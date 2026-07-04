Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди

·0·Техно
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди

Япония технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлган кашфиёт амалга оширилди. Тохоку университети тадқиқотчилари литий-ионли батареялардан бир неча баробар самаралироқ ва арзонроқ бўлган янги авлод литий-олтингугуртли аккумуляторини ишлаб чиқишди. Ушбу ихтиро замонавий электромобиллар ва гаджетларнинг ишлаш вақтини тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Литий-олтингугуртли батареялар узоқ вақтдан бери литий-ионли аналогларига асосий рақобатчи сифатида кўриб келинади. Уларнинг асосий афзаллиги — энергия сиғимининг юқорилиги ва ишлаб чиқаришда нисбатан арзон ҳамда табиатда кўп учрайдиган олтингугуртдан фойдаланилишидир. Бироқ, шу вақтгача "полисульфидли шаттл" эффекти, яни электродлар орасидаги зарраларнинг нотўғри ҳаракати сабабли бундай батареялар тезда ўз қувватини йўқотар эди.

ТУС-44 материали: Муаммонинг инновацион ечими

Япониялик олимлар ушбу муаммони ҳал қилиш учун ковалент органик каркас (КОФ) ва графен аралашмасидан иборат ТУС-44 номли гибрид материални яратдилар. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги қатлам шунчаки тўсиқ вазифасини ўтамайди, балки номақбул зарраларни кимёвий жиҳатдан боғлаб, аккумулятордаги электрокимёвий реакцияларнинг барқарорлигини таъминлайди.

Лаборатория синовлари натижалари ҳайратланарли кўрсаткичларни қайд этди. Янги материал билан жиҳозланган аккумуляторнинг бошланғич сиғими 1455,7 мА·соат/г ни ташкил этди. Энг муҳими, 1000 марта қувватлаш ва қувватсизлантириш сиклидан сўнг ҳам энергия йўқотиш кўрсаткичи ҳар бир сикл учун атиги 0,034 фоизни ташкил қилди. Бу дегани, батарея йиллар давомида ўз самарадорлигини деярли йўқотмайди.

Яна бир муҳим жиҳат — энергиянинг солиштирма зичлиги. Тадқиқотчилар томонидан йиғилган прототип аккумулятор 674 В·соат/кг энергия зичлигини намойиш этди. Таққослаш учун, ҳозирги кунда оммавий ишлаб чиқарилаётган энг илғор литий-ионли батареяларда бу кўрсаткич одатда 250-300 В·соат/кг атрофида бўлади. Демак, янги технология бир хил ҳажмда икки баробардан кўпроқ энергия сақлаш имконини беради.

Ушбу кашфиёт нафақат смартфонлар, балки электромобиллар саноати учун ҳам ўта муҳимдир. Агар литий-олтингугуртли батареялар оммавий ишлаб чиқаришга жорий этилса, Tesla ёки BMW каби брендларнинг электромобиллари бир марта қувватланишда ҳозиргидан икки баробар узоқроқ масофани босиб ўтиши мумкин бўлади. Шунингдек, олтингугуртнинг арзонлиги якуний маҳсулот нархи пасайишига ҳам хизмат қилади.

Тадқиқот муаллифларининг таъкидлашича, молекуляр дизайнга асосланган ушбу ёндашув янада чидамли ва сиғимдор аккумуляторлар яратиш йўлини очиб беради. Ҳозирда олимлар ушбу технологияни саноат миқёсида қўллаш ва ишлаб чиқариш жараёнларини оптималлаштириш устида иш олиб бормоқдалар.

ТехнологияАккумуляторЯпонияИнновацияЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ақлли узук юрак етишмовчилигини енгишга ёрдам берадими?Ақлли узук юрак етишмовчилигини енгишга ёрдам берадими?Бугун, 14:58Samsung кутилмаган қадам ташлади: 990 сериясида DRAM-кешсиз янги SSD пайдо бўладиSamsung кутилмаган қадам ташлади: 990 сериясида DRAM-кешсиз янги SSD пайдо бўладиБугун, 14:55Lenovo ноутбукларига Хитойнинг ЙМТК хотира чиплари ўрнатила бошландиLenovo ноутбукларига Хитойнинг ЙМТК хотира чиплари ўрнатила бошландиБугун, 14:21iPhone 18 Pro ва 18 Pro Max аккумуляторлари: Янги авлод имкониятлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва 18 Pro Max аккумуляторлари: Янги авлод имкониятлари маълум бўлдиБугун, 13:53Revolut кўзлари ёнадиган Доге меми туширилган ноодатий банк картасини тақдим этдиRevolut кўзлари ёнадиган Доге меми туширилган ноодатий банк картасини тақдим этдиБугун, 13:23Ҳиндистон ҳукумати Telegram ва Signal мессенжерларидан анонимлик бўйича ҳисобот талаб қилдиҲиндистон ҳукумати Telegram ва Signal мессенжерларидан анонимлик бўйича ҳисобот талаб қилдиБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда