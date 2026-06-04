Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги рақиби Дания билан дуранг ўйнади
Футбол бўйича яқинлашиб келаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати олдидан халқаро майдонда терма жамоалар иштирокидаги назорат учрашувлари қизғин палласига кирди. Айни пайтда миллий терма жамоалар мундиал стартига қадар юзага келган қисқа танаффусдан унумли фойдаланган ҳолда, ўз таркиблари ва тактик схемаларини синовдан ўтказишмоқда. Мана шундай муҳим тайёргарлик ўйинларидан бири Полша яшил майдонларида бўлиб ўтди.
Ҳамюртларимизнинг рақибидан мазмунли ўйин
Бўлажак Жаҳон чемпионати финал босқичида Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан бир гуруҳдан жой олган Конго ДР терма жамоаси Европанинг номдор ва хавфли вакилларидан бири ҳисобланган Дания термасига қарши майдонга тушди. Полша мезбонлик қилган ушбу шиддатли ва муросасиз кечган баҳсда дарвозаларга гол урилмади ва учрашув 0:0 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якун топди.
Учрашув давомида ҳар икки жамоа устозлари таркибни янгилаб, кўплаб футболчиларни синовдан ўтказишди. Конголиклар таркибида таниқли ҳимоячи Аарон Ван-Биссаканинг ҳам захирадан майдонга тушгани жамоанинг мудофаа чизиғи анча бақувват эканлигидан дарак беради.
Жамоаларнинг учрашувдаги тўлиқ таркиблари
Мураббийлар штаби ушбу назорат баҳсида қуйидаги футболчилар хизматидан фойдаланишди:
Конго ДР: Мпаси-Нзау, Калулу (Ван-Биссака, 87), Мбемба, Туанзебе, Капуади, Мукау (Пикел, 70), Мутуссами, Э.Кайембе (Содиқи, 55), Висса (Мбукю, 87), Масуаку (Ж.Кайембе, 55), Бакамбу (Банза, 70).
Дания: Йоргенсен, Кристенсен, Провстгаард (Ҳогсберг, 81), Кристенсен (Андерсен, 57), Мэле, Йенсен, Ҳёйберг (Фроҳолдт, 57), Эриксен (Гронбэк, 74), Дагим, Доргу (Осула, 46), Ҳойлунд (Ҳёг, 74).
Мухлислар учун муҳим: Тўғри, бу шунчаки ўртоқлик мақомидаги учрашув бўлса-да, бўлажак мундиалда миллий терма жамоамизга рақиблик қилувчи Конго ДРнинг Дания каби кучли Европа терма жамоасини тўхтата олгани, Фабио Каннаваро шогирдларини олдинда ўта жиддий ва масъулиятли ўйинлар кутаётганидан далолат беради.
Жаҳон чемпионати олдидан ўтказилаётган барча назорат баҳслари, терма жамоамиздаги энг сўнгги ўзгаришлар ва футбол юлдузлари иштирокидаги қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…