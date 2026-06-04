SpaceX яна 24 та Starlink сунъий йўлдошини орбитага муваффақиятли чиқарди

·53·Техно
SpaceX яна 24 та Starlink сунъий йўлдошини орбитага муваффақиятли чиқарди
Аудио версияси

SpaceX компанияси 2026-йил 3-июн куни Starlink-17.47 миссияси доирасида навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини олиб чиққан Falcon 9 Block 5 ракетасини муваффақиятли учирди. Старт АҚШ Космик кучларининг Калифорниядаги Ванденберг базасида жойлашган СЛК-4E майдончасидан амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу миссия доирасида орбитага 24 та коинот аппарати чиқарилди. Парвоз муваффақиятли якунланиб, барча сунъий йўлдошлар белгиланган орбитага жойлаштирилди. Бу SpaceX компаниясининг глобал интернет тармоғини кенгайтириш йўлидаги навбатдаги муҳим қадами бўлди.

Мазкур парвозда Б1088 рақамли биринчи босқич ракета ташувчисидан 16-марта фойдаланилди. Парвоз вазифасини бажаргандан сўнг, ракета босқичи денгиздаги махсус платформага муваффақиятли қўнди. Бу кўп маротаба фойдаланиладиган технологияларнинг ишончлилигини яна бир бор исботлади.

SpaceX жорий йилнинг 3-июнидан 10-июнига қадар Starlink аппаратларини орбитага чиқариш бўйича жами тўртта миссияни режалаштирган. Бугунги парвоз ушбу сериядаги биринчиси бўлиб, қолган миссиялар ҳам яқин кунлар ичида амалга оширилиши кутилмоқда.

SpaceXStarlinkFalcon 9КоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади