Жозе Моуриньо «Реал» клубига Риккардо Калафиорини олиб келмоқчи

·346·Спорт
Жозе Моуриньо «Реал» клубига Риккардо Калафиорини олиб келмоқчи
Аудио версияси

Европа футболи оламида трансфер бозори янги сезиларли шов-шувлар билан қизишда давом этмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби тез орада Лондоннинг «Арсенал» клуби ҳамда Италия миллий терма жамоасининг маҳоратли ҳимоячиси Риккардо Калафиорини ўз таркибига қўшиб олиши мумкин. Испаниялик таниқли инсайдер ва журналист Рамон Альварес де Моннинг берган маълумотларига кўра, «қироллик клуби» билан 2029 йилга қадар узоқ муддатли шартнома имзолаган португалиялик тажрибали мутахассис Жозе Моуриньо клуб раҳбариятидан ушбу трансфер имкониятларини жиддий ўрганиб чиқишни илтимос қилган.

«Махсус»га италиялик футболчининг универсаллиги ёқмоқда

Жозе Моуриньо янги мавсум олдидан Мадрид суперклубининг мудофаа чизиғини янада мустаҳкамлаш ва тактик жиҳатдан бойитиш ниятида. Португалиялик кучли тактикка 24 ёшли италиялик ҳимоячининг майдондаги универсал ҳаракатлари жуда маъқул келмоқда:

  • Марказий мудофаа: Калафиори марказий ҳимоя чизиғида ишончли ва совуққон ўйин намойиш эта олади.

  • Чап қанот ҳимояси: У зарурат туғилганда чап қанот мудофаасида ҳам фаол ҳаракат қилиб, ҳужумларни қўллаб-қувватлаш салоҳиятига эга.

Айнан мана шу жиҳатлар Моуриньонинг эътиборини тортган ва у раҳбариятдан иқтидорли футболчини Мадридга олиб келишни сўраган.

Калафиорининг Англиядаги барқарор статистикаси

Риккардо Калафиори ортда қолган футбол мавсумида дунёнинг энг шиддатли чемпионати ҳисобланган Англия Премьер-лигасида (АПЛ) «канонирлар» сафида анча мазмунли ва барқарор ўйин кўрсатишга улгурди:

Мусобақадаги иштироки

Кўрсаткич сони

АПЛда ўтказилган ўйинлар

26 та учрашув

Урилган голлар сони

1 та гол

Спингли (голли) узатмалар

2 та самарали пас

Катта марралар сари: Агар ушбу йирик трансфер амалга ошса, Жозе Моуриньо «Реал Мадрид» клубида ўзи истаган темирдек мустаҳкам ва универсал ҳимоя чизиғини шакллантириш йўлида улкан қадам ташлаган бўлади. Лондонликлар эса ўз навбатида ўз юлдузини осонликча қўйиб юбормаслиги аниқ, бу эса трансфер ойнасида катта курашдан дарак беради.

Европа футболининг энг сўнгги трансфер бомбалари, кутилмаган келишувлар ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид энг қайноқ, энг завқли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларинда биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди