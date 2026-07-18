Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди

·28·Техно
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди

Халқаро геофизиклар гуруҳи фан тарихида илк бор океан қобиғининг ёрилиши ва бу бўшлиқнинг янги магма билан тўлиш жараёнини бевосита қайд этишга муваффақ бўлди. Жануби-Шарқий Ҳинд тизмасида ўтказилган ушбу тадқиқот натижасида денгиз тубининг 2 метрдан ортиқ масофага сурилгани аниқланди. Бу ҳодиса сайёрамизнинг геологик шаклланиш жараёнларини тушунишда инқилобий қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кашфиёт 2024-йилнинг феврал ойида Австралия ва Антарктида тектоник плиталарини ажратиб турувчи сув ости тоғ тизмасига уюштирилган экспедиция давомида амалга оширилди. Айнан шундай ҳудудларда плиталар бир-биридан узоқлашади, мантиядан кўтарилган магма эса қотиб, янги океан қобиғини ҳосил қилади. Гарчи бу механизм назарий жиҳатдан ўн йиллардан бери маълум бўлса-да, шу вақтга қадар уни реал вақт режимида кузатишнинг имкони бўлмаган эди.

Технологик ютуқ ва ўлчов натижалари

Олимлар тизманинг 100 километрлик қисми бўйлаб махсус ускуналар тармоғини жойлаштирдилар. Натуре журналида эълон қилинган маълумотларга кўра, тадқиқотда қуйидаги воситалардан фойдаланилган:

  • Сув ости товушлари ва сейсмик тўлқинларни қайд этувчи 5 та гидрофон;
  • Ҳар 4 соатда ўзаро сигнал алмашувчи 15 та автоном акустик маёқлар;
  • Денгиз тубининг чуқурлигини ўлчовчи юқори аниқликдаги датчиклар.
Гидрофонлар бир қатор сув ости зилзилаларини қайд этгач, акустик ўлчовлар айрим қурилмаларнинг ўрнидан силжиганини кўрсатди. Ҳисоб-китоблар шуни тасдиқладики, океан тубининг айрим қисмлари камида 2 метрга кенгайган. Шунингдек, чуқурликнинг сезиларли даражада ўзгариши юз берган ёриқнинг яққол далилига айланди.

Тадқиқот муаллифларининг ҳисоб-китобларига кўра, бир неча кун ичида плиталар орасидаги ёриққа тахминан 160 миллион метр куб лава кўтарилиб чиққан. Мутахассисларнинг фикрича, магма кўп йиллар давомида тўпланиб турган ер ости резервуаридан чиққан. Резервуар бўшагач, океан тубининг айрим қисмлари чўка бошлаган, бу эса жараённинг кўламини янада кенгайтирган.

Кутилганидан анча кучлироқ жараён

Франция Миллий илмий тадқиқотлар маркази (КНRS) денгиз геофизиги Жеан-Йвес Роернинг таъкидлашича, натижалар кутилганидан анча салмоқли бўлиб чиқди. Дастлаб олимлар вертикал силжиш бир неча сантиметр бўлишини тахмин қилишган эди, бироқ амалда ўзгаришлар 4,2 метргача етди. Бу эса океан тубидаги динамиканинг биз ўйлагандан кўра фаолроқ эканини англатади.

Ушбу ҳодиса давомида Австралия тектоник плитасининг ҳаракати натижасида сўнгги 30–60 йил давомида тўпланиб қолган кучли кучланиш энергияси бир лаҳзада бўшаб чиққан. Бундай жараёнлар доимий равишда янги океан тубини шакллантириб турса-да, океан ўртасидаги тизмаларнинг бориш қийин бўлган ҳудудларда жойлашгани сабабли уларни ўрганиш жуда мушкул эди.

Мазкур илмий муваффақият геологларга Ер юзасининг шаклланиши ва тектоник фаолликни башорат қилишда янги маълумотлар тақдим этади. Эндиликда олимлар океан қобиғининг янгиланиши қандай энергия ва тезликда содир бўлишини аниқ рақамлар орқали исботлай оладилар.

ГеофизикаОкеанMagmaИлм-фанТектоника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интелект бумининг банкларга фойдаси: АҚШ молия гигантлари рекорд даромад кўрмоқдаСунъий интелект бумининг банкларга фойдаси: АҚШ молия гигантлари рекорд даромад кўрмоқдаБугун, 05:22NVIDIA ҳамкорлари GeForce RTX 50 Супер график карталарини қабул қила бошладиNVIDIA ҳамкорлари GeForce RTX 50 Супер график карталарини қабул қила бошладиБугун, 04:30Австралия стартаплари учун Сан-Францискога йўл: Stripe ва TechCrunch ҳамкорлигиАвстралия стартаплари учун Сан-Францискога йўл: Stripe ва TechCrunch ҳамкорлигиБугун, 04:23АҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиАҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиБугун, 03:58Верту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этдиВерту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этдиБугун, 03:54NASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юбордиNASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юбордиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди