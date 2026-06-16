Букайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчи
Англия терма жамоаси ва Арсенал ҳужумчиси Букайо Сака 2026-йилги Жаҳон чемпионати старти олдидан ўзининг жисмоний ҳолати борасида жиддий таваккал қилаётганини тан олди. 24 ёшли футболчи узоқ вақтдан бери Ахилл пайидаги оғриқлар билан курашиб келаётганига қарамай, Далласда Хорватияга қарши бўлиб ўтадиган очилиш ўйинида майдонга тушишни истамоқда. Томас Тухел бошқарувидаги Англия терма жамоаси учун Саканинг саломатлиги ҳозирда энг долзарб масалалардан бирига айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳужумчи март ойида Манчестер Сити жамоасига қарши кечган Лига кубоги финалида жароҳат олган эди. Ўшандан бери у етти марта ички чемпионат баҳсларини ўтказиб юборди ва сўнгги уч ой ичида деярли тўлиқ ўйинларда иштирок эта олмади. Ҳатто Чемпионлар лигаси финалида ҳам футболчи ўйин охиригача майдонда қола олмагани унинг жисмоний ҳолати ҳали ҳам идеал эмаслигидан далолат беради.
Таваккал ва масъулиятGoal.com нашри хабарига кўра, Букайо Сака мураббийнинг хавотирларига қўшилса-да, ўз имкониятларини синаб кўришга тайёр. Футболчи ўз интервюсида шундай дейди: "Мен мураббийнинг фикрига қарши чиқмоқчи эмасман. Аммо Арсенал ва Англия тиббий штаби март ойидан бери менга ажойиб тарзда ёрдам беришмоқда. Мен ўзимни сўнгги ойлардагига қараганда анча яхши ҳис қиляпман ва курашга тайёрман".
Сака профессионал футболчи учун жароҳат билан ўйнаш энг катта таваккал эканини тушуниб турибди. Унинг таъкидлашича, мухлислар ва танқидчилар футболчининг майдондаги ҳолатига қараб баҳо беришади, унинг оғриқ билан ўйнаётгани эса ҳеч кимни қизиқтирмайди. "Одамлар сиздан натижа кутишади. Мен бу таваккални бўйнимга олишга тайёрман", — дея қўшимча қилди ҳужумчи.
Англия терма жамоасидаги рақобатТомас Тухел Саканинг ҳолатини қатъий назорат остига олган. Агар Букайо тўлиқ тайёр бўлмаса, ўнг қанотда Нони Мадуеке унинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда. Англия терма жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Хорватиядан ташқари Гана ва Панама терма жамоаларига қарши баҳс олиб боради. Бундай тиғиз тақвимда етакчи футболчиларнинг соғлиғини сақлаб қолиш стратегик аҳамиятга эга.
Арсенал билан Англия Премер-лигасида ғолиб чиққан Сака бу муваффақият терма жамоага қўшимча ишонч бағишлашига ишонади. Ғалаба нималигини билиш ва чемпионлик руҳини ҳис қилиш Жаҳон чемпионати каби нуфузли турнирда ҳал қилувчи омил бўлиши мумкин. Ҳозирча эса барча эътибор Далласдаги стартга ва Саканинг асосий таркибда кўриниш-кўринмаслигига қаратилган.
…