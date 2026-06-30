Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача

·84·Техно
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача

Хитойнинг UBTech компанияси уйда фойдаланиш учун мўлжалланган, инсон қиёфасини юқори аниқликда такрорловчи Уворлад U1 сериясидаги роботлар савдосини расман йўлга қўйди. Ушбу технологик янгилик сунъий интеллект ва робототехника соҳасидаги навбатдаги қадам бўлиб, у кундалик юмушларни бажариш учун эмас, балки инсон билан ҳиссий мулоқот қилиш ва ҳамроҳлик қилиш учун яратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Уворлад U1 серияси уч хил модификацияда тақдим этилган бўлиб, уларнинг нархи техник имкониятларига қараб сезиларли даражада фарқланади. Ixbt.com маълумотига кўра, базавий U1 Lite модели 17 650 доллар атрофида баҳоланган бўлса, профессионал U1 Pro талқини 25 000 долларга тушади. Туркумнинг энг юқори чўққиси бўлган U1 Ultra флагмани эса эркак кўринишида 145 800 доллар, аёл кўринишида эса қарийб 129 600 доллардан сотилмоқда.

Инсон қиёфаси ва ҳаракатлар пластикаси

Роботлар инсон танасининг реал ўлчамлари ва нисбатларини тўлиқ такрорлайди. Эркак кўринишидаги моделнинг бўйи 183 см, вазни 42 кг бўлса, аёл варианти 168 см бўй ва 35,2 кг вазнга эга. Қурилмаларнинг энг ҳайратланарли жиҳати уларнинг ҳаракатчанлигидир: ҳар бир робот 88 та ҳаракатланувчи бўғинга эга бўлиб, бу уларга инсоний ҳаракатларни жуда табиий ва пластик тарзда бажариш имконини беради. Шунингдек, бўйин қисмида қўлланилган бионик конструкция бош ҳаракатларининг силлиқлигини таъминлайди.

U1 серияси нафақат ташқи кўриниши, балки мулоқот қобилияти билан ҳам ажралиб туради. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, робот фойдаланувчининг нигоҳи йўналишини аниқлай олади, оддий суҳбатни қўллаб-қувватлайди ва 20 дан ортиқ турли ҳиссиётларни ифодалайди. Тизимнинг жавоб қайтариш тезлиги 500 миллисекундни ташкил этади, лаблар ҳаракатининг нутқ билан синхронлашуви эса деярли сезилмас — атиги 20 миллисекундлик кечикиш билан амалга ошади.

Техник имкониятлар ва хавфсизлик

Роботнинг дастурий таъминоти Huawei Ascend технологиялари асосида ўқитилган махсус тил моделига таянади. Бу унга эгаси билан узоқ муддатли ҳиссий алоқа ўрнатишга ёрдам беради. Қурилма Wi-Fi орқали тармоққа уланади ва аккумуляторда 2 соатдан 4 соатгача автоном ишлай олади. Муҳим жиҳати шундаки, фойдаланувчи махфийлигини таъминлаш учун барча мулоқот маълумотлари шифрланган ҳолда қурилманинг ўзида сақланади ва булутли хизматларга мажбурий юборилмайди.

UBTech раҳбари Чжоу Сзяннинг сўзларига кўра, бозорда бундай роботларга талаб кутилганидан анча юқори. 2-июн куни бошланган дастлабки буюртмалар сони аллақачон 11 мингдан ошиб кетган. Таққослаш учун, компания ўтган йили жами 1079 дона инсоннамо робот сотган эди. Янги моделларнинг илк эгалари ўз "ҳамроҳлари"ни жорий йилнинг сентябрь ойи ўрталарида қабул қилиб олишади.

Таъкидлаш жоизки, Уворлад U1 уй ишларини бажариш, овқат пишириш ёки тозалаш учун мўлжалланмаган. Унинг асосий вазифаси — ёлғизликдан қутқариш, суҳбатдош бўлиш ва замонавий технологиялар ёрдамида инсон ҳаётига ҳиссий рангдорлик олиб киришдир. Бу каби технологиялар келажакда кексалар ёки мулоқотга эҳтиёжи бор шахслар учун муҳим ёрдамчига айланиши кутилмоқда.

UBTechРобототехникаСунъий IntelлектХитойТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

GTA VI чиқиши муносабати билан дунё бўйлаб компаниялар ходимларга дам олиш куни берадиGTA VI чиқиши муносабати билан дунё бўйлаб компаниялар ходимларга дам олиш куни берадиБугун, 16:21Ўзбекистонда биринчи суперкомпьютер ишга туширилдиЎзбекистонда биринчи суперкомпьютер ишга туширилдиБугун, 15:29Tesla заводидан миллионлаб долларлик аккумуляторлар ўғирланди: жиноий схема фош этилдиTesla заводидан миллионлаб долларлик аккумуляторлар ўғирланди: жиноий схема фош этилдиБугун, 15:26Android смартфонларда «Алиса AI»ни асосий ёрдамчи сифатида созлаш имконияти пайдо бўлдиAndroid смартфонларда «Алиса AI»ни асосий ёрдамчи сифатида созлаш имконияти пайдо бўлдиБугун, 14:59Honor X80 Pro Max сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторHonor X80 Pro Max сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторБугун, 14:23Сунъий интеллект иқтисодиёти: OKX агентлар бир-бирини ёллайдиган платформани ишга туширдиСунъий интеллект иқтисодиёти: OKX агентлар бир-бирини ёллайдиган платформани ишга туширдиБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди