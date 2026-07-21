Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple компаниясининг бўлажак флагманлари ҳақидаги маълумотлар тарқалишда давом этмоқда. Таниқли инсайдер Жон Проссер ўзининг янги видеосида ҳали расман тақдим этилмаган iPhone 18 Pro моделини намойиш этди. Ушбу маълумотлар технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлди, чунки унда смартфоннинг нафақат ташқи кўриниши, балки кутилаётган техник янгиликлари ҳам очиқланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилманинг энг асосий ўзига хослиги унинг камерасида бўлади. iPhone 18 Pro моделида илк бор ўзгарувчан диафрагма (вариабле апертуре) тизими қўлланилиши кутилмоқда. Бу технология фойдаланувчиларга ёруғлик оқимини аппарат даражасида назорат қилиш, майдон чуқурлигини аниқроқ созлаш ва тунги суратга олишда юқори сифатга эришиш имконини беради.
Янги ранг ва аппарат таъминотиВидеода iPhone 18 Pro янги «олча» (черрй) рангида кўрсатилган бўлиб, у аввалги моделлардан ўзининг тўйинган ва аслзода кўриниши билан ажралиб туради. Шунингдек, қурилманинг корпуси бироз қалинлашган алюминий рамкадан иборат бўлиши айтилмоқда. Бу ўз навбатида ички қисмларни янада мустаҳкам ҳимоя қилиш ва каттароқ сиғимли аккумуляторларни жойлаштириш имконини беради.
Техник кўрсаткичлар борасида ҳам жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Маълумотларга кўра, iPhone 18 Pro серияси 2 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган Apple A20 Pro чипи билан жиҳозланади. Бу процессор нафақат унумдорликни оширади, балки энергия самарадорлигини ҳам янги босқичга олиб чиқади. Шунингдек, Dynamic Island кесигининг ҳажми сезиларли даражада кичрайиши кутилмоқда.
Аккумулятор ва тақдимот санасиФойдаланувчиларни энг кўп қувонтирадиган жиҳатлардан бири — батарея сиғимининг ошишидир. Инсайдернинг таъкидлашича, iPhone 18 Pro модели 4288 мА·соат, унинг каттароқ талқини бўлган iPhone 18 Pro Max эса 5567 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга бўлади. Бу Apple смартфонлари тарихидаги энг юқори кўрсаткичлардан бири бўлиши мумкин.
Миш-мишларга кўра, янги флагманларнинг расмий тақдимоти келгуси йилнинг 8 ёки 9-сентябрь кунларига режалаштирилган. Шуни таъкидлаш жоизки, Apple ҳозирда Жон Проссер билан iOS 26 дизайни ва бошқа махфий маълумотларни тарқатгани учун судлашмоқда. Бироқ, инсайдернинг аввалги башоратлари, жумладан iPhone SE 2020 ва Google Pixel 7 ҳақидаги маълумотлари ўз тасдиғини топгани унинг янги хабарларига бўлган ишончни оширмоқда.
- Ўзгарувчан диафрагмали инқилобий камера;
- Янги «олча» рангидаги корпус;
- 2 нанометрли Apple A20 Pro процессори;
- Кенгайтирилган сиғимли аккумуляторлар;
- Кичрайтирилган Dynamic Island кесиги.
…