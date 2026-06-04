Xiaomi атиги 12 долларлик янги душ насадкасини тақдим этди

·97·Техно
Xiaomi атиги 12 долларлик янги душ насадкасини тақдим этди
Аудио версияси

Xiaomi компанияси Хитой бозорида Mijia Суперчаргед Шовер Ҳеад деб номланган янги душ насадкасини сотувга чиқарди. Қурилма аллақачон JD.com ва компаниянинг расмий дўконларида 79 юан (тахминан 12 доллар) нархида пайдо бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги маҳсулотнинг асосий хусусияти — майда тешиклар орқали сув босимини кучайтириш технологиясидир. Сув зич жойлашган нозуллар тармоғи орқали ўтади, бу эса Xiaomi вакилларининг сўзларига кўра, ҳатто сув босими паст бўлган ҳолатларда ҳам кучли оқимни сақлаб қолиш имконини беради.

Душ лейкаси 120 мм кенгликдаги катталаштирилган панел ва 127 та тешикка эга бўлди. Қурилма сув узатишнинг уч хил режимини қўллаб-қувватлайди. Режимлар ўртасида алмашиш бир қўл билан бошқариш мумкин бўлган махсус тугма ёрдамида амалга оширилади.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Xiaomi Хитой бозорига тўлиқ душ тизимини ҳам чиқарган эди, унинг нархи 150 долларни ташкил этади. Янги Mijia Суперчаргед Шовер Ҳеад эса ҳамёнбоп нархи ва самарадорлиги билан ажралиб туради.

XiaomiMijiaТехнологияГаджетХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi атиги 12 долларлик янги душ насадкасини тақдим этди – Zamin.uz, 04.06.2026