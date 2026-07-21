Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб

·0·Техно
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб

Apple компаниясининг бўлажак флагманлари ҳақидаги маълумотлар тарқалишда давом этмоқда. Таниқли инсайдер Жон Проссер ўзининг янги видеосида ҳали расман тақдим этилмаган iPhone 18 Pro моделини намойиш этди. Ушбу маълумотлар технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлди, чунки унда смартфоннинг нафақат ташқи кўриниши, балки кутилаётган техник янгиликлари ҳам очиқланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилманинг энг асосий ўзига хослиги унинг камерасида бўлади. iPhone 18 Pro моделида илк бор ўзгарувчан диафрагма (вариабле апертуре) тизими қўлланилиши кутилмоқда. Бу технология фойдаланувчиларга ёруғлик оқимини аппарат даражасида назорат қилиш, майдон чуқурлигини аниқроқ созлаш ва тунги суратга олишда юқори сифатга эришиш имконини беради.

Янги ранг ва аппарат таъминоти

Видеода iPhone 18 Pro янги «олча» (черрй) рангида кўрсатилган бўлиб, у аввалги моделлардан ўзининг тўйинган ва аслзода кўриниши билан ажралиб туради. Шунингдек, қурилманинг корпуси бироз қалинлашган алюминий рамкадан иборат бўлиши айтилмоқда. Бу ўз навбатида ички қисмларни янада мустаҳкам ҳимоя қилиш ва каттароқ сиғимли аккумуляторларни жойлаштириш имконини беради.

Техник кўрсаткичлар борасида ҳам жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Маълумотларга кўра, iPhone 18 Pro серияси 2 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган Apple A20 Pro чипи билан жиҳозланади. Бу процессор нафақат унумдорликни оширади, балки энергия самарадорлигини ҳам янги босқичга олиб чиқади. Шунингдек, Dynamic Island кесигининг ҳажми сезиларли даражада кичрайиши кутилмоқда.

Аккумулятор ва тақдимот санаси

Фойдаланувчиларни энг кўп қувонтирадиган жиҳатлардан бири — батарея сиғимининг ошишидир. Инсайдернинг таъкидлашича, iPhone 18 Pro модели 4288 мА·соат, унинг каттароқ талқини бўлган iPhone 18 Pro Max эса 5567 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга бўлади. Бу Apple смартфонлари тарихидаги энг юқори кўрсаткичлардан бири бўлиши мумкин.

Миш-мишларга кўра, янги флагманларнинг расмий тақдимоти келгуси йилнинг 8 ёки 9-сентябрь кунларига режалаштирилган. Шуни таъкидлаш жоизки, Apple ҳозирда Жон Проссер билан iOS 26 дизайни ва бошқа махфий маълумотларни тарқатгани учун судлашмоқда. Бироқ, инсайдернинг аввалги башоратлари, жумладан iPhone SE 2020 ва Google Pixel 7 ҳақидаги маълумотлари ўз тасдиғини топгани унинг янги хабарларига бўлган ишончни оширмоқда.

  • Ўзгарувчан диафрагмали инқилобий камера;
  • Янги «олча» рангидаги корпус;
  • 2 нанометрли Apple A20 Pro процессори;
  • Кенгайтирилган сиғимли аккумуляторлар;
  • Кичрайтирилган Dynamic Island кесиги.

AppleИПҳонеТехнологияСмартфонГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рутубе платформасининг кўрсаткичлари сезиларли даражада ўсдиРутубе платформасининг кўрсаткичлари сезиларли даражада ўсдиБугун, 16:26Гритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиГритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиБугун, 15:22Skyворт смарт-телевизорида хотира миқдори айтилганидан тўрт баравар кам бўлиб чиқдиSkyворт смарт-телевизорида хотира миқдори айтилганидан тўрт баравар кам бўлиб чиқдиБугун, 15:22Россияда янги авлод сунъий йўлдош модеми синовдан ўтказилди: ИоТ учун янги имкониятларРоссияда янги авлод сунъий йўлдош модеми синовдан ўтказилди: ИоТ учун янги имкониятларБугун, 14:54NVIDIA сунъий интеллект томонидан яратилган видеоларни аниқлайдиган технологияни тақдим этдиNVIDIA сунъий интеллект томонидан яратилган видеоларни аниқлайдиган технологияни тақдим этдиБугун, 14:30Honor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айландиHonor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айландиБугун, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди