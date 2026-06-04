Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги рақиби Дания билан дуранг ўйнади

·117·Спорт
Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги рақиби Дания билан дуранг ўйнади
Аудио версияси

Футбол бўйича яқинлашиб келаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати олдидан халқаро майдонда терма жамоалар иштирокидаги назорат учрашувлари қизғин палласига кирди. Айни пайтда миллий терма жамоалар мундиал стартига қадар юзага келган қисқа танаффусдан унумли фойдаланган ҳолда, ўз таркиблари ва тактик схемаларини синовдан ўтказишмоқда. Мана шундай муҳим тайёргарлик ўйинларидан бири Полша яшил майдонларида бўлиб ўтди.

Ҳамюртларимизнинг рақибидан мазмунли ўйин

Бўлажак Жаҳон чемпионати финал босқичида Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан бир гуруҳдан жой олган Конго ДР терма жамоаси Европанинг номдор ва хавфли вакилларидан бири ҳисобланган Дания термасига қарши майдонга тушди. Полша мезбонлик қилган ушбу шиддатли ва муросасиз кечган баҳсда дарвозаларга гол урилмади ва учрашув 0:0 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якун топди.

Учрашув давомида ҳар икки жамоа устозлари таркибни янгилаб, кўплаб футболчиларни синовдан ўтказишди. Конголиклар таркибида таниқли ҳимоячи Аарон Ван-Биссаканинг ҳам захирадан майдонга тушгани жамоанинг мудофаа чизиғи анча бақувват эканлигидан дарак беради.

Жамоаларнинг учрашувдаги тўлиқ таркиблари

Мураббийлар штаби ушбу назорат баҳсида қуйидаги футболчилар хизматидан фойдаланишди:

  • Конго ДР: Мпаси-Нзау, Калулу (Ван-Биссака, 87), Мбемба, Туанзебе, Капуади, Мукау (Пикел, 70), Мутуссами, Э.Кайембе (Содиқи, 55), Висса (Мбукю, 87), Масуаку (Ж.Кайембе, 55), Бакамбу (Банза, 70).

  • Дания: Йоргенсен, Кристенсен, Провстгаард (Ҳогсберг, 81), Кристенсен (Андерсен, 57), Мэле, Йенсен, Ҳёйберг (Фроҳолдт, 57), Эриксен (Гронбэк, 74), Дагим, Доргу (Осула, 46), Ҳойлунд (Ҳёг, 74).

Мухлислар учун муҳим: Тўғри, бу шунчаки ўртоқлик мақомидаги учрашув бўлса-да, бўлажак мундиалда миллий терма жамоамизга рақиблик қилувчи Конго ДРнинг Дания каби кучли Европа терма жамоасини тўхтата олгани, Фабио Каннаваро шогирдларини олдинда ўта жиддий ва масъулиятли ўйинлар кутаётганидан далолат беради.

Жаҳон чемпионати олдидан ўтказилаётган барча назорат баҳслари, терма жамоамиздаги энг сўнгги ўзгаришлар ва футбол юлдузлари иштирокидаги қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтмоқдами? Флорентино Перезнинг шов-шувли видеосиБугун, 06:59Энрике Рикельме сайловда ғалаба қозонса, Эрлинг Холандни олиб келадиБугун, 06:58Флорентино Перес сайловда ғалаба қозонса, Жоау Невешни сотиб олмоқчиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди