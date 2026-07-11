Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди

·0·Техно
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди

Тинч океанининг экваториал қисмида юзага келадиган глобал иқлим ҳодисаси — Эл-Нино кутилганидан анча кучлироқ тус олиши мумкин. АҚШ Миллий метеорология хизмати (НВС) томонидан эълон қилинган сўнгги ҳисоботга кўра, жорий табиий ҳодисанинг “Супер Эл-Нино” даражасига кўтарилиш эҳтимоли 81 фоизни ташкил этмоқда. Бу эса яқин йилларда сайёрамизда аномал иссиқ ҳарорат ва кескин об-ҳаво ўзгаришлари давом этишидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, ушбу иқлимий тизим 97 фоиз эҳтимоллик билан камида 2027-йилнинг баҳоригача ўз таъсирини сақлаб қолади. Эл-Нино — Тинч океанининг шарқий қисмида сув юзаси ҳароратининг кўтарилиши билан боғлиқ жараён бўлиб, у атмосферадаги иссиқлик тақсимотини бутунлай ўзгартириб юборади. Натижада глобал миқёсда ҳаво оқимлари йўналиши ўзгариб, турли минтақаларда кутилмаган табиий офатларга сабаб бўлади.

Глобал ҳарорат рекордлари янгиланиши мумкин

НВС маълумотларига кўра, ҳозирда Тинч океанининг марказий ва шарқий зоналарида сув ҳарорати иқлимий меъёрдан 1 даражадан кўпроққа ошган, айрим ҳудудларда эса бу кўрсаткич 3 даражага яқинлашмоқда. Агар ҳарорат кўтарилишда давом этса, жорий эпизод 1950-йилдан бери кузатилган энг кучли “Супер Эл-Нино” ҳодисалари рўйхатига киради. Бу эса ўз навбатида 2026 ва 2027-йилларнинг инсоният тарихидаги энг иссиқ йиллар бўлишига олиб келиши мумкин.

Кучли Эл-Нино даврларида дунёнинг турли нуқталарида ёғингарчилик ва ҳарорат мувозанати кескин бузилади. Масалан, Жануби-Шарқий Осиё мамлакатларида қурғоқчилик, йирик ўрмон ёнғинлари ва ҳосилнинг нобуд бўлиш хавфи ортади. Шу билан бирга, океаннинг бошқа қисмларида сув тошқинлари ва кучли бўронлар кузатилиши одатий ҳолга айланади. Қизиғи шундаки, ушбу ҳодиса Атлантика океанида довуллар фаоллигининг пасайишига ҳам сабаб бўлиши мумкин.

Олимларнинг хавотири ва чора-тадбирлар

АҚШ Океан ва атмосфера тадқиқотлари миллий бошқармаси (НОАА) июн ойидаёқ Эл-Нино шаклланганини тасдиқлаган эди. Бироқ янги кузатувлар жараён кутилганидан тезроқ кучайиб бораётганини кўрсатди. Олимлар ушбу табиий офатнинг оқибатларини юmsҳатиш учун гео-муҳандислик усулларини, яни иқлим тизимига сунъий равишда таъсир кўрсатишни муҳокама қилишган. Аммо ҳозирча бундай кенг кўламли технологиялар мавжуд эмас ва бу ғоя илмий доираларда жиддий баҳсларга сабаб бўлмоқда.

Ўзбекистон каби континентал иқлимга эга мамлакатлар учун ҳам бундай глобал ўзгаришлар эътиборсиз қолмайди. Эл-Нино бевосита минтақамизда бўлмаса-да, глобал атмосферадаги ўзгаришлар Марказий Осиёда ҳам қишнинг кутилмаган даражада илиқ келиши ёки ёз ойларида аномал иссиқ тўлқинларнинг давомийлиги ошишига таъсир кўрсатиши мумкин. Бу эса қишлоқ хўжалиги ва сув ресурсларини бошқаришда янгича ёндашувларни талаб этади.

Хулоса қилиб айтганда, “Супер Эл-Нино” нафақат экологик, балки иқтисодий муаммоларни ҳам келтириб чиқариши мумкин. Дунё ҳамжамияти 2027-йилгача давом этиши прогноз қилинаётган ушбу иқлимий тебранишларга тайёр туриши лозим. Ҳозирча асосий эътибор об-ҳаво мониторингини кучайтириш ва юзага келиши мумкин бўлган табиий офатларнинг олдини олишга қаратилган.

ИқлимЭл-НиноЭкологияОб-ҳавоТабиат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқдаАвиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқдаБугун, 19:23OpenAI янги босқичда: ChatGPT энди бутун оила учун хавфсиз ёрдамчига айланадиOpenAI янги босқичда: ChatGPT энди бутун оила учун хавфсиз ёрдамчига айланадиБугун, 19:21АҚШ коинот ва мудофаа учун чидамли микросхемалар ишлаб чиқаришни қайта тикламоқдаАҚШ коинот ва мудофаа учун чидамли микросхемалар ишлаб чиқаришни қайта тикламоқдаБугун, 18:50Гуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажардиГуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажардиБугун, 18:401X компанияси НEО роботи учун инсон қўлига ўхшаш ўта сезгир кистларни тақдим этди1X компанияси НEО роботи учун инсон қўлига ўхшаш ўта сезгир кистларни тақдим этдиБугун, 18:29Моторола Эдге 70 Max тақдимот санаси ва техник хусусиятлари маълум бўлдиМоторола Эдге 70 Max тақдимот санаси ва техник хусусиятлари маълум бўлдиБугун, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги