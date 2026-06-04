Мудофаа технологиялари соҳаси сармояга тўлди: Кимлар омон қолади
Ҳозирги вақтда мудофаа технологиялари (Дефенсе Теч) соҳаси мисли кўрилмаган даражада ривожланмоқда. Андурил ва Мач Индустриес каби компаниялар ўз қийматини мос равишда икки ва тўрт бараварга оширишга муваффақ бўлди. АҚШ ҳукумати эса мудофаа бюджетини 40 фоизга оширишни таклиф қилмоқда, бу эса соҳага янги сармоялар оқиб келишига замин яратмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги стартаплар тўлқини ҳукумат шартномалари учун курашга киришган бўлса-да, соҳа экспертлари барча лойиҳалар ҳам муваффақият қозонмаслигидан огоҳлантирмоқда. Андурил лойиҳасига биринчи бўлиб сармоя киритган ХЙЗ Вентуре Капитал асосчиси Росс Фубини кўплаб компаниялар прототип босқичидан реал ишлаб чиқариш келишувига ўтишдаги "Ўлим водийси"да (Валлей оф Деат) йўқ бўлиб кетишини таъкидлади.
TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида Ребекка Беллан ва Росс Фубини мудофаа технологиялари бозоридаги омон қолиш омилларини муҳокама қилишди. Palantir собиқ ходимлари тармоғига асосланган ва ҳозирда 2 миллиард долларлик активларни бошқараётган ХЙЗ Вентуре Капитал раҳбари қайси турдаги стартаплар узоқ муддатли истиқболга эга эканлигини тушунтириб берди.
Ушбу қизиқарли суҳбатни тўлиқ ҳолда YouTube, Apple Подкастс, Оверкаст ва Spotify платформаларида тинглаш мумкин. Шунингдек, Эқуитй лойиҳасининг сўнгги янгиликларини Х ва Threads ижтимоий тармоқларидаги @ЭқуитйПод саҳифаси орқали кузатиб боришингиз мумкин.
…