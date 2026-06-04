Жаҳон чемпионати олдидан Нидерландия ўз уйида Жазоирга мағлуб бўлди...
Футбол бўйича яқинлашиб келаётган дунё биринчилиги арафасида халқаро майдонда терма жамоалар иштирокидаги шиддатли баҳслар қизғин палласига кирди. Айни пайтда миллий терма жамоалар мундиал старти олдидан юзага келган қисқа танаффусдан унумли фойдаланган ҳолда, ўз таркибларини синовдан ўтказиш мақсадида назорат учрашувларида майдонга тушишмоқда. Мана шундай йирик тайёргарлик ўйинларидан бири Европа яшил майдонларида кутилмаган натижа билан якунланди.
Роттердамдаги кутилмаган мағлубият
Бўлажак Жаҳон чемпионатига жиддий ҳозирлик кўраётган Европанинг кучли грандларидан бири — Нидерландия миллий терма жамоаси ўз майдонида Африканинг номдор ва хавфли вакилларидан бири ҳисобланган Жазоир термасини қабул қилди. Мухлислар билан лим-лимо тўлган стадионда кечган ўйин кутилмаганда мезбонларнинг кичик 0:1 ҳисобидаги мағлубияти билан якун топди.
Учрашув давомида ҳар икки жамоа устозлари таркибни деярли тўлиқ янгилаб, кўплаб футболчиларни синовдан ўтказишди. Баҳснинг тақдирини эса учрашув якунланиши арафасида, яъни 86-дақиқада жазоирликлар маҳоратли футболчиси Ҳаж Муса томонидан киритилган ягона ва зафарли гол ҳал қилди.
Жамоаларнинг учрашувдаги тўлиқ таркиблари
Мураббийлар штаби ушбу назорат баҳсида қуйидаги футболчилар хизматидан фойдаланишди:
Нидерландия: Вебрюгген (Руфс, 46), Виффер (Гертрюйда, 69), ван Ҳекке (Бробби, 88), ван Дейк (Аке, 46), ван де Вен (Ҳато, 46), Гравенберҳ (Депай, 46), де Йонг (К.Тимбер, 69), Рейндерс (де Рон, 69), Саммервилл (Клюйверт, 46), Гакпо (Вегҳорст, 81), Мален (Копмейнерс, 69).
Жазоир: Зидан, Абада (Белгали, 46), Манди (Ҳаж Муса, 46), Белаид, Аит-Нури (Ҳажам, 46), Зерруки (Тугай, 46), Бинтолиб, Ауар (Фарес, 46), Маҳрез (Маза, 46), Амура (Булбина, 69), Гуири (Бинбуали, 63).
Мураббийлар хулосаси: Тўғри, бу шунчаки ўртоқлик мақомидаги учрашув бўлса-да, ушбу натижа Нидерландия терма жамоаси устозлари учун мундиал олдидан ҳимоя ва ҳужум чизиғидаги камчиликларни кўриб олиш учун яхшигина дарс бўлди. Жазоир эса ўз навбатида Европада мазмунли ўйин кўрсатиб, мухлисларини хушнуд этди.
Жаҳон чемпионати олдидан ўтказилаётган барча назорат баҳслари, терма жамоалардаги энг сўнгги ўзгаришлар ва футбол юлдузлари иштирокидаги қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…