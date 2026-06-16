Букайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчи

·25·Спорт
Букайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчи

Англия терма жамоаси ва Арсенал ҳужумчиси Букайо Сака 2026-йилги Жаҳон чемпионати старти олдидан ўзининг жисмоний ҳолати борасида жиддий таваккал қилаётганини тан олди. 24 ёшли футболчи узоқ вақтдан бери Ахилл пайидаги оғриқлар билан курашиб келаётганига қарамай, Далласда Хорватияга қарши бўлиб ўтадиган очилиш ўйинида майдонга тушишни истамоқда. Томас Тухел бошқарувидаги Англия терма жамоаси учун Саканинг саломатлиги ҳозирда энг долзарб масалалардан бирига айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳужумчи март ойида Манчестер Сити жамоасига қарши кечган Лига кубоги финалида жароҳат олган эди. Ўшандан бери у етти марта ички чемпионат баҳсларини ўтказиб юборди ва сўнгги уч ой ичида деярли тўлиқ ўйинларда иштирок эта олмади. Ҳатто Чемпионлар лигаси финалида ҳам футболчи ўйин охиригача майдонда қола олмагани унинг жисмоний ҳолати ҳали ҳам идеал эмаслигидан далолат беради.

Таваккал ва масъулият

Goal.com нашри хабарига кўра, Букайо Сака мураббийнинг хавотирларига қўшилса-да, ўз имкониятларини синаб кўришга тайёр. Футболчи ўз интервюсида шундай дейди: "Мен мураббийнинг фикрига қарши чиқмоқчи эмасман. Аммо Арсенал ва Англия тиббий штаби март ойидан бери менга ажойиб тарзда ёрдам беришмоқда. Мен ўзимни сўнгги ойлардагига қараганда анча яхши ҳис қиляпман ва курашга тайёрман".

Сака профессионал футболчи учун жароҳат билан ўйнаш энг катта таваккал эканини тушуниб турибди. Унинг таъкидлашича, мухлислар ва танқидчилар футболчининг майдондаги ҳолатига қараб баҳо беришади, унинг оғриқ билан ўйнаётгани эса ҳеч кимни қизиқтирмайди. "Одамлар сиздан натижа кутишади. Мен бу таваккални бўйнимга олишга тайёрман", — дея қўшимча қилди ҳужумчи.

Англия терма жамоасидаги рақобат

Томас Тухел Саканинг ҳолатини қатъий назорат остига олган. Агар Букайо тўлиқ тайёр бўлмаса, ўнг қанотда Нони Мадуеке унинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда. Англия терма жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Хорватиядан ташқари Гана ва Панама терма жамоаларига қарши баҳс олиб боради. Бундай тиғиз тақвимда етакчи футболчиларнинг соғлиғини сақлаб қолиш стратегик аҳамиятга эга.

Арсенал билан Англия Премер-лигасида ғолиб чиққан Сака бу муваффақият терма жамоага қўшимча ишонч бағишлашига ишонади. Ғалаба нималигини билиш ва чемпионлик руҳини ҳис қилиш Жаҳон чемпионати каби нуфузли турнирда ҳал қилувчи омил бўлиши мумкин. Ҳозирча эса барча эътибор Далласдаги стартга ва Саканинг асосий таркибда кўриниш-кўринмаслигига қаратилган.

АнглияБукайо СакаЖЧ-2026АрсеналТомас Тухел
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Бугун, 11:38Моуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиМоуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиБугун, 11:24Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?Бугун, 11:18Россиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳоладиРоссиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳоладиБугун, 11:04Ўзбекистон ва Иордания Жаҳон чемпионатида тарихий дебют арафасидаЎзбекистон ва Иордания Жаҳон чемпионатида тарихий дебют арафасидаБугун, 10:50Антонио Рюдигер ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар якунланди: Янги шартнома имзоландиАнтонио Рюдигер ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар якунланди: Янги шартнома имзоландиБугун, 10:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди