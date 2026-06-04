ESPN дунёнинг энг кучли боксчилари янгиланган рейтингини эълон қилди
Жаҳон профессионал бокси ишқибозлари ва шиддатли чарм қўлқоп усталарининг чиқишларини кузатиб борувчи спорт мухлислари учун навбатдаги муҳим таҳлилий маълумот тақдим этилди. Американинг энг нуфузли спорт порталларидан бири ҳисобланган ESPN вазн тоифасидан қатъи назар, айни пайтда сайёрамизнинг энг кучли боксчилари (P4P) янгиланган расмий рейтингини оммага ҳавола этди.
Ортда қолган йирик жанглар ва кутилмаган натижалар элит боксчиларнинг умумий рўйхатдаги ўринларига ўз таъсирини ўтказмай қолмади.
Усик иккинчи ўринда, Бивол эса кучли ўнталикка қайтди
Рейтингнинг энг юқори поғоналарида шиддатли кураш давом этмоқда. Украина футболи ва бокси фахри, оғир вазн тоифаси юлдузи Александр Усик рингда Нидерландия вакили Рико Верхувен устидан ишончли ғалабага эришганига қарамай, рўйхатнинг иккинчи қаторида қолди.
Мавсумнинг энг катта ўзгаришларидан бири ярим оғир вазн тоифасида собиқ мутлақ жаҳон чемпиони Дмитрий Бивол билан боғлиқ бўлди. У германиялик маҳоратли чарм қўлқоп устаси Михаэль Айфертни мағлубиятга учратиб, дунёнинг энг кучли 10 нафар боксчиси қаторига қайта қўшилди. Ушбу натижа эса афсонавий Сауль «Канело» Альвареснинг кучли ўнталикни тарк этишига сабаб бўлди.
Дунёнинг энг кучли ТОП-10 профессионал боксчиси
Жорий йилнинг 3 июнь ҳолатига кўра, ESPN талқини бўйича дунё профессионал боксининг мутлақ етакчилари рўйхати қуйидагича кўриниш олди:
Наоя Иноуэ (Жанглар статистикаси: 33-0, Япония)
Александр Усик (Жанглар статистикаси: 25-0, Украина)
Жесси Родригес (Жанглар статистикаси: 23-0, АҚШ)
Девид Бенавидес (Жанглар статистикаси: 32-0, АҚШ)
Шакур Стивенсон (Жанглар статистикаси: 25-0, АҚШ)
Дмитрий Бивол (Жанглар статистикаси: 25-1, Россия)
Девин Хейни (Жанглар статистикаси: 33-0, АҚШ)
Жунто Накатани (Жанглар статистикаси: 32-1, Япония)
Жарон Эннис (Жанглар статистикаси: 35-0, АҚШ)
Жай Опетайя (Жанглар статистикаси: 30-0, Австралия)
Ринг қироли: Япониялик енгил вазн афсонаси Наоя Иноуэ ўзининг мағлубиятсиз серияси ва рингдаги феноменал ҳаракатлари эвазига дунё боксининг мутлақ етакчиси сифатида биринчи ўринни ҳеч кимга бермай келаётгани таҳсинга лойиқ.
Профессионал бокс оламидаги энг қайноқ тўқнашувлар, чемпионлик камарлари учун жанглар ва севимли спортчиларингиз иштирокидаги эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…