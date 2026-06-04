Жаҳон чемпионати олдидан Нидерландия ўз уйида Жазоирга мағлуб бўлди...

·137·Спорт
Жаҳон чемпионати олдидан Нидерландия ўз уйида Жазоирга мағлуб бўлди...
Аудио версияси

Футбол бўйича яқинлашиб келаётган дунё биринчилиги арафасида халқаро майдонда терма жамоалар иштирокидаги шиддатли баҳслар қизғин палласига кирди. Айни пайтда миллий терма жамоалар мундиал старти олдидан юзага келган қисқа танаффусдан унумли фойдаланган ҳолда, ўз таркибларини синовдан ўтказиш мақсадида назорат учрашувларида майдонга тушишмоқда. Мана шундай йирик тайёргарлик ўйинларидан бири Европа яшил майдонларида кутилмаган натижа билан якунланди.

Роттердамдаги кутилмаган мағлубият

Бўлажак Жаҳон чемпионатига жиддий ҳозирлик кўраётган Европанинг кучли грандларидан бири — Нидерландия миллий терма жамоаси ўз майдонида Африканинг номдор ва хавфли вакилларидан бири ҳисобланган Жазоир термасини қабул қилди. Мухлислар билан лим-лимо тўлган стадионда кечган ўйин кутилмаганда мезбонларнинг кичик 0:1 ҳисобидаги мағлубияти билан якун топди.

Учрашув давомида ҳар икки жамоа устозлари таркибни деярли тўлиқ янгилаб, кўплаб футболчиларни синовдан ўтказишди. Баҳснинг тақдирини эса учрашув якунланиши арафасида, яъни 86-дақиқада жазоирликлар маҳоратли футболчиси Ҳаж Муса томонидан киритилган ягона ва зафарли гол ҳал қилди.

Жамоаларнинг учрашувдаги тўлиқ таркиблари

Мураббийлар штаби ушбу назорат баҳсида қуйидаги футболчилар хизматидан фойдаланишди:

Нидерландия: Вебрюгген (Руфс, 46), Виффер (Гертрюйда, 69), ван Ҳекке (Бробби, 88), ван Дейк (Аке, 46), ван де Вен (Ҳато, 46), Гравенберҳ (Депай, 46), де Йонг (К.Тимбер, 69), Рейндерс (де Рон, 69), Саммервилл (Клюйверт, 46), Гакпо (Вегҳорст, 81), Мален (Копмейнерс, 69).

Жазоир: Зидан, Абада (Белгали, 46), Манди (Ҳаж Муса, 46), Белаид, Аит-Нури (Ҳажам, 46), Зерруки (Тугай, 46), Бинтолиб, Ауар (Фарес, 46), Маҳрез (Маза, 46), Амура (Булбина, 69), Гуири (Бинбуали, 63).

Мураббийлар хулосаси: Тўғри, бу шунчаки ўртоқлик мақомидаги учрашув бўлса-да, ушбу натижа Нидерландия терма жамоаси устозлари учун мундиал олдидан ҳимоя ва ҳужум чизиғидаги камчиликларни кўриб олиш учун яхшигина дарс бўлди. Жазоир эса ўз навбатида Европада мазмунли ўйин кўрсатиб, мухлисларини хушнуд этди.

Жаҳон чемпионати олдидан ўтказилаётган барча назорат баҳслари, терма жамоалардаги энг сўнгги ўзгаришлар ва футбол юлдузлари иштирокидаги қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди