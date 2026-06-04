Lovable ва Google Cloud ҳамкорликни кенгайтириш бўйича келишув имзолади

·56·Техно
Lovable ва Google Cloud ҳамкорликни кенгайтириш бўйича келишув имзолади
Аудио версияси

Стокголмда жойлашган ва тез суръатлар билан ўсиб бораётган Lovable стартапи Google Cloud билан кўп йиллик стратегик ҳамкорлик шартномасини имзолади. Ушбу келишув доирасида Lovable ўзининг булутли инфратузилмаси ва сунъий интеллект имкониятларини беш бараварга оширишни режалаштирмоқда. Гарчи шартноманинг молиявий тафсилотлари очиқланмаган бўлса-да, инсайдерлар бу Lovable учун Google экотизимида улкан сакраш бўлишини таъкидламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги келишувга кўра, Lovable Anthropic компаниясининг Claude моделлари ва Google'нинг шахсий Gemini моделларидан кенгайтирилган тартибда фойдаланиш имкониятига эга бўлади. Айниқса, Claude моделига кириш ҳуқуқи дастурлаш вазифаларини автоматлаштиришда муҳим аҳамиятга эга. Google аввалроқ Anthropic компаниясига катта миқдорда сармоя киритган эди ва ушбу ҳамкорлик ҳар икки томон учун ҳам фойдали бўлиши кутилмоқда.

Lovable ҳозирда Европанинг энг тез ривожланаётган стартапларидан бири ҳисобланади. Феврал ойида компаниянинг йиллик даромади 400 миллион доллардан ошди ва бор-йўғи 146 нафар ходим билан бир ой ичида 100 миллион доллар қўшимча даромад кўрилди. Маълумотларга кўра, Фортуне 500 рўйхатидаги компанияларнинг ярмидан кўпи Lovable маҳсулотларидан фойдаланади.

Шунингдек, Lovable ўзининг янги агентларини Google Cloud'нинг корпоратив платформаси — Gemini Энтерприсе Агент Галлерй орқали тақдим этади. Хавфсизликни таъминлаш мақсадида компания Google томонидан 32 миллиард долларга сотиб олинган Виз платформаси билан интеграция қилинади. Бу дастурчилар ва сунъий интеллект агентлари томонидан ёзилган кодлардаги хатоликларни реал вақт режимида аниқлаш ва тузатиш имконини беради.

Google учун ушбу битим стратегик аҳамиятга эга, чунки компания жорий йилда капитал харажатлар учун 180-190 миллиард доллар сарфлашни режалаштирган. Lovable ва Anthropic каби йирик мижозларнинг ўсиши Google Cloud даромадларини оширишга ва улкан технологик инвестицияларни қоплашга хизмат қилади.

Google CloudLovableСунъий IntelлектAnthropicGemini
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади