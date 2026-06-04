«Бавария» клуби УЕФАнинг янгиланган рейтингида биринчи ўринни эгаллади
Европа яшил майдонларида кучли клублар ўртасидаги шиддатли баҳслар ва мавсум якунлари сарҳисоб қилиниши давом этмоқда. Футбол оламининг бош бошқарув органи ҳисобланган УЕФА ташкилоти Европа қитъасининг энг кучли клублари янгиланган расмий рейтингини эълон қилди. Унга кўра, Мюнхеннинг «Бавария» клуби барча рақибларини ортда қолдирган ҳолда, бўлажак 2026/2027 йилги янги мавсум олдидан қитъанинг энг кучли жамоаси сифатида рўйхат етакчисига айланди.
Нуфузли рўйхатнинг иккинчи поғонасини Испания гранди Мадриднинг «Реал» клуби банд этган бўлса, кучли учликни Франция чемпиони «ПСЖ» жамоаси якунлаб берди.
Мюнхенликларнинг барқарор муваффақияти сири нимада?
Мазкур рейтинг шунчаки бир йиллик натижа эмас, балки клубларнинг 2021/2022 йилги футбол мавсумидан бошлаб Европа майдонларида кўрсатган умумий ўйинлари асосида шакллантирилган. «Бавария»нинг ушбу юксак чўққини банд этишига уларнинг Еврокубоклардаги ҳайратланарли барқарорлиги сабаб бўлди:
Немис машинаси сўнгги беш мавсумнинг ҳар бирида нуфузли Европа Чемпионлар Лигасининг (ЕЧЛ) чорак финал босқичигача етиб боришни уддалади.
Ушбу давр ичида жамоа икки маротаба ярим финалнинг шиддатли баҳсларида ҳам иштирок этди. Айни мана шу юқори ва барқарор натижалар Мюнхен клубига катта очколар тақдим этди.
«Арсенал»нинг шиддати ва «Астон Вилла»дан улкан сакраш
Ортда қолган 2025/2026 йилги футбол мавсумида қитъада энг кўп очко жамғаришга муваффақ бўлган Лондоннинг «Арсенал» клуби умумий беш йиллик ҳисоб-китобларга кўра рейтингда 7-ўринни банд этди.
Мавсум сенсацияси: Рейтингда энг ҳайратланарли ва улкан юксалишни Англиянинг бошқа бир вакили — «Астон Вилла» жамоаси амалга оширди. Бирмингемликлар бирйўла 29 поғонага юқорилаб, Европанинг энг кучли клублари орасида 17-ўринга кўтарилиб олишди.
Европа футболидаги қизиқарли таҳлиллар, янги рейтинглар ва севимли жамоаларингизнинг қитъа майдонларидаги зафарли юришларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…