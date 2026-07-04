Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди

·0·Техно
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди

Замонавий технологиялар инсониятнинг энг нозик туйғулари, жумладан, айрилиқ дарди билан ишлашнинг янги усулларини таклиф қилмоқда. Колорадо университети (Боулдердаги) тадқиқотчилари ўтказган янги тажриба шуни кўрсатдики, инсонлар вафот этган яқинларининг сунъий интеллект (СИ) томонидан яратилган рақамли нусхалари билан мулоқот қилишни нафақат ижобий қабул қилмоқда, балки бу жараён кучли ҳиссий боғлиқликни юзага келтирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотда 22 ёшдан 50 ёшгача бўлган 16 нафар кўнгилли иштирок этди. Уларнинг ҳар бири яқин қариндоши ёки дўстини йўқотган инсонлар эди. Zoom платформаси орқали ўтказилган сессияларда катта тил моделлари (LLM) ёрдамида марҳумларнинг хотиралари асосида реал вақт режимида уларнинг "рақамли реконструкцияси" яратилди. Ушбу технология ixbt.com нашри хабарида "генерация қилинган арвоҳлар" деб таърифланган.

Биринчи шахс тилидан сўзлашувнинг аҳамияти

Тажриба давомида иштирокчилар икки хил мулоқот усулини синаб кўришди. Биринчи вариантда сунъий интеллект марҳум номидан, яни биринчи шахсда гапирди (масалан, "Мен соҳилга борганимизни эслайман"). Иккинчи вариантда эса учинчи шахс тилидан маълумот берилди ("У соҳилга боришни яхши кўрарди"). Натижалар шуни кўрсатдики, одамлар марҳумнинг ўзи билан гаплашаётгандек ҳис қилишни афзал кўришади ва айнан биринчи шахс тили кўпроқ ҳиссий таъсир кўрсатади.

Қизиғи шундаки, фойдаланувчилар сунъий интеллект томонидан йўл қўйилган баъзи фактик хатоларга кўз юмишга тайёр бўлишган. Бироқ, тилнинг ўзига хос жиҳатлари ва эркалаш исмларидаги хатолар дарҳол салбий реакцияга сабаб бўлган. Масалан, иштирокчилардан бири СИ унга марҳумга хос бўлмаган тарзда мурожаат қилганида, мулоқотни дарҳол тўхтатган. Бу инсонлар учун фактлардан кўра, марҳумнинг ўзига хос нутқ услуби муҳимроқ эканини англатади.

Рақамли нусхалар ва келажакдаги хавфлар

Ҳозирда Прожект Десембер ва ҲереАфтерАИ каби тижорий сервислар аллақачон вафот этган инсонларнинг рақамли нусхаларини яратиш хизматини таклиф қилмоқда. Ушбу технологиялар мотам тутаётган инсонларга тасалли бериши мумкин бўлса-да, тадқиқот иштирокчилари жиддий хавотир ҳам билдиришган. Уларнинг фикрича, бундай тизимлар инсонларда кучли руҳий боғлиқлик ва қарамликни келтириб чиқариши мумкин.

Тадқиқотчилар гуруҳи айни дамда руҳий саломатлик бўйича мутахассислар билан ҳамкорликда янги босқични бошлаган. Ундан кўзланган мақсад, бундай "рақамли арвоҳлар"нинг инсон психикасига узоқ муддатли таъсирини ва терапевтик салоҳиятини ўрганишдир. Бу сунъий интеллект нафақат ахборот берувчи восита, балки ижтимоий ва ҳиссий алоқаларни симуляция қилувчи янги босқичга ўтаётганидан далолат беради.

Ўзбекистон шароитида ҳам бундай технологиялар келажакда ахлоқий ва диний нуқтаи назардан катта муҳокамаларга сабаб бўлиши тайин. Шунга қарамай, глобал технологик трендлар инсон ва машина ўртасидаги мулоқот чегаралари тобора йўқолиб бораётганини тасдиқламоқда.

Сунъий IntelлектТехнологияТадқиқотПсихологияРақамли Дунё
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моторола дунё бўйлаб бепул мобил интернет тақдим этувчи Глобал Коннект хизматини ишга туширдиМоторола дунё бўйлаб бепул мобил интернет тақдим этувчи Глобал Коннект хизматини ишга туширдиБугун, 03:50Олимлар қуёш нури орқали водород олишда рекорд натижага эришдиОлимлар қуёш нури орқали водород олишда рекорд натижага эришдиБугун, 02:50Сунъий интеллект одамларнинг ўрнини боса олмади: Компаниялар ходимларни қайтармоқдаСунъий интеллект одамларнинг ўрнини боса олмади: Компаниялар ходимларни қайтармоқдаБугун, 02:29Сунъий интеллект оламининг янги тили: 2024-йилда билишингиз керак бўлган асосий атамаларСунъий интеллект оламининг янги тили: 2024-йилда билишингиз керак бўлган асосий атамаларБугун, 02:23АҚШда 2Г тармоқлари даври бутунлай якунланмоқда: Т-Мобиле сўнгги станцияларни ўчирадиАҚШда 2Г тармоқлари даври бутунлай якунланмоқда: Т-Мобиле сўнгги станцияларни ўчирадиБугун, 01:57NASA коинотдаги энг қадимий телескоплардан бири Свифтни қутқариш операциясини бошладиNASA коинотдаги энг қадимий телескоплардан бири Свифтни қутқариш операциясини бошладиБугун, 01:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди