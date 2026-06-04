SpaceX яна 24 та Starlink сунъий йўлдошини орбитага муваффақиятли чиқарди
SpaceX компанияси 2026-йил 3-июн куни Starlink-17.47 миссияси доирасида навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини олиб чиққан Falcon 9 Block 5 ракетасини муваффақиятли учирди. Старт АҚШ Космик кучларининг Калифорниядаги Ванденберг базасида жойлашган СЛК-4E майдончасидан амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу миссия доирасида орбитага 24 та коинот аппарати чиқарилди. Парвоз муваффақиятли якунланиб, барча сунъий йўлдошлар белгиланган орбитага жойлаштирилди. Бу SpaceX компаниясининг глобал интернет тармоғини кенгайтириш йўлидаги навбатдаги муҳим қадами бўлди.
Мазкур парвозда Б1088 рақамли биринчи босқич ракета ташувчисидан 16-марта фойдаланилди. Парвоз вазифасини бажаргандан сўнг, ракета босқичи денгиздаги махсус платформага муваффақиятли қўнди. Бу кўп маротаба фойдаланиладиган технологияларнинг ишончлилигини яна бир бор исботлади.
SpaceX жорий йилнинг 3-июнидан 10-июнига қадар Starlink аппаратларини орбитага чиқариш бўйича жами тўртта миссияни режалаштирган. Бугунги парвоз ушбу сериядаги биринчиси бўлиб, қолган миссиялар ҳам яқин кунлар ичида амалга оширилиши кутилмоқда.
…