Мудофаа технологиялари соҳаси сармояга тўлди: Кимлар омон қолади

·69·Техно
Мудофаа технологиялари соҳаси сармояга тўлди: Кимлар омон қолади
Аудио версияси

Ҳозирги вақтда мудофаа технологиялари (Дефенсе Теч) соҳаси мисли кўрилмаган даражада ривожланмоқда. Андурил ва Мач Индустриес каби компаниялар ўз қийматини мос равишда икки ва тўрт бараварга оширишга муваффақ бўлди. АҚШ ҳукумати эса мудофаа бюджетини 40 фоизга оширишни таклиф қилмоқда, бу эса соҳага янги сармоялар оқиб келишига замин яратмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги стартаплар тўлқини ҳукумат шартномалари учун курашга киришган бўлса-да, соҳа экспертлари барча лойиҳалар ҳам муваффақият қозонмаслигидан огоҳлантирмоқда. Андурил лойиҳасига биринчи бўлиб сармоя киритган ХЙЗ Вентуре Капитал асосчиси Росс Фубини кўплаб компаниялар прототип босқичидан реал ишлаб чиқариш келишувига ўтишдаги "Ўлим водийси"да (Валлей оф Деат) йўқ бўлиб кетишини таъкидлади.

TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида Ребекка Беллан ва Росс Фубини мудофаа технологиялари бозоридаги омон қолиш омилларини муҳокама қилишди. Palantir собиқ ходимлари тармоғига асосланган ва ҳозирда 2 миллиард долларлик активларни бошқараётган ХЙЗ Вентуре Капитал раҳбари қайси турдаги стартаплар узоқ муддатли истиқболга эга эканлигини тушунтириб берди.

Ушбу қизиқарли суҳбатни тўлиқ ҳолда YouTube, Apple Подкастс, Оверкаст ва Spotify платформаларида тинглаш мумкин. Шунингдек, Эқуитй лойиҳасининг сўнгги янгиликларини Х ва Threads ижтимоий тармоқларидаги @ЭқуитйПод саҳифаси орқали кузатиб боришингиз мумкин.

Дефенсе ТечАндурилСтартапларИнвестицияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади