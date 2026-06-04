Xiaomi атиги 12 долларлик янги душ насадкасини тақдим этди
Xiaomi компанияси Хитой бозорида Mijia Суперчаргед Шовер Ҳеад деб номланган янги душ насадкасини сотувга чиқарди. Қурилма аллақачон JD.com ва компаниянинг расмий дўконларида 79 юан (тахминан 12 доллар) нархида пайдо бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги маҳсулотнинг асосий хусусияти — майда тешиклар орқали сув босимини кучайтириш технологиясидир. Сув зич жойлашган нозуллар тармоғи орқали ўтади, бу эса Xiaomi вакилларининг сўзларига кўра, ҳатто сув босими паст бўлган ҳолатларда ҳам кучли оқимни сақлаб қолиш имконини беради.
Душ лейкаси 120 мм кенгликдаги катталаштирилган панел ва 127 та тешикка эга бўлди. Қурилма сув узатишнинг уч хил режимини қўллаб-қувватлайди. Режимлар ўртасида алмашиш бир қўл билан бошқариш мумкин бўлган махсус тугма ёрдамида амалга оширилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Xiaomi Хитой бозорига тўлиқ душ тизимини ҳам чиқарган эди, унинг нархи 150 долларни ташкил этади. Янги Mijia Суперчаргед Шовер Ҳеад эса ҳамёнбоп нархи ва самарадорлиги билан ажралиб туради.
…