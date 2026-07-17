Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди

·23·Техно
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди

Коинотни тадқиқ этиш йўлида инсоният тарихий кашфиётлардан бирига гувоҳ бўлди. Флорида университети матбуот хизмати хабарига кўра, астрономлар илк бор Ер типидаги экзопланетада атмосфера борлигини тасдиқлашди. Ушбу кашфиёт ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган ўзга дунёларни излашда янги даврни очиб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ЛҲС 1140b деб номланган ушбу сайёра Кит юлдуз туркумидаги қизил митти юлдуз атрофида айланади. У Қуёш тизимидан нисбатан яқин масофада — тахминан 48 ёруғлик йили узоқлигида жойлашган. Олимларнинг таъкидлашича, мазкур объект "супер-Ерлар" тоифасига кириб, массаси бўйича бизнинг сайёрамиздан 5,6 баравар оғирроқдир.

Ҳаёт учун қулай шароитлар

ЛҲС 1140b ўз юлдузи атрофини атиги 25 кунда тўлиқ айланиб чиқади. Энг муҳими, у юлдузнинг "яшаш зонаси"да жойлашган. Бу шуни англатадики, сайёра ўз қуёшига жуда яқин ҳам, жуда узоқ ҳам эмас, натижада унинг юзасида сув суюқ ҳолатда сақланиб қолиши учун зарур ҳарорат мавжуд. Сайёра доим бир томони билан юлдузга қараган ҳолда айланади, шу сабабли унда кун ва тун алмашиниши кузатилмайди.

Мутахассисларнинг фикрича, сайёранинг яшаш учун яроқли деб топилиши учун учта асосий омил зарур: у қаттиқ (тошлоқ) юзага эга бўлиши, суюқ сув мавжуд бўладиган ҳарорат ва энг асосийси — атмосфера билан ўралган бўлиши керак. ЛҲС 1140b ҳозирча ушбу учала талабга ҳам жавоб берадиган Қуёш тизимидан ташқаридаги энг асосий номзод бўлиб турибди.

Ноёб атмосфера кашфиёти

Флорида университети доценти Жейсон Диттманнинг сўзларига кўра, бу турдаги сайёрада атмосфера топилиши фан олами учун кутилмаган янгилик бўлди. Аввалроқ ўрганилган барча қизил митти юлдузлар атрофидаги тошлоқ сайёраларда ё атмосфера умуман бўлмаган, ёки улар эволюция жараёнида кучли нурланиш туфайли ўз ҳаво қобиғини йўқотган эди.

Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, ЛҲС 1140b атмосфераси асосан гелийга бой бўлиб, унинг таркибида оз миқдорда водород ҳам мавжуд. Ҳозирча бу ерда ҳаёт борлиги ҳақида тўғридан-тўғри далиллар йўқ, бироқ назарий жиҳатдан бундай шароитда ҳаётнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши учун имкониятлар мавжуд.

James Webb телескопи ёрдамида янги тадқиқотлар

Яқин келажакда астрономлар ушбу экзопланетани янада чуқурроқ ўрганишни режалаштирмоқда. Бунинг учун инсоният ихтиёридаги энг кучли орбитал қурилма — James Webb телескопидан фойдаланилади. Тадқиқотчилар ушбу телескоп ёрдамида сайёра атмосферасида сув буғлари бор-йўқлигини аниқлашга умид қилишмоқда.

Экспертларнинг хулосасига кўра, ЛҲС 1140b да атмосфера топилиши Ерга ҳақиқатда ўхшаш бўлган сайёраларни ўрганиш йўлидаги улкан қадамдир. Агар келгуси кузатишлар сайёрада сув ва кислород изларини тасдиқласа, бу коинотда ёлғиз эмаслигимиз ҳақидаги саволга жавоб топишга ёрдам бериши мумкин.

КосмосАстрономияЭкзопланетаJames WebbИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кока-Кола компаниясининг йирик шўъба корхонаси киберҳужум туфайли ишлаб чиқаришни тўхтатдиКока-Кола компаниясининг йирик шўъба корхонаси киберҳужум туфайли ишлаб чиқаришни тўхтатдиБугун, 02:23Elon Musk xAI лойиҳаси учун 1 миллиард долларга APR Энергй компаниясини сотиб олдиElon Musk xAI лойиҳаси учун 1 миллиард долларга APR Энергй компаниясини сотиб олдиБугун, 02:21OpenAI собиқ раҳбари Рян Беиермеистер Фоундерс Фунд венчур фондига шерик бўлдиOpenAI собиқ раҳбари Рян Беиермеистер Фоундерс Фунд венчур фондига шерик бўлдиБугун, 01:24NASA обидаси қутқарилмоқда: ЛИНК аппарати орбитада жиддий носозликларни бартараф этдиNASA обидаси қутқарилмоқда: ЛИНК аппарати орбитада жиддий носозликларни бартараф этдиБугун, 00:21Google Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратадиGoogle Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратадиКеча, 23:56Тинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этдиТинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этдиКеча, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди