оширди. Бирмингемликлар бирйўла 29 поғонага юқорилаб, Европанинг энг кучли клублари орасида 17-ўринга кўтарилиб олишди.

Европа футболидаги қизиқарли таҳлиллар, янги рейтинглар ва севимли жамоаларингизнинг қитъа майдонларидаги зафарли юришларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди