Ваймо роботакси хизмати учун пуллик Ваймо Премиер обунасини эълон қилди

·18·Техно
Ваймо роботакси хизмати учун пуллик Ваймо Премиер обунасини эълон қилди

Ваймо компанияси ўзининг доимий фойдаланувчилари учун Ваймо Премиер деб номланган содиқлик дастурини ишга туширмоқда. Ойига 29,99 доллар эвазига мижозлар роботаксилардан фойдаланишда бир қатор имтиёзларга эга бўладилар. Дастур доирасида аъзолар виртуал навбатларни четлаб ўтишлари ва ҳар бир сафардан 10 фоиз кешбэк олишлари мумкин бўлади. Шунингдек, тиғиз вақтларда кешбэк миқдори янада ошиши кўзда тутилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Премиер аъзолари ҳар ой бешта бепул бекор қилиш имкониятига эга бўлишади. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, Ваймо ушбу обуна эгаларига хизмат ҳали кутиш рўйхатида бўлган шаҳарларда ҳам роботакси чақириш имконини беради. Бироқ, Аустин ва Атланта шаҳарларида ушбу дастур ишламайди, чунки у ерда роботаксилар фақат Uber иловаси орқали хизмат кўрсатади.

Ушбу янгилик Ваймо АҚШ бўйлаб кенгайишни давом эттираётган ва жорий йил охирида халқаро бозорга чиқишга тайёргарлик кўраётган бир пайтда эълон қилинди. Компания, шунингдек, Лос-Анжелес, Феникс ва Сан-Франциско кўчаларида Zeekr томонидан ишлаб чиқарилган "Ожаи" деб номланган янги авлод автомобилларини синовдан ўтказишни бошлади.

Ваймо Премиер дастури компания учун янги даромад манбаи бўлиши кутилмоқда. Масалан, Uber компаниясининг Uber Оне дастури ҳозирда 50 миллиондан ортиқ фойдаланувчига эга ва катта фойда келтирмоқда. Ваймо вакилларининг сўзларига кўра, 29,99 долларлик нарх мижозларнинг бевосита таклифлари асосида белгиланган. Маълумотлар шуни кўрсатадики, одамлар роботаксиларнинг қулайлиги учун анъанавий такси хизматларидан кўра кўпроқ пул тўлашга тайёр.

ВаймоРоботаксиТехнологияАвтопилотUber
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаётган давлатлар рўйхатиБолалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаётган давлатлар рўйхатиБугун, 16:25Россияда iPhone 17 нархи рекорд даражада пасайдиРоссияда iPhone 17 нархи рекорд даражада пасайдиБугун, 16:25Трампнинг смартфони ҲТК У24 Pro моделининг клони бўлиб чиқдиТрампнинг смартфони ҲТК У24 Pro моделининг клони бўлиб чиқдиБугун, 15:58Россияда сунъий интеллектли ўйинчоқлар учун илк стандарт жорий этилдиРоссияда сунъий интеллектли ўйинчоқлар учун илк стандарт жорий этилдиБугун, 15:56Поол иловаси скриншотларни фойдали маълумотларга айлантирадиПоол иловаси скриншотларни фойдали маълумотларга айлантирадиБугун, 15:51Microsoft Ҳиндистоннинг Алт Карбон стартапи билан шартнома имзоладиMicrosoft Ҳиндистоннинг Алт Карбон стартапи билан шартнома имзоладиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус