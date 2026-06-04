Lovable ва Google Cloud ҳамкорликни кенгайтириш бўйича келишув имзолади
Стокголмда жойлашган ва тез суръатлар билан ўсиб бораётган Lovable стартапи Google Cloud билан кўп йиллик стратегик ҳамкорлик шартномасини имзолади. Ушбу келишув доирасида Lovable ўзининг булутли инфратузилмаси ва сунъий интеллект имкониятларини беш бараварга оширишни режалаштирмоқда. Гарчи шартноманинг молиявий тафсилотлари очиқланмаган бўлса-да, инсайдерлар бу Lovable учун Google экотизимида улкан сакраш бўлишини таъкидламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги келишувга кўра, Lovable Anthropic компаниясининг Claude моделлари ва Google'нинг шахсий Gemini моделларидан кенгайтирилган тартибда фойдаланиш имкониятига эга бўлади. Айниқса, Claude моделига кириш ҳуқуқи дастурлаш вазифаларини автоматлаштиришда муҳим аҳамиятга эга. Google аввалроқ Anthropic компаниясига катта миқдорда сармоя киритган эди ва ушбу ҳамкорлик ҳар икки томон учун ҳам фойдали бўлиши кутилмоқда.
Lovable ҳозирда Европанинг энг тез ривожланаётган стартапларидан бири ҳисобланади. Феврал ойида компаниянинг йиллик даромади 400 миллион доллардан ошди ва бор-йўғи 146 нафар ходим билан бир ой ичида 100 миллион доллар қўшимча даромад кўрилди. Маълумотларга кўра, Фортуне 500 рўйхатидаги компанияларнинг ярмидан кўпи Lovable маҳсулотларидан фойдаланади.
Шунингдек, Lovable ўзининг янги агентларини Google Cloud'нинг корпоратив платформаси — Gemini Энтерприсе Агент Галлерй орқали тақдим этади. Хавфсизликни таъминлаш мақсадида компания Google томонидан 32 миллиард долларга сотиб олинган Виз платформаси билан интеграция қилинади. Бу дастурчилар ва сунъий интеллект агентлари томонидан ёзилган кодлардаги хатоликларни реал вақт режимида аниқлаш ва тузатиш имконини беради.
Google учун ушбу битим стратегик аҳамиятга эга, чунки компания жорий йилда капитал харажатлар учун 180-190 миллиард доллар сарфлашни режалаштирган. Lovable ва Anthropic каби йирик мижозларнинг ўсиши Google Cloud даромадларини оширишга ва улкан технологик инвестицияларни қоплашга хизмат қилади.
…