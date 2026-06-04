Жозе Моуриньо «Реал» клубига Риккардо Калафиорини олиб келмоқчи
Европа футболи оламида трансфер бозори янги сезиларли шов-шувлар билан қизишда давом этмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби тез орада Лондоннинг «Арсенал» клуби ҳамда Италия миллий терма жамоасининг маҳоратли ҳимоячиси Риккардо Калафиорини ўз таркибига қўшиб олиши мумкин. Испаниялик таниқли инсайдер ва журналист Рамон Альварес де Моннинг берган маълумотларига кўра, «қироллик клуби» билан 2029 йилга қадар узоқ муддатли шартнома имзолаган португалиялик тажрибали мутахассис Жозе Моуриньо клуб раҳбариятидан ушбу трансфер имкониятларини жиддий ўрганиб чиқишни илтимос қилган.
«Махсус»га италиялик футболчининг универсаллиги ёқмоқда
Жозе Моуриньо янги мавсум олдидан Мадрид суперклубининг мудофаа чизиғини янада мустаҳкамлаш ва тактик жиҳатдан бойитиш ниятида. Португалиялик кучли тактикка 24 ёшли италиялик ҳимоячининг майдондаги универсал ҳаракатлари жуда маъқул келмоқда:
Марказий мудофаа: Калафиори марказий ҳимоя чизиғида ишончли ва совуққон ўйин намойиш эта олади.
Чап қанот ҳимояси: У зарурат туғилганда чап қанот мудофаасида ҳам фаол ҳаракат қилиб, ҳужумларни қўллаб-қувватлаш салоҳиятига эга.
Айнан мана шу жиҳатлар Моуриньонинг эътиборини тортган ва у раҳбариятдан иқтидорли футболчини Мадридга олиб келишни сўраган.
Калафиорининг Англиядаги барқарор статистикаси
Риккардо Калафиори ортда қолган футбол мавсумида дунёнинг энг шиддатли чемпионати ҳисобланган Англия Премьер-лигасида (АПЛ) «канонирлар» сафида анча мазмунли ва барқарор ўйин кўрсатишга улгурди:
Мусобақадаги иштироки
Кўрсаткич сони
АПЛда ўтказилган ўйинлар
26 та учрашув
Урилган голлар сони
1 та гол
Спингли (голли) узатмалар
2 та самарали пас
Катта марралар сари: Агар ушбу йирик трансфер амалга ошса, Жозе Моуриньо «Реал Мадрид» клубида ўзи истаган темирдек мустаҳкам ва универсал ҳимоя чизиғини шакллантириш йўлида улкан қадам ташлаган бўлади. Лондонликлар эса ўз навбатида ўз юлдузини осонликча қўйиб юбормаслиги аниқ, бу эса трансфер ойнасида катта курашдан дарак беради.
Европа футболининг энг сўнгги трансфер бомбалари, кутилмаган келишувлар ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид энг қайноқ, энг завқли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларинда биз билан бирга кузатиб боринг!
…