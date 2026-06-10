Google Gemini 3.5 Ливе Транслате технологиясини тақдим этди

·0·Техно
Google Gemini 3.5 Ливе Транслате технологиясини тақдим этди

Google компанияси нутқни реал вақт режимида таржима қилиш учун мўлжалланган янги Gemini 3.5 Ливе Транслате аудио-моделини эълон қилди. Ушбу технология турли тилларда сўзлашувчи инсонлар ўртасидаги мулоқотни янада табиий ва узлуксиз қилишга қаратилган. Босқичма-босқич ишлайдиган анъанавий тизимлардан фарқли ўлароқ, янги модел узлуксиз оқимли таржимани амалга оширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастурчиларнинг таъкидлашича, Gemini 3.5 Ливе Транслате суҳбатдош ҳали гапираётган вақтдаёқ таржимани шакллантиради ва бор-йўғи бир неча сонияга ортда қолади. Бундай ёндашув мулоқотдаги ноқулай паузаларнинг олдини олишга ва суҳбат ритмини сақлаб қолишга ёрдам беради. Тизим 70 дан ортиқ тилларни автоматик аниқлай олади ҳамда сўзловчининг интонацияси, суръати ва овоз баландлигини сақлаб қолади.

Технология Google маҳсулотларига босқичма-босқич жорий этилмоқда. Корпоратив мижозлар учун янгиланиш Google Меет хизматида пайдо бўлади. Кенг фойдаланувчилар аудиторияси учун эса ушбу функция Android ва iOS тизимларидаги Google Транслате иловасида тақдим этилади. Шунингдек, модел фон шовқинларига чидамлилиги билан ҳам ажралиб туради.

Android қурилмалари эгалари учун махсус "тинглаш режими" ҳам жорий этилмоқда. Бу режимда телефонни оддий қўнғироқ пайтидагидек қулоққа тутиб, таржима қилинган аудио оқимни бевосита динамик орқали тинглаш мумкин бўлади. Қулоқчинлардан фойдаланилганда эса фойдаланувчилар янада равон ва табиий нутқни эшитиш имкониятига эга бўладилар.

GoogleGeminiСунъий интеллектGoogle ТранслатеТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нафақат Tesla, балки бутун соҳа учун энг яхшиси: Elon Musk AI6 чипини мақтадиНафақат Tesla, балки бутун соҳа учун энг яхшиси: Elon Musk AI6 чипини мақтадиБугун, 11:24Huawei Мате 80 смартфонлари бозорларни забт этиб Appleни ортда қолдирдиHuawei Мате 80 смартфонлари бозорларни забт этиб Appleни ортда қолдирдиБугун, 11:218000 мАс батарея ва ИП65: Realme П4Р 5G ҳамёнбоп смартфони тақдим этилди8000 мАс батарея ва ИП65: Realme П4Р 5G ҳамёнбоп смартфони тақдим этилдиБугун, 10:54Yandex робот-курьерлари Воронеж ва Тюмен кўчаларида иш бошлайдиYandex робот-курьерлари Воронеж ва Тюмен кўчаларида иш бошлайдиБугун, 10:24Ҳиндистон Starlink тармоғини ишга туширишга рухсат бермаяптиҲиндистон Starlink тармоғини ишга туширишга рухсат бермаяптиБугун, 09:571 TB интернет ёки «Ижтимоий пакет»: «Почта России» мобил алоқа операторига айланди1 TB интернет ёки «Ижтимоий пакет»: «Почта России» мобил алоқа операторига айландиБугун, 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус