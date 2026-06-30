Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойнинг UBTech компанияси уйда фойдаланиш учун мўлжалланган, инсон қиёфасини юқори аниқликда такрорловчи Уворлад U1 сериясидаги роботлар савдосини расман йўлга қўйди. Ушбу технологик янгилик сунъий интеллект ва робототехника соҳасидаги навбатдаги қадам бўлиб, у кундалик юмушларни бажариш учун эмас, балки инсон билан ҳиссий мулоқот қилиш ва ҳамроҳлик қилиш учун яратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Уворлад U1 серияси уч хил модификацияда тақдим этилган бўлиб, уларнинг нархи техник имкониятларига қараб сезиларли даражада фарқланади. Ixbt.com маълумотига кўра, базавий U1 Lite модели 17 650 доллар атрофида баҳоланган бўлса, профессионал U1 Pro талқини 25 000 долларга тушади. Туркумнинг энг юқори чўққиси бўлган U1 Ultra флагмани эса эркак кўринишида 145 800 доллар, аёл кўринишида эса қарийб 129 600 доллардан сотилмоқда.
Инсон қиёфаси ва ҳаракатлар пластикасиРоботлар инсон танасининг реал ўлчамлари ва нисбатларини тўлиқ такрорлайди. Эркак кўринишидаги моделнинг бўйи 183 см, вазни 42 кг бўлса, аёл варианти 168 см бўй ва 35,2 кг вазнга эга. Қурилмаларнинг энг ҳайратланарли жиҳати уларнинг ҳаракатчанлигидир: ҳар бир робот 88 та ҳаракатланувчи бўғинга эга бўлиб, бу уларга инсоний ҳаракатларни жуда табиий ва пластик тарзда бажариш имконини беради. Шунингдек, бўйин қисмида қўлланилган бионик конструкция бош ҳаракатларининг силлиқлигини таъминлайди.
U1 серияси нафақат ташқи кўриниши, балки мулоқот қобилияти билан ҳам ажралиб туради. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, робот фойдаланувчининг нигоҳи йўналишини аниқлай олади, оддий суҳбатни қўллаб-қувватлайди ва 20 дан ортиқ турли ҳиссиётларни ифодалайди. Тизимнинг жавоб қайтариш тезлиги 500 миллисекундни ташкил этади, лаблар ҳаракатининг нутқ билан синхронлашуви эса деярли сезилмас — атиги 20 миллисекундлик кечикиш билан амалга ошади.
Техник имкониятлар ва хавфсизликРоботнинг дастурий таъминоти Huawei Ascend технологиялари асосида ўқитилган махсус тил моделига таянади. Бу унга эгаси билан узоқ муддатли ҳиссий алоқа ўрнатишга ёрдам беради. Қурилма Wi-Fi орқали тармоққа уланади ва аккумуляторда 2 соатдан 4 соатгача автоном ишлай олади. Муҳим жиҳати шундаки, фойдаланувчи махфийлигини таъминлаш учун барча мулоқот маълумотлари шифрланган ҳолда қурилманинг ўзида сақланади ва булутли хизматларга мажбурий юборилмайди.
UBTech раҳбари Чжоу Сзяннинг сўзларига кўра, бозорда бундай роботларга талаб кутилганидан анча юқори. 2-июн куни бошланган дастлабки буюртмалар сони аллақачон 11 мингдан ошиб кетган. Таққослаш учун, компания ўтган йили жами 1079 дона инсоннамо робот сотган эди. Янги моделларнинг илк эгалари ўз "ҳамроҳлари"ни жорий йилнинг сентябрь ойи ўрталарида қабул қилиб олишади.
Таъкидлаш жоизки, Уворлад U1 уй ишларини бажариш, овқат пишириш ёки тозалаш учун мўлжалланмаган. Унинг асосий вазифаси — ёлғизликдан қутқариш, суҳбатдош бўлиш ва замонавий технологиялар ёрдамида инсон ҳаётига ҳиссий рангдорлик олиб киришдир. Бу каби технологиялар келажакда кексалар ёки мулоқотга эҳтиёжи бор шахслар учун муҳим ёрдамчига айланиши кутилмоқда.
…